 中国警告勿庇護港人 加拿大批发言不当 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.10.2020

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时政风云

中国警告勿庇護港人 加拿大批发言不当

中国驻加拿大大使10月15日在一场新闻发布会驳斥加拿大总理特鲁多周二做出的指控，并呼吁加拿大立即释放孟晚舟，且不要让香港人在加拿大寻求政治庇护。

Kanada Vancouer | Menschen fordern Freilassung von Michael Kovrig und Michael Spavor (Reuters/L. Wasson)

中国驻加拿大大使周四在一场新闻发布会上，否认中国将两名被关押的加拿大人当做人质。

(德国之声中文网) 根据多家加拿大媒体报导，中国驻加拿大大使丛培武周四(10月15日)在新闻发布会上说，中国强烈呼吁加拿大不要给予来自香港的「暴力罪犯」政治庇护。

他的发言是回应近期加拿大媒体报导，加拿大移民和难民委员会难民保护处上个月接纳一对香港夫妇以难民身份申请政治庇护的消息。

他表示：「加拿大此举是干预中国内政，并且会进一步鼓舞那些暴力罪犯。如果加拿大真正关心香港的稳定与繁荣，也在乎30万名持有加拿大护照的香港人及在香港营运加拿大公司的健康与安全，加拿大应该支持中国政府打击暴力犯罪。」

根据加拿大环球邮报报导，加拿大外长商鹏飞随后发布声明表示丛培武发言不当，他说：「我无法接受中国大使的言论。我已指示外交部联系中国驻加拿大大使，并向他表明加拿大永远会支持人权以及全球加拿大公民的权益。」

加中人权议题交锋

加拿大广播公司报导，丛培武在新闻发布会中还说，如果加拿大议会通过任何与维吾尔人相关的议案，中国政府将做出「强烈反应」。 丛培武也驳斥了国际社会所谓「种族灭绝」的指控，称新疆的汉人与维吾尔人都和睦相处，强调中国的人权纪录是史上最好的。

而就在同一天，一个由118个加拿大公民团体与跨党派政治人物所组成的联盟，也举行了记者发布会，呼吁加拿大政府对中国在香港丶西藏与新疆侵犯人权的行为，采取更严厉的行动。

本周二 (10月13日)，加拿大总理特鲁多在中国与加拿大建交50年之际，在一场新闻发布会上表示，加拿大不断与盟友合作，确保中国胁迫外交的方式，及对两名加拿大公民和世界其他国家公民的任意拘押不会被视为成功的策略。

特鲁多也提到，中国在境内任意逮捕外国公民丶压迫香港并把大量的少数民族穆斯林送进再教育赢都无助两国的外交关系。

隔天丛培武开新闻发布会驳斥特鲁多的言论，他说：「中国从未使用胁迫外交。两名被中国逮捕的加拿大人已因被怀疑从事危害中国国家安全的活动遭起诉。」

Kanada | Vancouver | Finanzvorstand von Huawei Technologies | Meng Wanzhou | Gerichtsverhandlung (Jonathan Hayward/The Canadian Press via AP/picture-alliance)

中国驻加拿大大使呼吁加拿大立即释放孟晚舟。

路透社报导，15日的新闻发布会上，丛培武再次否认中国将两名加拿大人作为人质，并呼吁加拿大释放华为财务长孟晚舟。他强调，孟晚舟被逮捕与两名关押於中国的加拿大人之案件无关，并指控加拿大在孟晚舟没有违反加拿大法律的情形下，运用「胁迫外交」逮捕她。他呼吁加拿大立即释放孟晚舟，说这样才能让中加关系重回正常轨道。

孟晚舟2018年底在加拿大温哥华机场，因美国要求加拿大司法互助，遭加拿大警方逮捕。自此之後，她便开始在法庭中展开长达一年多的引渡官司。在孟晚舟被捕不久後，中国逮捕了前加拿大外交官康明凯 (Michael Korvig) 与加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。

杨威廉/邹宗翰 (路透社丶加拿大广播公司) 

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