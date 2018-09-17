中国触角伸向以色列 直接威胁以美军事合作

（德国之声中文网）对于中国来说，运营海法新港是中国"一带一路"战略规划的一部分。中国官媒新华网早在2015年5月就报道了中国和以色列双方签署的相关协定。协定的签署双方为以色列港口发展及资产公司和上海国际港务集团（简称"上港集团"）。协议授予上港集团以色列海法新港码头自２０２１年起２５年的码头经营权。这是继中国港湾工程有限公司2014年中标以色列南部９亿多美元的阿什杜德新港建设项目后，中国公司在以色列斩获的又一大型基础设施项目。

根据《以色列时报》的报道，海法港靠近以色列海军基地的枢纽地带，据称这里是该国核潜艇部队的所在地。以色列国内的批评声音呼吁调查中国在该国地中海沿岸的存在所带来的潜在安全问题。

美国《新闻周刊》（Newsweek）报道称，在今年8月末海法大学召开的关注东地中海地区海上安全未来的一次会议期间，该校教授、前以色列海军参谋长，退休少将沙乌勒（Shaul Chorev）表示，必须建立相应的机制监管中国在以色列的投资。此次会议为哈德逊研究所和海法大学海事政策与战略研究中心共同举办。

给以美军事合作带来的威胁

《新闻周刊》掌握的会议记录显示，与会者关注的一个主要问题是，中国在海法港的合同可以"限制或排除"以色列与美国海军的区域性合作。而鉴于中东地带的政治局势，以色列与美国军方的合作其实更为重要。该报报道称，从这个角度来看，海法港的商业合同理论上可以让中国军队在地中海地区拥有可用的设施，而这一沿海地区是世界上最重要的贸易动脉之一。

以色列《国土报》则报道称，向中方转交港口经营权的决定是由以色列运输部和港口管理局做出的，没有国家安全委员会的参与，而且海军也根本没有参与其中。美国《新闻周刊》则援引前美国海军作战部长拉格黑德（Gary Roughead）报道称，这笔交易可能会影响美国与以色列国防军之间的关系。总的来说他赞成增加以色列和美国之间的军事合作，但在海法的中国港口意味着美国船只不能经常使用附近的以色列海军基地。

军事战略之地

而且对于以色列军方来说，海法新港被中方接管也会带来安全方面的问题。据以色列《国土报》报道，海法的民用港口从地理位置上来说正好处于附近该国海军基地的出海路线。而以色列的潜艇部队就驻扎在那里。有媒体报道称，在爆发核战的情况下，这个基地的潜艇担负着发射核导弹，完成第二次打击的任务。

根据沙乌勒向《新闻周刊》提供的会议总结，前美国军方高官拉格黑德指出："中国的港口运营商届时将能够密切监控美方船只的动向，了解到相关的维修活动，接触到从维修站点进出的设备，长时间自由地与美方船员进行互动。"

但从中国媒体的报道来看，以色列官方对中方接管海法新港码头持非常积极的态度。中国媒体援引以色列运输部长表示，上港集团的实力和经验将大大促进海法新港的发展，这无疑将加强以色列和中国之间的合作。他曾表态称，"一带一路"倡议有助于改善区域基础设施，从而促进区域经济发展。以色列乐于和中国加强"一带一路"方面的合作。中国官媒新华网曾援引以色列运输部的消息报道称，海法新港２０２１年投入运营后，港口本身将提供数百个就业机会，与港口有关的间接就业机会将达３０００多个，有力促进当地经济发展和就业。