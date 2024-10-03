中国表态支持古特雷斯 批以色列无端指责

联合国秘书长古特雷斯因未明确谴责伊朗对以色列发动飞弹攻击，被以方列为“不受欢迎人”。中国则在安理会的中东紧急会议上表态支持古特雷斯，批评以色列当局违反安理会决议，侵犯黎巴嫩主权及领土。

（德国之声中文网）伊朗向以色列发射飞弹导致中东紧张局势进一步升温，联合国安理会于週三（10月2日）召开紧急会议。中国驻联合国大使傅聪发言时表态：“中方坚定支持秘书长的工作，反对以色列对秘书长的无端指责”。

此前，以色列外交部长卡茨（Israel Katz）2日宣佈联合国秘书长古特雷斯为“不受欢迎的人”，指责他未能像其他国家一样明确谴责伊朗的行动。

卡茨批评古特雷斯的立场偏向伊朗及恐怖组织，包括哈马斯、真主党和胡塞武装，称其是联合国的“污点”。他还表示，古特雷斯不应踏上以色列的土地。

针对伊朗1日以弹道飞弹空袭以色列一事，傅聪并未提及中国谴责或支持立场，仅在发言中称，伊朗已经就此事向安理会说明立场，并呼吁各方尊重各国主权、安全和领土完整。

傅聪警告，当前中东“一场全面战争一触即发”，“任何煽动性言论和挑衅性行动都极端危险......使局势轮番升级，甚至完全失控。”

傅聪表示：“我们赞同联合国方面的立场，任何以色列越境进入黎巴嫩的行为都是侵犯黎巴嫩的主权和领土完整，都违反安理会第1701号决议的规定”，并呼吁以色列克制，避免采取任何可能导致局势升级的行动。

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除此之外，傅聪也在安理会上提出“四项必须”，指安理会有必要紧急采取行动，“必须在加沙立即实现停火，必须推动黎以局势立即降温、停止暴力循环，必须全力防止战事蔓延，必须推动有关各方回到政治和外交解决的轨道”。

美国驻联合国大使汤玛斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）在安理会上则表态支持以色列：“伊朗政权将对其行为负责。我们强烈警告伊朗或其代理人不要对美国，或对以色列采取进一步行动”，并呼吁联合国对伊朗实施制裁。

中国外交部呼吁大国“发挥作用”

中国外交部发言人週三透过声明回应以色列对黎巴嫩展开地面军事行动，以及伊朗对以色列实施军事打击时，同样也表态反对以色列侵犯黎巴嫩主权，未提及伊朗针对以色列的攻击。

中国外交部还呼吁“特别是有影响的大国”，应切实发挥建设性作用，避免中东局势进一步动荡，并指出未能实现加沙停火是中东此次动荡的根源，呼吁各方尽快实现加沙全面、持久停火。

以色列3日持续对黎巴嫩贝鲁特发动空袭 图像来源: Ibrahim Amro/AFP

以伊隔空叫嚣

以色列驻联合国大使达农（Danny Danon）週三在安理会上警告，以色列将对伊朗的攻击采取行动，“伊朗将面臨的后果将远远超出他们的想像”。

伊朗驻联合国大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）则称，若以色列停止加沙战争和对黎巴嫩的攻击，就可以避免局势进一步升级，并强调“伊朗完全准备好在必要时采取进一步的防御措施，以保护其合法利益，捍卫其领土完整和主权，免受任何军事侵略和非法使用武力的侵害”。

（综合报道）

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