中国若“全面放开”可能有多少人死于新冠?为什么?

（德国之声中文网）中国在加快放松防疫措施的步伐，北京居民对于政府取消新冠病毒测试点表示欢呼，而深圳则不再要求人们在乘坐交通工具或者出入公共场所时出示核酸检测阴性的证明。

尽管近日来中国单日新增感染病例数量不断地刷新纪录，一些城市仍然放松了在核酸检测和隔离方面的规定。路透社指出，中国希望让自己的“动态清零”防疫政策更具有针对性。

在社交媒体上，不少人分享了关于北京等地放松防疫措施的内容。其中一段显示工人用起重机将核酸检测设备搬到卡车上的视频广为传播。居住在北京的作家高瑜也发推文表示，自己居住的住宅楼已经解封，负责站岗的“大白”防疫人员也撤走了。

对“全面解封”既期待又担忧

路透社指出，面对严格的“清零”防疫政策开始逐渐松动，民众的心情是宽慰和担忧交织，因为全面解封可能带来的健康后果和对医疗体系的影响尚未可知。

不少医学研究者已经对中国如果全面放开防疫措施，将会有多少人死于新冠肺炎进行了分析。其中大多数专家都认为，疫苗接种率相对较低和缺乏群体免疫力，是中国面对新冠病毒最主要的弱点。

上海老年人如何看待动态清零？

对于“全面放开”可能造成的死亡人数，存在各种不同的估计。广西疾控中心主任医师卓家同上个月在《上海预防医学》杂志上发表论文指出，如果参照香港今年的疫情发展，中国内地在放开防疫规定的情况下，可能面临200万人死于新冠肺炎。根据他的预测，感染新冠病毒的人数将会激增至超过2.33亿。

今年5月，由中国和美国研究人员共同在专业杂志《自然-医学》（Nature Medicine）上发表的文章，如果中国放弃“清零“政策，同时又不采取其它保障措施比如加强疫苗接种和改善治疗条件，那么将有超过150万人因感染新冠而死亡。

根据他们的预测，参照全球收集的数据，在上述情况下，感染高峰时期对重症监护的需求将会超过现有容量的15倍。不过，这些专家也指出，如果能够在疫苗接种方面有所突破，那么这个150万的死亡数字有望得到明显减少。



（路透社等）

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