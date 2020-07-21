中国蝉联全球监控最密国家

(德国之声中文网) 英国网路服务安全公司Comparitech在7月22日发表的一份报告显示，在全球设置最多闭路电视(监视器)的20个城市里面，就有18个在中国。此外，中国安装的摄像头数目是全球总数的一半。

Comparitech探查了150个国家的政府、警察网站等，调查由国家政府设置的摄像头数量。结果发现，全球使用最多闭路电视摄像头的20个城市当中，有18个位于中国。摄像头最密集的是山西太原，平均每千人被高达119.57个闭路电视摄像机监视。

中国在排行榜上的占比比起2019年略有提高: 2019年，中国在前10名城市中占有8个城市，现在的比例则是提高至9个。即便把范围扩大到前20名，中国也同样占据了九成。

不在中国的两个城市分别是英国伦敦和印度海得拉巴，分别以每千人67.47个闭路电视以及每千人29.99个闭路电视位居第3名和第16名。英国伦敦的排名在2019年还是第6名，今年上升了3名。

该报告提出，不论现在社会大众对监控设备抱持的态度是支持还是反对，监控设备的使用数量都确实正在上升。该报告引述2019年12月由 IHS Markit做的调查显示，现在全球的闭路电视数量为7.7亿个，在2021年以前很可能会增加30%，到超过10亿支。

世界各国被中国取代

值得注意的是，今年的排名与去年比较起来，更加的「中国」。

2019年，Comparitech做出的前20大监控城市排行榜当中，还曾经有新加坡、印度、美国、澳洲、俄罗斯、德国等国家的城市，但是今年这些城市都已经被中国取代。

2019年时新加坡位于第11位，每千人被15.25个摄像头监视。澳大利亚的悉尼排在15位，莫斯科第18位，紧其随后的是柏林，平均每一千人受到11.18 个摄像头的监控。印度的新德里，每千人被9.62个摄像头监视，排在第20位。

今年，排在第20位的城市是中国天津，每千人被25.76个摄像头监视。

严密监控无助治安

支持国家设置闭路电视的意见认为，闭路电视有助于改善治安，但是反对者认为监控设备侵犯隐私、限制自由。Comparitech借用全球数据库Numbeo订定的「犯罪指数」，针对监控设备的数量与治安优良程度进行统计，结果显示监控设备的数量与治安几乎没有关系。

例如，人均闭路电视数量最高的山西太原，平均每千人就设置119.57个闭路电视，犯罪指数却还是高达51.47。而犯罪指数相近的两个城市－无锡(7.84)和青岛(7.42)，每千人摄像头却相差甚远，分别为每千人有92.14个闭路电视和每千人有44.48个闭路电视。

《南华早报》针对此事采访香港中文大学专攻政府数据监控以及中国社会信用制度的Severine Arsene。她认为，闭路电视的功能主要是抓小犯罪，例如偷窃或抢劫，但是却不能杜绝金融犯罪或逃税。她也认为，虽然监控设备的确可能产生吓阻犯罪的功能，但是不一定可以杜绝犯罪，有时后只是让犯罪转移到没有摄像头的地方。

张慈(综合报导)

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