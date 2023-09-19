中国要求驻香港领事馆提供员工个资

（德国之声中文网）根据法新社周二（9月19日）看到的中国外交部驻香港特派员公署周一发出的中英文信函内容，以及两份要求驻港领事馆填写员工详细身份信息的附加表格，中国要求全球各国所有驻香港领事馆提供本地员工的姓名、地址、职称等个人信息。

中国近年来收紧了对这个半自治城市的控制，并在2020年实施了《香港国安法》，以回应香港民众抗议中共侵蚀其自治权的大规模民主运动。

两名外交圈消息人士对法新社证实，他们所属的领事馆收到了相关文件，并表示这是当局首次要求其提交本地员工的个人信息。

一名消息人士表示：「我们还在评估文件并将进行研究。」

另一名消息人士证实收到文件：「这是我们第一次收到此类要求。」

美国驻香港领事馆 一直是香港政府关注“境外势力”的重点对象之一

据法新社报道，中国外交部在信函中要求外国驻香港领事馆在10月18日前「将填妥的表格交回礼宾处」。

信中还要求各领馆「提供所有本地员工信息」，包括香港永久性居民和非永久性居民。

其中一张名为「本地雇员通知」的表格要求领事馆提供雇员的姓名、职位、住址和身份证号码等信息。令一份表格要求领事馆向当局通报任何终止雇佣关系的情况。

法新社联系中国外交部驻香港特派员公署和负责处理领事事务和官方访问的香港政府礼宾处请求置评，但暂未获得回复。

（法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。