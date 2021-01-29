中国要求「纠正错误」圭亚那终止与台协议

（德国之声中文网）圭亚那4日在台湾外交部宣布将在该国设置「台湾办公室」後，突然终止了与台湾签订的的协议。而此前几个小时，中国敦促该国政府 「采取措施纠正错误」。

台湾外交部当地时间4日下午表示，台湾已于1月11日与圭亚那签署了开设「台湾办公室」的协议。该办公室的功能等同於一个使馆，但是并不代表圭亚那与台湾有外交关系。

然而，圭亚那外交部4日下午表示，该国将取消与台湾签署的协议，并继续坚持 「一个中国原则 」的政策。

圭亚那的声明中写道：「圭亚那政府没有与台湾建立任何外交关系，由于签署的协议沟通有误解，此协议自此终止。」圭亚那历来与中国关系密切。

中国外交部发言人汪文斌4日下午在例行记者会上被问到相关问题时表示，一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。他说：「我们希望有关方面恪守一个中国原则，不与台方进行任何形式的官方交往，不互设任何官方性质机构，切实采取措施纠正错误，消除负面影响。」

根据路透社报导，美国近年来担心中国在拉美的影响力加深。圭亚那是前英国殖民地，最近开始开发海上石油储备，而且战略位置紧邻中国的主要盟友委内瑞拉。委内瑞拉与圭亚那长期有领土争端。

路透社报导中也提到，中国的中海油有限公司是美国石油公司埃克森美孚公司和赫斯公司组成的财团其中一员，而该财团在圭亚那沿海的斯塔布鲁伊克 (Stabroek) 地区发现了超过80亿桶的可开采原油储量，使圭亚那成为一个新的能源热点。

台湾宣布建立「台湾办公室」

台湾外交部在周四（2月4日）发出新闻稿宣布，台湾外交部与圭亚那外交部经协商达成共识，决定在圭亚那设立“台湾办公室”(Taiwan Office)。双方已于1月11日签署设处协议。该办公室已自今年1月15日展开初期运作，目前正逐步完成相关筹备作业。

台湾外交部发言人欧江安在记者会上强调：“跟各国实质的关系以及友好的合作都是台湾外交部推动的重点工作。” 她介绍称，圭亚那连贯南美洲和加勒比海，占据重要战略地理位置，在疫情之下，该国年度经济成长仍达26%，经济发展前景无穷。 欧江安表示，初期希望以经贸关系为深化双方工作的重点。

“如果圭亚那政府未来也决定在台湾设立同等地位的办公室，我们会根据所签署的协议，以对等互惠的原则让圭亚那设立办公室，并与台湾办公室享有相同的条件跟待遇。”

台湾媒体形容这项最新的发展为外交新突破。台湾外交部指出，新成立的办公室是继索马里兰之后，第二个以台湾之名设立的代表处。

近年来，台湾在外交上受到中国的强烈打压，在国际上的空间不断受到压缩。将台湾视为领土一部分的中国坚决反对台湾与任何外国政府或联合国等跨国机构建立官方关系。

自民进党籍的台湾总统蔡英文2016年执政以来，中国陆续挖走台湾7个邦交国，圣多美和普林西比、巴拿马、萨尔瓦多、所罗门等国与台湾断交后转投中国怀抱。目前台湾仅余15个拥有正式外交关系的邦交国。

除了邦交国外，台湾在全球各地如美国、日本、欧盟及其他重要国家设有台北经济文化办事处，实际上行使大使馆或领事馆的部分权责。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 尼加拉瓜 尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 洪都拉斯 洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



2020年，台湾与脱离索马里独立建国的索马里兰分别以台湾代表处与索马里兰代表处的名称互设官方代表机构。中国随即谴责台湾“破坏索马里主权及领土完整”。1991年，索马里兰宣布脱离索马里独立建国，但未受国际社会承认。

圭亚那是目前唯一认可使用“台湾”名称设处的中国邦交国。

对于台湾在圭亚那设立办公室，中国外交部发言人汪文斌周四在例行记者会上再次强调“一个中国”，并称台湾是中国不可分割的一部分。“一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。我们希望有关方面恪守一个中国原则，不与台方进行任何形式的官方交往，不互设任何官方性质机构，切实采取措施纠正错误，消除负面影响。我们正告民进党当局，任何挟洋自重、图谋在国际上搞分裂活动的行径都是绝不会得逞的。”

自台湾总统蔡英文上台后，中国拒绝与台湾政府的一切直接接触。尽管如此，台湾仍拥有非官方盟友美国的有力支持。在美国前任总统特朗普执政期间，美台关系不断升温，美国去年更先后派遣美国卫生部长以及国务院次卿访问台湾，成为1979年双边断交以来访台的最高层级官员。

美国驻圭亚那大使馆周四在一份声明中对于台湾办公室的设立表示欢迎。“深化圭亚那与台湾的关系将推动双方共同促进发荣与安全的目标。”

美国在台协会（AIT）也发表声明肯定台湾与圭亚那的合作，并表示：“所有国家都应该自由地与台湾寻求更紧密的关系及更良好的合作。台湾的民主领先世界，台湾是重要的经济体，及世界上一股良善的力量。美国持续致力于支持台湾扩展其国际伙伴关系，并努力应对包括新冠疫情在内的全球挑战。我们将与朋友及盟友站在一起，在直接各地促进我们的共享繁荣、安全及价值。”

杨威廉/邹宗翰/张筠青 (综合报导)

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