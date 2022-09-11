中国要保经济还是要“清零”？

（德国之声中文网）据新华社本周一（9月12日）报道，中国国务院总理李克强9月8日主持召开国务院专题会议，听取"稳住经济大盘赴地方督导和服务"工作汇报。他强调要继续出台稳经济阶段性政策，"能用尽用、快出快落地"。

李克强在会议上说，当前经济"总体延续恢复态势，但有小幅波动，正是顶风爬坡的关口，必须以更强紧迫感夯实经济恢复基础"。他表示要"加大政策实施力度，多措并举稳增长稳就业稳物价，稳住经济大盘，保持经济运行在合理区间，实现回稳向上"。

具体来说，李克强表示，政府将运用阶段性财政贴息、加大研发费用加计扣除力度、政策性金融工具等举措，支持经济社会发展薄弱领域设备更新改造，以增加制造业和服务业市场活力、扩大内需和挖掘市场潜力，增强发展后劲。

他还提到政府计划"支持刚性和改善性住房需求，因城施策运用政策工具箱中多项工具；促进平台经济持续健康发展，运用专项贷款支持平台企业" 。

成都是又一座被封城的千万人口大城市

封控之下的"工具箱"

此前在9月5日，中国政府已经公布了 "稳经济一揽子政策" 的接续政策措施，其中包括增加3000亿元政策性开发性金融工具，以及2000亿元能源保供特别债等。

在今年以来几波奥密克戎疫情之下，中国依旧采取严厉的"清零"政策，上海、成都等千万人口城市封城数周之久。财新网9月4日的报道显示，全国有33座城市处于部分或或全部封控（当局称静态管理）之中，6500万居民受到影响。

根据投资银行野村证券的数据，至9月6日的一周间，中国有49个城市实施了某种形式的封锁，约2.92亿人受到影响，高于前一周的1.61亿人。这造成了严重的经济损失。今年年初，野村证券预计中国2022年经济增长将达到4.3%。在连续几轮封城之后，它将预测下调至2.7%。

"一场只为习近平表演的政治运动"

中国政府固执地坚持"清零"，让国际舆论。《纽约时报》本周的一篇评论写道，北京将清零政策变为一场"强制要求14亿人参与的政治运动"。

作者认为，"新冠清零运动可能是对习近平的权力最为明确的证明，他证明了自己和毛泽东一样具有发动群众的能力。……习近平似乎也不在乎他的这场运动已极具破坏性，尽管新冠病毒已经变得温和许多。"

评论说："在充斥着封锁、隔离和大规模检测等不确定性的生活中，中国公众每天24小时不间断地举办着一场表演，这场表演的观众只有一个：中国最高领导人习近平。"

防不胜防的封控和日复一日的检测让民众苦不堪言，零售业、服务业和旅游业损失惨重。虽然将迎来国庆节一周的长假，但仍无法期待旅游、餐饮等消费重现生机。

同时当局继续呼吁民众在假日期间尽量不要出门旅行或参与聚会。国家卫健委几天前发文倡导群众"国庆假期在本地过节，尽量减少跨地市出行，避免人群大范围流动引发的疫情传播风险"。

（综合报道）

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