 中国计划对谷歌进行反垄断调查 | 经济纵横 | DW | 30.09.2020

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经济纵横

中国计划对谷歌进行反垄断调查

据两名知情人士透露，中国正在筹备对谷歌（Google）发起反垄断调查，调查方向有关谷歌是否利用其安卓（Android）系统的主导地位扼杀市场竞争。

Symbolbild Google Logo zu Steuerstreit mit Frankreich (Reuters/A. Song)

（德国之声中文网）知情人士补充，此案是由电信设备巨头华为技术有限公司去年所提出，并已由中国最高市场监管机构提交国务院反垄断委员会审查。

一位知情人士表示，关于是否进行正式调查可能会在10月初做出决定，并可能受到中国与美国关系状况的影响。

这项调查在美国总统特朗普政府以国家安全风险为由，对中国科技公司采取一系列行动之后所提出。

DW.COM

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库克、贝索斯、扎克伯格、皮柴——这四人共同出席美国国会席听证会，还是头一次。在长达5个多小时的听证中，他们受到有关垄断、不公平竞争等激烈的质问。四人还被问及是否相信中国政府窃取美国企业技术。

美国封杀华为的芯片禁令15日生效以后，华为手机使用的麒麟芯片从此断供。消费者因担心未来芯片质量下滑，争相抢购现有手机，推高手机市价。

在8月9日的华为消费者业务开发者大会上，华为消费者业务总裁余承东正式向外界发布并介绍了自研操作系统“鸿蒙”。他强调，华为手机依然会优先使用安卓系统，但是迁移到鸿蒙非常便捷。

其中包括将华为列入美国贸易黑名单，威胁要对中芯国际采取类似行动，并责令抖音（TikTok）母公司字节跳动撤资。

与此同时，中国正着手对反垄断法进行诸多修改，并且提出修正案，包括大幅提高最高罚款金额和扩大公司对市场控制的评判标准。

另一位知情人士表示，调查方向还将指向Google的市场地位是否会对华为等中国公司造成"巨大损失"，因为失去美国科技巨头对安卓系统的支持将导致公司的信任和收入降低。

知情人士表示无权对此事公开发表讲话，并拒绝透露身份。谷歌没有立即发表回应，而华为也拒绝表态。

中国最大的市场监管机构-国家市场监管局和国务院亦无立即做出回应。

中国将以欧洲为例

美国贸易黑名单禁止Google为华为新型手机提供技术支持以及大多数安卓应用程序所依赖的App安装包。

Google曾有一个临时许可证，可免除对华为的禁令，但该许可证已于八月到期。

Paraguay Google Play Store und Huawei Logo (picture-alliance/ZUMA Wire/A. M. Chang)

目前尚不清楚调查将针对哪些Google服务，大多数中国智能手机供应商都是使用Android平台的开源版本，并在其国内手机上替代了Google服务，Google搜索引擎、电子邮件和其他服务在中国是被禁止的。

华为表示未能达到2019年的收入目标120亿美元，而这应该归咎于美国采取的抵制行动。为了摆脱对Google的依赖，华为本月宣布计划在明年的智能手机中引入其专有的鸿蒙操作系统。

第一位知情人士表示，如果中国监管机构进行反垄断调查，中国将以欧洲和印度同行作为参考例子。他表示："中国还将研究其他国家的作为，包括质询Google高管。"

第二位知情人士补充，一项参考重点是如何根据公司的全球收入而不是本地收入来进行罚款。

2018年，欧盟因反竞争行为对Google处以43亿欧元的罚款，其中包括迫使手机制造商在Android设备上预设安装Google应用程式，并阻止他们使用竞争对手的搜索引擎。

这一决定促使Google为欧洲用户提供更多搜索工具的选择，并为手机制造商提供了更多使用竞争系统的自由。

印度当局正在调查有关Google滥用其市场地位，以不公平的方式推广其行动支付应用程序的相关指控。

 

杨宇/洪沙 （路透社）

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