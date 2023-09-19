 中国要求驻香港领事馆提供员工个资 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.09.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中国要求驻香港领事馆提供员工个资

据外交人士及法新社看到的文件，中国要求外国驻香港领事馆在一个月内提供所有本地员工姓名、地址、职称等个人信息。

中国政府一直指责外国驻港领事馆在香港民运抗议期间起到了推波助澜的作用（资料图片摄于2019年）

中国政府一直指责外国驻港领事馆在香港民运抗议期间起到了推波助澜的作用（资料图片摄于2019年）

（德国之声中文网）根据法新社周二（9月19日）看到的中国外交部驻香港特派员公署周一发出的中英文信函内容，以及两份要求驻港领事馆填写员工详细身份信息的附加表格，中国要求全球各国所有驻香港领事馆提供本地员工的姓名、地址、职称等个人信息。

中国近年来收紧了对这个半自治城市的控制，并在2020年实施了《香港国安法》，以回应香港民众抗议中共侵蚀其自治权的大规模民主运动。

两名外交圈消息人士对法新社证实，他们所属的领事馆收到了相关文件，并表示这是当局首次要求其提交本地员工的个人信息。

一名消息人士表示：「我们还在评估文件并将进行研究。」

另一名消息人士证实收到文件：「这是我们第一次收到此类要求。」

美国驻香港领事馆 一直是香港政府关注“境外势力”的重点对象之一

美国驻香港领事馆 一直是香港政府关注“境外势力”的重点对象之一

据法新社报道，中国外交部在信函中要求外国驻香港领事馆在10月18日前「将填妥的表格交回礼宾处」。

信中还要求各领馆「提供所有本地员工信息」，包括香港永久性居民和非永久性居民。

其中一张名为「本地雇员通知」的表格要求领事馆提供雇员的姓名、职位、住址和身份证号码等信息。令一份表格要求领事馆向当局通报任何终止雇佣关系的情况。

法新社联系中国外交部驻香港特派员公署和负责处理领事事务和官方访问的香港政府礼宾处请求置评，但暂未获得回复。

（法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

In this Sunday, July 7, 2019, photo, thousands of protesters carrying the British flag march near the harbor of Hong Kong. Hong Kong police on Tuesday confirmed it had received a report on Aug. 9, 2019, about a British foreign ministry employee who has been missing since crossing into China on a business trip. Local media reports have identified the missing man as Simon Cheng Man-kit, a trade and investment officer at the Scottish Development International section of the consulate. (AP Photo/Kin Cheung) |

“有时我觉得自己被跟踪了” 在英港人仍生活在恐惧中 29.06.2023

当一对香港艺术家夫妇2021年离开香港时，他们没有告诉任何人，因为担心在离开之前被举报和逮捕。就像其他许多流亡英国的香港人一样，两年后，这对夫妇在伦敦仍然担心北京的长臂威胁。

Rishi Sunak becomes new PM. James Cleverly, who has been reappointed as Foreign Secretary leaves Downing Street, London after Rishi Sunak has been appointed as Prime Minister. Picture date: Tuesday October 25, 2022. See PA story POLITICS Tory. Photo credit should read: James Manning/PA Wire URN:69455633

英国呼吁取消香港国安法 港府强烈反驳 26.05.2023

英国外相祁湛明(James Cleverly) 向国会提交新一份《香港半年报告书》，指北京仍然不遵守《中英联合声明》，呼吁北京和香港废除香港国安法。对此，香港政府强烈反驳，敦促英国停止干涉“纯属中国内政”的香港事务。

FILE - Democracy advocate Jimmy Lai, center, leaves the Hong Kong's Court of Final Appeal in Hong Kong on Feb. 9, 2021. Lai was sentenced to five years and nine months in prison over two fraud charges linked to lease violations in Hong Kong on Saturday, Dec. 10, 2022 the latest of a series of cases against prominent activists that critics say are aimed at snuffing out dissidents in the city. (AP Photo/Kin Cheung, File)

黎智英案引发中英隔空互呛 11.01.2023

香港当局和中国外交部都对英国国务大臣与黎智英律师团队会晤表示不满。中国外交部驻港公署指责英国力挺嫌犯，是毫无底线的双准闹剧。英国方面发出回应，首相苏纳克誓言要捍卫香港自由。

广告

评论分析

圖為台灣新北市長侯友宜去年11月參加競選活動。

客座評論：解析侯友宜的兩岸「3D戰略」

國民黨總統候選人侯友宜在美國布魯金斯研究所就兩岸關係提出了所謂的「3D戰略」，這個論點看起來似乎四平八穩，但是細究起來卻又可能讓某些人不開心。