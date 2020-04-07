 中国设南海行政区 越南斥侵犯主权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.04.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中国设南海行政区 越南斥侵犯主权

近日，中国国务院批准海南省三沙市在南海设立行政辖区，引发越南反弹，要求中国收回成命。

Südchinesisches Meer Spratly-Inseln Baggerschiffe aus China (Reuters/U.S. Navy)

这张2015年的美国海军空照图显示，中国的船只围绕在西沙群岛周围海域

(德国之声中文网) 越南外交部周日(4月20日)发布声明，要求中国政府撤回在南中国海主权争议岛屿上设置新行政区的决定。

越南外交部发言人黎氏秋恒发出声明表示，「中国设立所谓的三沙市等行政区的决定严重违反越南主权。」她说: 「越南曾多次强烈声明，要伸张其对西沙群岛和南沙群岛的主权，越南有充分的历史证据和法律基础。」她要求中国尊重越南主权，撤回决定。

区域政治学者、新南威尔士的名誉教授Carl Thayer说，他认为北京试图收紧对区域的控制权:「过去6年来，中国一直在建造可以作为军事用途的人工岛和设施，试图扩大其对南中国海的控制权。」他说，新的行政区会管辖包括西沙群岛和中沙大环礁这两个越南和台湾都声称具有主权的区域，以及南沙群岛与其周边海域这个主权更复杂的地带。

本周早些时候，中国政府的一艘调查船被看到在争议海域尾随马来西亚国家石油公司Petronas的勘探船，直到周日，还在马来西亚近海逗留。

国务院批准新行政区

4月18日，中国民政部官方网站消息指出，中国国务院批准海南省三沙市在西沙群岛上设置「西沙区」、在南沙群岛上设置「南沙区」。其中，西沙区人民政府驻永兴岛，南沙区人民政府驻永暑礁。

不论是对中国还是越南来说，南中国海的油气勘探都是一个极具争议的问题。在1974年至1988年之间，中国和越南在南沙群岛和西沙群岛的主权问题上发生了一系列激烈的争端。4月初，中国和越南才刚因为撞船事件起争执。

张慈/邹宗翰 (路透社、德新社)

DW.COM

中越相争华府站队 美军欲增资抗中

在中国与越南为渔船事件剑拔弩张之时，美国国务院发出声明，呼吁中国停止利用他国分心对抗疫情时趁虚而入。与此同时，美国媒体揭露美国防部的一份报告指出，印太司令部正在申请扩大经费。 (07.04.2020)  

相关内容

Flugzeugträger USS Ronald Reagan

中越相争华府站队 美军欲增资抗中 07.04.2020

在中国与越南为渔船事件剑拔弩张之时，美国国务院发出声明，呼吁中国停止利用他国分心对抗疫情时趁虚而入。与此同时，美国媒体揭露美国防部的一份报告指出，印太司令部正在申请扩大经费。

China wirft Vietnam gezielte Karambolage auf hoher See vor 9.6.2014

中越撞船引发舌战 南海争端再起波澜 04.04.2020

一艘越南渔船本周在南中国海有争议水域与一艘中国海警船相撞后沉没，双方外交部隔空喊话，各执一词。周六越南称，已对中国驻越大使馆代表提出交涉，并递交抗议照会。

Filmstill des Animationsfilms | ABOMINABLE

九段线惹祸！越南叫停好莱坞动画片 14.10.2019

好莱坞动画片《坏坏萌雪怪》里出现了中国官方标示南中国海主权范围的“九段线”，这招致越南影迷不满。越南宣传部门急忙做出下架的决定。

广告

媒体看中国

Schweiz Genf | WHO: Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (picture-alliance/dpa/M. Trezzini)

墙外文摘：倘若世卫起歪风 台湾如何吹正气

有评论认为， “国族梗”、“身份梗”不应成为台湾反撑国际空间、增强台湾论述的手段。台湾要在国际上发挥作用，有其他更有效及可探讨的方式。  