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中国表示“愿意配合”波罗的海电缆切割事件调查

2024年11月30日

11月17日和18日，波罗的海两条通信电缆在疑似蓄意破坏事件中被部分切断。海缆断裂发生区域曾有悬挂中国国旗的船只出现。中国外交部否认中方对海底电缆被切断负有责任。在瑞典正式要求中国协助后，中方本周五表示愿意配合查明真相。

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图为中国外交部发言人毛宁本周五（11月29日）表示，愿意协助调查波罗的海两根电缆被切断事件
中国外交部发言人毛宁表示中方愿意协助调查波罗的海电缆切断事件图像来源: Kyodo/picture alliance

（德国之声中文网） 瑞典本周四（11月28日）就波罗的海电缆被切割事件正式要求中国协助调查。中国外交部发言人毛宁本周五（11月29日）在例行记者会上表示“中国愿意与相关国家合作，查明事实真相。目前中瑞双方正就此保持着密切沟通。“

11月17日和18日，两条位于波罗的海领海的通信电缆（一条连接瑞典和立陶宛，另一条连接芬兰和德国）部分被切断。海缆断裂区域曾有悬挂中国国旗的船只出现。本周四（11月28日），瑞典正式要求中国配合以查清此次电缆断裂事件。截至本周五（11月29日）上午，相关运营商表示，两根电缆均已恢复运行。

中国对调查电缆被切断事件是何态度？

悬挂中国国旗的“伊鹏3号“在电缆断裂发生时出现在该区域，并在那之后停泊在位于瑞典和丹麦之间的国际水域卡特加特海峡（Kattegat Strait）。

上述两条海底电缆被切断的事件发生后，中国外交部否认中方对此事负有责任。

一名发言人在11月22日表示“中国目前正与包括丹麦在内的相关方合作，通过外交渠道保持沟通畅通。“

11月27日例行记者会上，路透社记者提问，瑞典要求中国船只“伊鹏3号“返回瑞典水域以协助调查，问中方是否计划将其送至瑞典海域？外交部发言人毛宁仍未直接回应，而是重申之前的说法，表示” 中方同瑞典等相关方的沟通渠道是畅通的。“

11月29日例行记者会上，毛宁在答法新社记者提问时首次表示：“中国愿意与相关国家合作，查明事实真相。”“目前中瑞双方正就此保持着密切沟通”她补充道。

图为“伊鹏3号”停泊在海上
自11月18日以来“伊鹏3号”一直停泊在丹麦和瑞典之间的国际水域卡特加特海峡图像来源: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix/picture alliance

电缆修复“速度超过预期”

芬兰网络运营商Cinia首席执行官阿里-尤西·克纳皮拉（Ari-Jussi Knaapila）表示：“故障修复的速度比预期的要快。”他表示，连接芬兰和德国的电缆已“完全恢复”。

瑞典电信运营商Arelion在周四（11月28日）晚间表示，连接瑞典和立陶宛的电缆也已修复。

本周五（11月29日），网络运营商表示，两条电缆已经恢复正常运行。

瑞典要求展开调查

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）表示，斯德哥尔摩希望中国船只（伊鹏3号）返回瑞典水域以协助进行调查。

“如我之前所说，瑞典已经表达了希望该中国船只返回瑞典水域的愿望，我们目前在与中国保持着沟通，”克里斯特松说：“今天我还可以告诉你们，除此之外，瑞典还已向中国正式提出请求，希望中国配合瑞典当局，以便澄清所发生的事件。”

芬兰、瑞典和立陶宛当局已经成立了一个联合小组，调查电缆断裂事件，德国也已启动了调查。

延伸阅读——中国船被疑破坏波罗的海电缆 芬兰：很难相信不是故意的！

德国国防部长皮斯托利乌斯曾表示，他认为这些电缆被切断很可能是蓄意破坏的结果。“没有人相信这些电缆是偶然被切断。”瑞典警方也在调查“破坏活动”的嫌疑。

俄罗斯则驳斥了欧洲官员有关莫斯科参与电缆破坏活动的说法，称其为“荒谬”且“可笑”。

 

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