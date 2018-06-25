中国要求外企「正名」 台呼吁抗拒「蛮横要求」

(德国之声中文网) 台湾总统府發言人黄重谚17日在记者会上严词回应中国最新要求外企更改台湾标识的报告，表示中国不应以政治介入经济。

他说:「对于中国这些相关失控的国际行为，我们也要提醒国际社会正视，并且共同协力于减少、遏止这类行为的扩散，以维护自由民主的价值跟国际社会的安全与稳定。」

台湾外交部也發出声明，谴责中国施压跨国企业更改标示，吁请相关国家抗拒中国的「蛮横要求」。内容提到，这是继去年要求各国航空公司及跨国企业于网站上更改台湾称谓后的再次施压，并要求中方「悬崖勒马」，不要「伤害台湾人民的情感及两岸关系的良性發展」。

报告﹕汽車金融業最認同一中

中国日前出版《网络法治發展报告》提到，2017年的世界500强企业中，有66家外企包括蘋果、NIKE、亞馬遜及西門子等「错误标識」台湾，53家外企「错误标識」香港，同时把兩者「错误标識」的有45家外企。報告要求這些企業作出更改。

根据这份报告统计，汽车类和金融类500强企业较其他企业更认同「一个中国」原则。其中，39％的金融类企业和43％的汽车类企业将台湾标示为隶属于中国，28％的金融类企业和57％的汽车类企业将香港标示为隶属于中国。

不过所有网路行业企业都把台湾单独列出，78％的网路企业把香港单独列出。在快速消费品行业中，83％将台湾单独列出，67％将香港单独列出。

蓝皮书主编，中国社科院法学研究所研究员支振锋认为「我国应该依据现行法律法规，坚决处置相关违法违规行为」，甚至建议追究相关责任人的刑事责任、依规定撤销企业的注册或予以处罚。支振锋补充说，如果上述公司网站上涉及地图，还可以做出警告、罚款、没收违法所得，责令停业整顿等处罚。

夏立民/李芊 (综合报导)