 中国获世行巨额贷款 遭美国批评 | 经济纵横 | DW | 06.12.2019

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经济纵横

中国获世行巨额贷款 遭美国批评

不顾美国财长姆奴钦的反对，世界银行批准以优惠条件向中国提供高额贷款。

USA Steven Mnuchin in Washington (picture-alliance/AP Photo/J. Martin)

美国财长姆努钦批评世行做法

（德国之声中文网）根据世界银行周四（12月5日）在华盛顿通过的一份五年计划，至2025年年中，中国将每年从该行获得10亿至15亿美元低息贷款。该计划确认，今后给予中国的贷款将由目前的年平均18亿美元"逐步"减少。北京政府申请了这一融资项目。世行称，供贷旨在推进中国的市场及税务改革、资助更有利环境的经济增长、改善公民获得医疗卫生和社会服务的途径。

Zentrale Weltbank Washington D.C. (AFP/Getty Images/E. Baradat)

位于华盛顿的世行总部大楼

DW.COM

世界银行周一宣布，有鉴于八月底媒体报导中国政府涉嫌运用世界银行的贷款在新疆大量购买防暴与维安设备，将缩减一项资助中国职业学校的贷款项目。然而，专家与人权组织却质疑世界银行做的仍不够。 (12.11.2019)

在包括韩国和日本在内的亚洲主要经济体，以及欧美国家继续维持并扩大货币宽松政策的背景下，中国官方层面发出了不一样的声音。中国金融政策的一位掌门人最近公开表示：不能让老百姓手中的票子变“毛”了。 (01.12.2019)

美国财长姆奴钦反对世行向中国提供资助。他批评说，作为仅次于美国的世界第二大经济体，中国的财力已相当雄厚，不应得到这样的国际资助。他指出，中国自己向其它国家提供数以千亿计贷款，用于建设所谓的新丝绸之路，改善中国和世界其他地区之间的联系。美国一些议员观点相同。国会参议院财政委员会主席格拉斯利（Charles Grassley）表示，"使用美国纳税人钱的世行不应贷款给侵犯其公民人权、试图在军事或经济上控制弱国的那些富裕国家"。

中国则为同世行合作辩护。外交部发言人华春莹称，这一合作有助于让其它发展中国家分享中国在消除贫困斗争中所取得的成果和经验。北京还一再指出，就人均收入而言，中国尚远低于工业国家。

凝炼/叶宣（路透社）

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