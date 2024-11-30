中国表示“愿意配合”波罗的海电缆切割事件调查

11月17日和18日，波罗的海两条通信电缆在疑似蓄意破坏事件中被部分切断。海缆断裂发生区域曾有悬挂中国国旗的船只出现。中国外交部否认中方对海底电缆被切断负有责任。在瑞典正式要求中国协助后，中方本周五表示愿意配合查明真相。

（德国之声中文网） 瑞典本周四（11月28日）就波罗的海电缆被切割事件正式要求中国协助调查。中国外交部发言人毛宁本周五（11月29日）在例行记者会上表示“中国愿意与相关国家合作，查明事实真相。目前中瑞双方正就此保持着密切沟通。“

11月17日和18日，两条位于波罗的海领海的通信电缆（一条连接瑞典和立陶宛，另一条连接芬兰和德国）部分被切断。海缆断裂区域曾有悬挂中国国旗的船只出现。本周四（11月28日），瑞典正式要求中国配合以查清此次电缆断裂事件。截至本周五（11月29日）上午，相关运营商表示，两根电缆均已恢复运行。

中国对调查电缆被切断事件是何态度？

悬挂中国国旗的“伊鹏3号“在电缆断裂发生时出现在该区域，并在那之后停泊在位于瑞典和丹麦之间的国际水域卡特加特海峡（Kattegat Strait）。

上述两条海底电缆被切断的事件发生后，中国外交部否认中方对此事负有责任。

一名发言人在11月22日表示“中国目前正与包括丹麦在内的相关方合作，通过外交渠道保持沟通畅通。“

11月27日例行记者会上，路透社记者提问，瑞典要求中国船只“伊鹏3号“返回瑞典水域以协助调查，问中方是否计划将其送至瑞典海域？外交部发言人毛宁仍未直接回应，而是重申之前的说法，表示” 中方同瑞典等相关方的沟通渠道是畅通的。“

11月29日例行记者会上，毛宁在答法新社记者提问时首次表示：“中国愿意与相关国家合作，查明事实真相。”“目前中瑞双方正就此保持着密切沟通”她补充道。

自11月18日以来“伊鹏3号”一直停泊在丹麦和瑞典之间的国际水域卡特加特海峡 图像来源: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix/picture alliance

电缆修复“速度超过预期”

芬兰网络运营商Cinia首席执行官阿里-尤西·克纳皮拉（Ari-Jussi Knaapila）表示：“故障修复的速度比预期的要快。”他表示，连接芬兰和德国的电缆已“完全恢复”。

瑞典电信运营商Arelion在周四（11月28日）晚间表示，连接瑞典和立陶宛的电缆也已修复。

本周五（11月29日），网络运营商表示，两条电缆已经恢复正常运行。

瑞典要求展开调查

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）表示，斯德哥尔摩希望中国船只（伊鹏3号）返回瑞典水域以协助进行调查。

“如我之前所说，瑞典已经表达了希望该中国船只返回瑞典水域的愿望，我们目前在与中国保持着沟通，”克里斯特松说：“今天我还可以告诉你们，除此之外，瑞典还已向中国正式提出请求，希望中国配合瑞典当局，以便澄清所发生的事件。”

芬兰、瑞典和立陶宛当局已经成立了一个联合小组，调查电缆断裂事件，德国也已启动了调查。

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德国国防部长皮斯托利乌斯曾表示，他认为这些电缆被切断很可能是蓄意破坏的结果。“没有人相信这些电缆是偶然被切断。”瑞典警方也在调查“破坏活动”的嫌疑。

俄罗斯则驳斥了欧洲官员有关莫斯科参与电缆破坏活动的说法，称其为“荒谬”且“可笑”。

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