中国“芯”？中国“心”！华为再推新手机

中国科技巨头华为在深圳总部发布了其首款搭载完全国产操作系统HarmonyOS Next的智能手机Mate 70，这是中国科技行业挑战西方技术主导地位的一次关键尝试。

（德国之声中文网）华为的新款Mate 70是首款搭载完全自主研发操作系统的智能手机，标志着中国在移动技术领域的一次重大突破。华为消费者业务集团执行董事余承东在发布会上表示：“今天，万众期待的Mate 70正式发布，这是迄今为止最强大的手机。”

华为官方在线平台显示，该产品在发布前已收到超过300万份预订订单。然而，华为并未披露具体销售数据，且预订并不等同于实际购买。

能否吸引国际开发者成为关键

与基于Android开源代码开发的前代系统不同，HarmonyOS Next是一个全新架构的操作系统，所有应用程序都需要重新开发。法国外贸银行Natixis的高级经济学家吴卓殷（Gary Ng）指出：“HarmonyOS Next是中国首个完全自主的操作系统，这标志着中国软件行业从西方技术中逐步脱离。”

尽管中国国产操作系统备受期待，但是否能够获得国际开发者的支持仍是一个未知数。据第三方代理机构称，为HarmonyOS Next定制开发一款国外应用的成本可能高达200万元人民币（约27.55万美元）。这对开发者的长期投入是一大考验。

自2019年以来，华为因美国的技术制裁深受打击，特别是在关键零部件的供应上。然而，近年来，华为通过扩大在国内市场的占有率和发展自主技术，逐步恢复了部分竞争力。市场分析机构Canalys的一份报告显示，华为在2024年第三季度的手机出货量为1080万台，占中国市场份额的16%。而根据国际数据公司（IDC）最新的统计数据，华为从第三季度市场份额来看在中国市场名列第三，略微落后于排名第二的苹果。排名第一的是中国的本土手机制造商Vivo。

在北京王府井一家华为专卖店前等待购买Mate 70的顾客 图像来源: Adek Berry/AFP/Getty Images

中美技术竞争再升级

技术研究公司Canalys的分析师朱嘉弢（Toby Zhu）认为，华为的进步并非孤立现象，而是中国科技行业整体自力更生趋势的体现。“与其说华为启发了整个行业，不如说是行业自力更生的努力推动了华为的复苏。”

华为的进展并未缓解中美之间的技术对抗。美国候任总统特朗普（Donald Trump）承诺将对中国进口产品征收更高关税，这可能进一步加剧中美科技领域的竞争。美国官员还指控华为设备可能被用于中国政府的间谍活动，这一指控遭到华为坚决否认。

Mate 70的推出与苹果新款iPhone 16形成直接竞争。苹果近年来在中国市场的表现不佳，而华为则凭借创新产品赢得了更多市场关注。例如，今年9月，华为推出了全球首款三折屏手机Mate XT，售价高达2800美元。

由于Mate XT售价高昂，所以Mate 70预计会更具市场竞争力。上一代Mate 60的起售价为750美元，这可能为Mate 70的定价提供参考。

国内市场表现与期待

HarmonyOS Next是否能成为全球化操作系统，其关键在于华为能否持续改进软件并吸引更多开发者加入其生态系统。咨询机构Albright Stonebridge Group的特里奥洛（Paul Triolo）认为，华为需要向开发者社区展示其对促进Harmony生态系统长期发展的承诺。

包括朱嘉弢在内的分析人士认为，华为在中国市场的表现至关重要。Mate 70的销售情况不仅是衡量华为自我复苏的标志，也是测试中国科技行业自主创新战略成效的关键指标。

（法新社、路透社）

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