中国芯片公司挖角台湾人才 商业泄密引忧虑

（德国之声中文网）台湾检察机关调查指，中国芯片公司比特大陆（Bitmain）涉嫌通过两家台湾公司非法挖角数百名台湾高科技研发人才，此事件引发外界关注人才挖角对台湾企业营业秘密的威胁。

台湾新北地方检察署周二（3月9日）表示，这家以设计比特币矿机芯片著称的公司通过共同投资一家新创公司，与台湾芯片设计前研发人员合作，由台湾研发人员出任中国新设公司董事长，并组成挖角团队，在台湾私设大型研发中心。他们以2倍以上的年薪，在过去三年挖角了数百名台湾研发人才。

涉案的19名台湾人因涉嫌违反《台湾地区与大陆地区人民关系条例》（又称《两岸人民关系条例》）而遭台湾法务部调查局搜索，该条例规定：「大陆地区之营利事业，非经主管机关许可，并在台湾地区设立分公司或办事处，不得在台从事业务活动。」

台湾寰瀛法律事务所策略长黄国铭接受德国之声采访时说：「《两岸人民关系条例》只是一个办案的开端，但是它後面还有很多故事，比如这些人挖角有没有违反《营业秘密法》？我觉得这才是对检察官来讲的一个大宝库。」

台湾关注人才流动对高科技产业造成的影响

该检察署在周二发布的新闻稿中指，中国积极以高薪诱惑挖角台湾半导体人才，这让高科技人才及技术保护成为台湾经济政策的重要议题。

中资挖角台湾半导体人才 目标是营业秘密

中美科技战开打後，中国更大力发展半导体。中国国家总理李克强上周五在北京举行的全国人大会议上说，中国要将「科技自立自强」作为国家发展战略; 中国全国人大代表朱华荣也提出建议，认为应积极推动中国芯片产业化以维护供应链安全。

当中国计画在半导体领域急起直追，台湾同步留意人才流动对台湾高科技产业造成的影响。

「我相信会有很多（中国企业通过挖角窃取台湾营业秘密）这样的情况，因为毕竟这样可以省非常多的（研发）成本。」台湾新竹地方检察署前检察官丶寰瀛法律事务所合夥律师郭维翰对德国之声说。

他说，过去许多中国企业直接将台湾人挖角到中国，但由於近年许多台湾工程师不愿意离乡背井，一些中国企业乾脆想办法在台湾租办公室，甚至打着新创公司的名号，就近吸引台湾人才。

类似的案例比比皆是，比如，2016年，中国上海明遨科技就以总经理职位与双倍薪水挖角台湾芯片公司联咏的一名主管，该主管於离职前取得联咏机密资料，并挖角三名同事跳槽到他以配偶名义在台湾台元科学园区所成立的公司。该主管要求这些联咏前员工协助重制联咏公司的机密资料，并泄露给明遨科技，之後他们因涉嫌违反《营业秘密法》遭起诉。

台湾的营业秘密法专家丶阳明交通大学特聘教授林志洁接受德国之声采访时表示：「台湾的人才自己要想清楚你到底去（这些中国公司）是为什麽，它并不是要让你在公司里面有一个什麽发展，它其实要的就是你偷过来的东西。」

林志洁分析中资挖角的三个层次，她说中国企业从早年侵害台湾智慧财产权丶仿制台湾电子业产业链的下游产品，接着转向挖角人才，现在则进一步直捣研发基地丶直接捐助大学实验室。

她提醒，台湾的教育部与科技部应针对大学校园和实验室进行防备，「现在的战争就是在这些地方。」

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