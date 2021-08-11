中国警方：阿里巴巴女员工遭「强制猥亵」未被性侵

（德国之声中文网）中国警方14日公布阿里巴巴女员工举报性侵案的调查结果，证实其上司与合作方济南华联超市的一名客户有对她进行强制猥亵行为并逮捕了两人。然而，警方指出，并无证据显示两人有对被害人施行性侵。

这名阿里巴巴的已婚女员工8月7日于网络上发布一封长信，细数自己被主管强迫出差、陪酒时被客户上下其手，最后被客户和主管先后性侵的所有过程。警方的调查证实了这则震惊中国社会的事件中的诸多细节。

负责调查事件的山东济南市警方發布了官方声明及案件的详细时间轴，声明中表示，这名被害周姓女子7月下旬参加一场应酬酒局时喝醉，而在餐厅期间张姓客户曾对她进行性骚扰。

警方称，当晚稍后，王姓主管在陪同周姓女子回酒店下榻时，曾四次进入她的房间，并在第二次进到房间时对她进行强制猥亵行为。王姓主管更曾网购避孕套，并外送到酒店前台。

隔天早上，张姓客户也来到周姓女子的房内对其实施强制猥亵、留下一包未开封的避孕套，并且带走了一条周姓女子的内裤。

《华尔街日报》报导，虽然警方表示调查尚未完成，但他们的调查声明与一周前在中国社交媒体上广传的阿里巴巴女员工信件中的细节大致上相同。

然而，相较起女员工的控诉，警方的叙述没有那么详细，而且只把加害者的行为描述为「强行猥亵」。警方也说，两名加害人的避孕套没有打开，现场也没有發现强姦的证据。

此外，对于周姓女子表示自己遭强迫出差一事，警方蒐集相关证人证言、阿里巴巴出差报备系统及相关电子数据后表示，并无發现周姓女子被迫出差的情况。

事件后续：问责与工作文化整顿

该起案件在中国掀起巨大舆论浪潮，网民在同情女员工的遭遇的同时，也讨论起中国的工作应酬文化、并检讨阿里巴巴对于该起事件的处理方式。

周姓女子表示，她在事件后曾向公司的人力资源部门举报，但却未受到认真对待。事件在他于公司内网上传一封长达 11 页的信件、并在员工餐厅内發放传单为自己「维权」后，才在社交网络上被传开来。

8月9日，阿里旗下同城零售事业群总裁李永和和HRG（人力资源专员）徐昆引咎辞职，阿里首席人力资源官童文红记过处分。而该名涉案王姓上司则被解僱、且永不录用。

另一位涉案人张姓客户曾在接受《新京报》採访时说：「在酒桌上正常喝酒，中间肯定有搂抱的过程。」目前他也已经遭到济南华联超市开除。

目前阿里巴巴已宣布要成立一个「工作环境委员会」，由五名女性高管来领导，负责在公司内推动反性骚扰机制，同时并成立一个反陋习小组，对酒桌陋习丶低俗玩笑等任何在工作场合让员工感到不适的行为进行自查自清，也无条件支持员工拒绝劝酒等行为。

（综合报导）

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