中国证实一名韩国男性因触犯《反间谍法》被捕

中国外交部发言人周二证实，一名韩国公民因涉嫌间谍罪在中国被逮捕。这是中国修订后的《反间谍法》从去年7月正式执行后，首次有韩国人在中国触法被捕。

（德国之声中文网）中国外交部发言人林剑周二（10月29日）在例行记者会上称，一名韩国公民因涉嫌间谍罪被中国司法机构逮捕，相关内容已通报给韩国驻华大使馆，并向大使馆员工提供了工作上必要的协助。

林剑强调，中国作为法治国家，依法查处违法犯罪活动，同时保障当事人的各项合法权利。

据韩联社引述韩国外交消息人士称，居住在安徽省合肥市的一名韩国公民A某因涉嫌在华从事间谍活动，于去年底被拘留。之后此案被移交至检察机关，对A某适用《反间谍法》。

合肥是中国的科技重镇，长鑫存储技术等中国主要芯片公司的总部都设在那里。

韩联社报道称，A某曾在中国一家半导体企业工作。中国侦查部门认为，A某向韩国泄露该企业的半导体相关机密。这是首起旅华韩侨因涉嫌违反《反间谍法》而被捕的案例。

中国政府去年7月对《反间谍法》进行修订，扩大了对间谍行为的定义和适用范围。

路透社指出，此案可能会阻碍韩国公司在中国的投资和运营。今年8月，日企安斯泰来制药公司（Astellas Pharma Inc）的日籍男员工在北京也是涉嫌间谍罪被起诉。此后大量日本侨民纷纷离开中国。

（综合报道）

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