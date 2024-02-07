（德国之声中文网）据新华社周三（2月7日）报道，中共中央和国务院宣布决定，任命吴清为中国证券监督管理委员会主席和党委书记，免去易会满的证监会主席和党委书记职务。

公开信息显示，吴清出生于1965年，毕业于上海财经学院和中国人民大学，拥有经济学博士学位，曾在中国证监会工作多年，担任过证监会机构监管部主任、证券公司风险处置办公室主任、基金监管部主任等职。他2019年调往上海出任副市长，2023年任市委副书记。

被免去证监会最高领导职务的易会满曾任中国工商银行行长，2019年被任命为证监会主席，接替因"涉嫌违法违纪"接受调查的刘士余。

这一人事变动发生在中国农历新年长假之前。本周五开始，中国的股市也将休市一周。路透社报道称，市场将有充足的时间来"消化"这一变化。有分析认为，任命新的证监会主席也是北京为提振市场信心而采取的救市措施之一。

道富证券（State Street）欧洲、中东和非洲宏观策略主管蒂姆-格拉夫（Tim Graf）说，"从直觉来看，这会被视为一个积极的变化，但在解决中国经济众所周知的问题方面，这解决不了任何问题。"

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 开年不利 2024开年以来中国股市持续下跌，三大指数集体低开的背景下，国务院本周承诺要采取措施稳定市场、提振信心，央行随后宣布降准降息措施，股市之后出现短暂反弹。有涨就有跌，A股30多年的历史中，股民也经历了一次次惊心动魄的过山车之旅。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 股市三十年 1990年12月19日的上海见证了中国史上的一个“第一”，这一天上海证券交易所开市，这标志着中国证券市场的正式诞生。一年后深交所也正式开业。迄今为止，中国股票市场走过30余载。一路上起起落落，一代代股民也在牛市和熊市的转换中成长。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 股市风云 最近热播的爆款电视剧《繁花》讲述了90年代上海生意场上的风云故事，其中关于90年代初股市的不少情节也燃起了股民的一波回忆杀。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 邓小平南巡 1992年邓小平南巡，在讲话中他鼓励股市试验。由此激发一轮牛市。第一财经报道，当年的11月17日，天宸股份人民币股票上市，沪指完成最后一跌，一轮牛市启动。3个月内快速上涨，涨幅高达301%，这个涨幅至今为股民津津乐道。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 牛去熊来 俗话说股市有风险，投资需谨慎，正所谓 三十年河东三十年河西，有涨就有跌，有牛市自然也有熊市。2005年的6月，经过A股几年漫漫熊途，击穿1300点的心理关口之后，终于跌破千点大关，创出了998点的低点。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 历史大顶 不过在一轮轰轰烈烈的股权分置改革等因素的影响下，各路资金快速涌入，短短两年后就出现了史无前例的大牛市行情。2007年10月，A股出现6124的历史高点，至今没有被打破。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 赴港上市潮 2007年，内地上市公司在香港股票市场也表现抢眼。根据中国政府网，截至当年12月14日，内地上市公司数目占香港上市公司总数的61%,市值占总市值的58％, 图为2004年10月的香港交易所。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 "股灾"模式 2015年4月证监会开放A股市场"一人多户"限制，允许每名投资者最多可以开立20个A股账户。两个月后沪市达到5178点，达到近8年来的最高点位。众多股民情绪沸腾，市场一片其乐融融，当时很多散户投资者并不知道，这就是此轮牛市的终点。按照证监会的要求，各大券商开始清理非机构类个人投资者的配资业务账户，遏制借债炒股。市场突现恐慌气氛，沪深指数之后急速下挫，两个多月急跌45%，接近腰斩。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 证监会高官 2013年3月至2016年2月肖钢担任证监会主席，也是被视为中国股市极富灾难性的时间段：三次股灾，两次熔断，近20次千股跌停。大批股民认为证监会对2015年的股灾应对不足。2016年2月，肖钢被免去证监会主席职务。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 熊冠全球 刘士余接替肖钢上任证监会主席后掀起“监管风暴”。但2018年上证综指全年跌幅24.59%，深成指和创业板年跌幅则高达34.42%和28.65%，被股民戏称“熊冠全球”。2019年1月刘士余被免去证监会主席一职。5月19日，中纪委发布消息称，刘士余因涉嫌违纪违法，主动投案配合调查。目前的证监会主席是易会满。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 跌跌不休 过去一年多以来，中国股市的跌势尤其刺眼也是因为，其他股市的表现相当不错。《华尔街日报》报道，美国股市去年大幅飙升，并在本周创下新高。日本日经指数在2023年上涨了28%，目前处于三十多年来的最高水平。今年年初迄今，该指数上涨9.1%。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 拥抱日本股市 在本土股市低迷的背景下，一些中国散户也选择日本股市，加入了抢购日本股票的行列。《华尔街日报》援引金融数据提供商万得(Wind)的统计，四只追踪日经指数的中国上市ETF上周实现约26亿美元的成交额，是有记录以来交易最繁忙的一周。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 央行出手 中国人民银行行长潘功胜本周三在新闻发布会出人意料地宣布了降准降息的消息。有分析师指出，这表明政府希望出台政策，确保经济在新的一年有良好开局。不过《华尔街日报》指出，有经济学家认为此举措效果有限，这个全球第二大经济体需要出台更强有力的提振措施。



中国A股今年1月开局惨淡，本月初走势持续低迷，上证综指多次跌破2800点，并在本周一（5日）跌至五年低点，市场情绪悲观。

上个月，外国投资者净抛售了 182 亿元人民币（合 25 亿美元）的中国股票，连续第六个月出现资金外流。

去年全球股市上涨了 20%，黄金价格上涨了13%，而中国蓝筹股沪深300指数却下跌了11%。沪深300指数已连续 6 个月下跌，自去年8月份以来已下跌 23%，跌至五年来的最低点。

监管当局采取了一系列措施，包括大幅度降低股票交易成本、指导和鼓励银行降准降息、宣布打击卖空套利、吸引机构投资者入市等。但迄今成效似乎难以持久。

本周二，被称为"国家队"的国有背景基金宣布扩大入市规模，同时彭博社报道称，习近平将听取证监会有关金融市场形势的汇报。上述消息推动了周二和周三股市的反弹。但市场情绪依然脆弱，投资者仍持怀疑态度。

（综合报道）

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