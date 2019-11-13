 中国证实国产航母穿越台湾海峡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.11.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中国证实国产航母穿越台湾海峡

中国方面周一证实，该国第一艘自行建造的航空母舰已经完成了穿越台湾海峡的“常规航行”。台北方面则指责北京，此举是以威慑手段影响台湾即将举行的大选。

China Flugzeugträger Type 001A (picture-alliance/AP Photo/Xinhua/L. Gang)

中国首艘国产航空母舰

（德国之声中文网）这艘尚未正式命名的航母是中国拥有的第二艘航母，装备完毕并正式开始服役后，将大大提高中国海军的军力。中国海军发言人程德伟表示，第二艘航母已于本周日顺利通过台湾海峡，赴南中国海相关海域开展科研试验和例行训练。他表示，这次组织国产航母跨区开展试验和训练，是航母建造过程中的正常安排，不针对任何特定目标，与当前的局势无关。 ​​​​

这次航母"穿越"行动的时机非常微妙，因为台湾将在明年一月举行总统选举。台湾外交部长吴钊燮周日发布推文称，北京此举意欲干预台湾选举，"但选民绝不接受恐吓。"台湾国防部也在周日下午发表声明，证实中国首艘自制航空母舰在护卫舰的伴随下，由北向南编队自东海航入台湾海峡，其间美国和日本均派出军舰在后尾随。

Taiwan Wahlkampf l Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Progressiven Partei Tsai Ing-wen und William Lai jubeln (picture alliance/AP Photo/C. Ying-ying)

蔡英文和赖清德11月17日宣布搭档角逐2020台湾总统大选，同一天中国航母穿越台海。

中国航母穿越台湾海峡当天，台湾总统蔡英文宣布前立法院长赖清德为其竞选搭档。赖清德并不讳言自己是一位"台独工作者"，因此，蔡赖配显然可能引起北京的不悦。

纽约大学上海分校政治学助理教授哈德曼（Eric Hundman）表示，本次航母穿越台海是"北京历来向台北施压手段的延续。"他表示："选择时机让航母穿越台海显然不是偶然的，中国也许是要让台湾和美国显示中国海军军力的提升。"

中国官方的《环球时报》援引一名匿名军事专家的话报道称，"此次国产航母通过台湾海峡，应该是回位于海南的母港，准备正式加入人民海军的序列。"海南岛位于南中国海，中国对该海域近90%的水域提出主权要求，引起沿海国家越南、马来西亚和菲律宾等国的不满。

新加坡《联合早报》报道称，周日穿越台湾海峡的首艘中国国产航母于2017年在大连船舶重工出坞下水。2018年5月18日，完成首次出海试验，至今已经完成八次以上的海上测试，包括舰载机起降在内。中国的第一艘航母"辽宁号"则由购自乌克兰的苏制航母改建而成，于2012年投入使用。今年五月，美国一家智库对卫星图片的分析显示，中国有可能正在加紧建造第三艘航空母舰。

相关内容

China Ma Xiaoguang Sprecher

中国官方证实三名台湾人接受调查 13.11.2019

中国周三表示，台湾方面有关大陆可能武力攻台的说法纯属危言耸听。此前，台湾外长此前接受媒体采访时表示，北京有可能会制造军事冲突，以转移国内经济下滑造成的压力。

Vanuat Insel-Staat Südpazifik

报道中国惹恼当局 瓦努阿图拒绝记者回家 18.11.2019

因报道中国政府在太平洋岛国日益扩大的影响力，瓦努阿图《每日邮报》媒体总监麦加里（Dan McGarry）拟乘坐飞机由澳洲布里斯班返回瓦努阿图首都维拉港时被拒绝登机。

Taiwan Wahlkampf l Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Progressiven Partei Tsai Ing-wen und William Lai jubeln

蔡英文正式宣布赖清德为竞选搭档 17.11.2019

本周日，谋求连任的蔡英文正式宣布，由前行政院长赖清德担任选战副手，角逐2020年1月举行的台湾总统大选。“蔡赖配”的主要对手将是国民党籍高雄市长韩国瑜与前行政院长张善政的组合。

广告

时事评论

Cross Harbour Tunnel Blockade Hongkong (Reuters/T. Peter)

评论：香港问题缺少一个政治解决方案

香港再次经历了一个极其暴力的周末。现在，警察甚至威胁将使用实弹。但是加大施压并不能解决香港的问题。香港面临的是一个政治问题，因此需要一个政治解决方案。  