中国证实国产航母穿越台湾海峡

（德国之声中文网）这艘尚未正式命名的航母是中国拥有的第二艘航母，装备完毕并正式开始服役后，将大大提高中国海军的军力。中国海军发言人程德伟表示，第二艘航母已于本周日顺利通过台湾海峡，赴南中国海相关海域开展科研试验和例行训练。他表示，这次组织国产航母跨区开展试验和训练，是航母建造过程中的正常安排，不针对任何特定目标，与当前的局势无关。 ​​​​

这次航母"穿越"行动的时机非常微妙，因为台湾将在明年一月举行总统选举。台湾外交部长吴钊燮周日发布推文称，北京此举意欲干预台湾选举，"但选民绝不接受恐吓。"台湾国防部也在周日下午发表声明，证实中国首艘自制航空母舰在护卫舰的伴随下，由北向南编队自东海航入台湾海峡，其间美国和日本均派出军舰在后尾随。

中国航母穿越台湾海峡当天，台湾总统蔡英文宣布前立法院长赖清德为其竞选搭档。赖清德并不讳言自己是一位"台独工作者"，因此，蔡赖配显然可能引起北京的不悦。

纽约大学上海分校政治学助理教授哈德曼（Eric Hundman）表示，本次航母穿越台海是"北京历来向台北施压手段的延续。"他表示："选择时机让航母穿越台海显然不是偶然的，中国也许是要让台湾和美国显示中国海军军力的提升。"

中国官方的《环球时报》援引一名匿名军事专家的话报道称，"此次国产航母通过台湾海峡，应该是回位于海南的母港，准备正式加入人民海军的序列。"海南岛位于南中国海，中国对该海域近90%的水域提出主权要求，引起沿海国家越南、马来西亚和菲律宾等国的不满。

新加坡《联合早报》报道称，周日穿越台湾海峡的首艘中国国产航母于2017年在大连船舶重工出坞下水。2018年5月18日，完成首次出海试验，至今已经完成八次以上的海上测试，包括舰载机起降在内。中国的第一艘航母"辽宁号"则由购自乌克兰的苏制航母改建而成，于2012年投入使用。今年五月，美国一家智库对卫星图片的分析显示，中国有可能正在加紧建造第三艘航空母舰。