中国警方证实摄影师卢广在新疆被捕

（德国之声中文网）卢广的家人从当局得知，卢广已在新疆喀什被拘捕。他的妻子徐小莉本周四（12月13日）对美联社证实了这个消息。这位作品多次获奖的摄影师长年关注中国社会生活中一些不为人知的残酷现实。

目前生活在纽约的徐小莉说，中国警方周三将卢广被捕的消息通知了家人。但家属尚未收到正式的拘捕文件，也没有获知逮捕他的原因和指控。

徐小莉称，卢广于11月3日在新疆旅行期间失联。在此一周前，他曾与乌鲁木齐的摄影师同行有联系，并计划在11月5日到四川拜访一位朋友，但却没有现身，自此音信皆无。

卢广拍摄的一组反映中国艾滋病村因卖血染病的村民贫病交加困境的照片获得了世界新闻摄影大赛（World Press Photo contest）一等奖。

他的作品还关注污染、工业发展对环境的破坏等问题。这些话题是中国媒体一般不愿触及的，因为揭露被政府视为敏感的社会问题，将面临受责罚的危险。

近年来中国当局在新疆部署了强大的安保机制，旨在打击官方所称的恐怖主义，而这一"威胁"被指主要来自于新疆主要的少数民族维吾尔族和哈萨克族。

叶宣/乐然（美联社）