 中国计划启动小行星探测项目 热邀伙伴 | 科技环境 | DW | 20.04.2019

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科技环境

中国计划启动小行星探测项目 热邀伙伴

中国国家航天局近日称，计划启动雄心勃勃的小行星探测项目，并邀请合作者搭载该探测器从事实验。

Kepler 90: Nasa entdeckt acht Planeten in fremdem Sonnensystem (picture alliance/dpa/epa/NASA/W. Stenzel)

中国计划启动雄心勃勃的小行星探测项目

（德国之声中文网）中国国家航天局探月与航天工程中心主任刘继忠周四（4月18日）介绍称，这项为期10年的任务将向近地小行星发送样本探测采样。

从2016 HO3小行星采集样本后，探测器将返回地球轨道，在那里一分为二。携带样品的太空舱将返回地球，而分开的模块将接近并绕彗星133P运行。该任务尚未设定时间表。嫦娥六号月球探测器也进行了类似的安排，其发射日期将取决于嫦娥五号的成功，嫦娥五号将于今年年底发射。法国国家空间研究中心上个月表示，嫦娥六号将负载法国的实验。

北京最初计划在2017年下半年采集月球样本，但该计划随着长征五号火箭当年发射失败而被迫推迟。中国航天局今年宣布了另外两个月球项目，其最终目标是建立一个月球联合研究基地。

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“嫦娥四号”上的德国科研仪器

 

中国致力于成为太空研究超级大国。1月3日，中国登月探测器嫦娥四号实现人类首次月球背面着陆，朝这个目标前进了一大步。在周四的活动中，中国将从嫦娥四号收集的数据交给了为嫦娥四号提供了仪器的荷兰、瑞典和德国。

中国目前在民用和军用太空计划上的预算经费仅次于美国，超过俄罗斯和日本。虽然中国数据不透明，但经济合作与发展组织估计其2017年太空预算为84亿美元。

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2018太空时尚？

张平/凝炼（德新社、法新社）

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中国明年进军火星 太空热席卷民间

从硬任务到软实力，中国正掀起一股太空热潮。 今年一月「嫦娥四号」成功着陆月球背面，成就中国和人类的第一次。 趁着全国两会聚集中外媒体的镁光灯，当局也把握机会宣传一系列太空大计。 (04.03.2019)  

全球霸主地位受威胁 美处处提防中国

中美早就不止贸易战，而是在各个领域明和暗鬥。中国的人海战术加上竞争狼性，使美国倍感威胁，包括太空战略过招、人工智能领先地位到生育旅行防堵，名符其实的「从外太空争到内子宫」。 (12.02.2019)  

太空垃圾怎么办？绳索激光把事干！

在环绕地球的轨道上，可不止有人造卫星、宇宙飞船、国际空间站，还有75万余枚大小不一的太空垃圾，它们对正常运行的航天器构成了巨大的风险。1月22日到24日，欧洲空间局的专家们在德国达姆施塔特的测控中心召开会议，商量对策。 (25.01.2019)  

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