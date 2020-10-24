中国被指横跨太平洋非法捕鱼

（德国之声中文网）中国渔船队横穿整个太平洋，来到加拉帕戈斯群岛(Galapagos)附近捕鱼作业，据“法国24小时”电视台的观察家栏目的报道，今年有300艘来自中国的捕鱼船加入了这一行列。

加拉帕戈斯群岛位于南美洲海岸约550海里，约合1000公里处，属于厄瓜多尔。它们被认为是地球上为数不多的拥有独特动植物群的原始地区之一。这也是为什么该地区成为联合国教科文组织世界自然遗产一部分的原因。这里的大部分区域受到严格的自然保护，包括周围的水域。但是，近几年来，中国的渔船队却屡屡来到这一资源极为丰富的渔场捕捞。

在合法范围内打擦边球

中国渔民显然非常注意遵守法律，始终与岛屿保持200海里的距离。他们既不进入厄瓜多尔的专属经济区，也不进入自然保护区。据法国新闻栏目“观察家”的报道，岛民们这次之所以发现这支船队，是因为有中文字样的垃圾被冲到了岛上。显然它们是被船员随便扔到了海里。

资料图片：濒临灭绝的物种作为美食? 中国拖网渔船的非法捕捞行为

即使在海洋保护区外捕鱼也会危及种群。尤其是使用吸引整批鱼群的方法，比如金枪鱼。据《经济学人》杂志报道，渔民将鱼饵巧妙地放入水流中，引诱鱼群离开保护区。其鱼翅在东亚被认为是一种美味的鲨鱼，也可用这种方式来引诱。

中国认为，该海域鱼群数量庞大，尚未开发，因此捕捞不会带来问题。世界自然基金会德国分会的坎斯廷格（Philipp Kanstinger）对此有截然不同的看法，他说，中国是在为自己的捕鱼船队穿越整个太平洋进行捕捞作业辩护。根据美国《先进科学》杂志的一项研究，这样的长途捕捞并不具备经济效益。

中国距加拉帕戈斯群岛1.5万多公里

坎斯廷格说：“这些渔船是冲着洪堡鱿鱼而来。不过迄今对洪堡鱿鱼的数量几乎没有可靠的统计数据。因此，无法评定可持续捕捞的配额”。

非法捕捞是一个全球性问题

在这种情况下，环保人士和政治家一般都会将这样的捕捞行为统称为“非法、没有控制和没有记录”的捕捞，英文简称IUU。坎斯廷格说：“IUU捕捞有多种形式”，“比如在欧洲，渔民把捕捞上来的不想要的鱼重新扔到海里。而根据现行法律，他们应该将这些鱼也带上岸并进行登记。”

问题是，每年的捕捞配额不是基于不断统计的鱼群数量，而是基于往年的捕捞数量。其中最关键的一点则被忽略，也就是在捕捞过程中有多少无利可图的幼鱼被杀死。

“非法、没有控制和没有记录”的捕捞的更大问题在于,“非洲海岸前的情况是灾难性的。” 坎斯廷格说，那里的海岸警卫队没有能力有效地监管渔船。虽然现在规定欧洲的船只必须携带GPS定位系统，以使捕捞工作更加透明。坎斯廷格说，欧洲渔船也因此减少了在非洲海岸前的捕捞作业，但这样以来，却给中国人提供了可乘之机。

蓝脚鲣鸟起舞求偶。加拉帕戈斯群岛上拥有着独特的动植物族群。

据世界自然基金会估计，全世界每年通过“非法、没有控制和没有记录”捕捞手段捕获的鱼类多达2600万吨，价值86亿至198亿欧元。

厄瓜多尔是自愿的伙伴吗？

厄瓜多尔及其渔民也谴责外国捕鱼船队。但是根据《经济学人》周刊的调查，厄瓜多尔的渔船也在各自然保护区偷捕，他们不仅仅是在加拉帕戈斯群岛捕捞。 厄瓜多尔的捕鱼方法也成为欧盟的眼中钉。 2019年10月，当时的欧盟渔业专员卡尔梅努•韦拉(Karmenu Vella) 向厄瓜多尔出示了黄牌：如果该国不采取措施持久打击非法捕捞行为，欧盟将中止与该国的贸易往来。

这对这个南美国家将是一个沉重的打击，因为厄瓜多尔一半以上的金枪鱼出口到欧盟。但是，同中国的关系却是另外一回事。像许多拉丁美洲国家一样，它极其依赖这个亚洲大国：中国是厄瓜多尔石油的最大买家，也是该国最大的债权人之一。

或许厄瓜多尔不必在北京和布鲁塞尔之间做出选择。欧盟渔业专员韦拉至少表示保持伙伴关系的姿态。他说：“我们准备与厄瓜多尔紧密合作，以解决所发现的问题并提高捕捞标准。”

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