中国芯片产业反腐：中央对谁恼了？

（德国之声中文网）中国芯片行业的反腐风暴愈发猛烈。中国国家监委网站8月9日通报，华芯投资管理有限责任公司三人同时被查。分别是华芯投资原总监杜洋和另外两名投资部门的高管。

此前据《联合早报》报道，今年7月以来，中国芯片行业已有六名高管被官方通报调查，或据传被带走接受调查。他们都与俗称"国家芯片大基金"的国家集成电路产业投资基金股份有限公司密切关联。

其中包括管理芯片大基金的华芯投资管理公司原总裁、中国国家开发银行国开发展基金管理部原副主任路军、工信部电子信息司原司长、芯片大基金总经理丁文武。7月28日被查的原工信部部长肖亚庆，也被怀疑与大基金腐败案有关。

靠资本堆出芯片？

近来"国家芯片大基金"的运作模式也遭受质疑。它已成为中国政府向该国芯片制造商发放资本的主要工具。中国政府已经拨出上千亿美元来建立国内的半导体行业，以便能够打破对西方技术的依赖。

据彭博社报道，成立于2014年的大基金，吸引了约450亿美元的资金，支持了数十家公司，包括中芯国际集成电路制造有限公司和长江存储技术有限公司。一些分析人士指该基金主要在幕后运作，投资标准不够透明。

批评者认为，尽管大基金带动了上万亿投资，但它并没有制造出国产替代的芯片和材料。根据中国海关数据，去年中国进口了4000亿美元的芯片，约为全球的三分之二。

而美国正越来越多地限制美国公司向中国客户出口的芯片制造设备的种类，同时争取荷兰阿斯麦尔(ASML Holding NV)和日本的尼康公司等关键供应商加入其技术封锁。

消息人士对彭博社透露，为应对美国更严格的制裁，今年中国政府机构开始审查具有战略意义的行业的应急计划。上个月审查的关于芯片部门的报告显示，该领域的进展可能被夸大，许多投资未能取得成果。

芯片是如何成為了“數字時代的石油”？

习近平的战略雄心

2020年，随着中美贸易摩擦持续升级，中国电信科技巨头华为被美国"断供"芯片，各地响应中央号召解决"卡脖子"技术问题，全民造"芯"运动进入高潮。地方政府争相设立投资基金、提供名目繁多的补贴与奖励，半导体产业园区遍地开花。根据《南华早报》报道，2021年1月至5月，约有15700家新的半导体公司注册，是前一年同期的三倍。

不过2019年至2020年间，成都、武汉、济南、淮安、南京等地已有七家晶圆制造企业先后烂尾。

2021年11月，当局宣布对与一家为大基金管理资本的投资公司有关的两名高管进行调查。中国芯片产业开始成为检察机关的目标。

彭博社援引荣鼎咨询高级分析师施耐德（Jordan Schneider）分析称，此次芯片行业的反腐调查力度之大，或许是因为该行业对习近平的战略雄心来说非常关键，半导体是一个强大的高科技产业的基础。"习近平谈到这个行业时认为，它应使中国人实现充分的自力更生"。

不过"如果你要在一个行业投入数百亿美元，无论它是高科技行业还是像建造火车和机场，就会有非法交易发生"，他说："上头更容易将投资失败归结为腐败，而不承认是投资浪费"。

（彭博社、联合早报）

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