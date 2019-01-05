中国计划启动小行星探测项目 热邀伙伴

中国国家航天局近日称，计划启动雄心勃勃的小行星探测项目，并邀请合作者搭载该探测器从事实验。
（德国之声中文网）中国国家航天局探月与航天工程中心主任刘继忠周四（4月18日）介绍称，这项为期10年的任务将向近地小行星发送样本探测采样。
从2016 HO3小行星采集样本后，探测器将返回地球轨道，在那里一分为二。携带样品的太空舱将返回地球，而分开的模块将接近并绕彗星133P运行。该任务尚未设定时间表。嫦娥六号月球探测器也进行了类似的安排，其发射日期将取决于嫦娥五号的成功，嫦娥五号将于今年年底发射。法国国家空间研究中心上个月表示，嫦娥六号将负载法国的实验。
北京最初计划在2017年下半年采集月球样本，但该计划随着长征五号火箭当年发射失败而被迫推迟。中国航天局今年宣布了另外两个月球项目，其最终目标是建立一个月球联合研究基地。
中国致力于成为太空研究超级大国。1月3日，中国登月探测器嫦娥四号实现人类首次月球背面着陆，朝这个目标前进了一大步。在周四的活动中，中国将从嫦娥四号收集的数据交给了为嫦娥四号提供了仪器的荷兰、瑞典和德国。
中国目前在民用和军用太空计划上的预算经费仅次于美国，超过俄罗斯和日本。虽然中国数据不透明，但经济合作与发展组织估计其2017年太空预算为84亿美元。
张平/凝炼（德新社、法新社）
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