 中国船被疑破坏波罗的海电缆 芬兰：很难相信不是故意的！ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.12.2023

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中国船被疑破坏波罗的海电缆 芬兰：很难相信不是故意的！

约两个月前，爱沙尼亚、芬兰和瑞典之间的一条天然气管道和两条电信电缆发生受损事故。芬兰警方表示一艘在香港注册的货柜船是重点调查对象。芬兰欧洲事务部长向《 Politico》杂志表示，很难相信对海底天然气管道的破坏是个意外。

遭到破坏的天然气管道

遭到破坏的天然气管道

（德国之声中文网）今年10月，在爱沙尼亚、芬兰和瑞典之间的一条天然气管道和两条电信电缆发生受损事故，在调查事故原因期间，芬兰欧洲事务部长阿德勒克罗伊茨(Anders Adlercreutz) 表示，很难相信对海底天然气管道的破坏是个意外，或者说在中国当局不知情的情况下发生。 

阿德勒克罗伊茨接受了杂志《 Politico》的采访，他还表示：“我不是船长。但我认为，你会注意到船身拖着一个锚开了几百公里……我觉得，一切迹象都表明这是故意的。不过，当然，到目前为止没有人承认。”  

爱沙尼亚和芬兰一直在调查波罗的海管道和电缆受损事件。上个月，爱沙尼亚检察官曾表示，在香港注册的“新新北极熊号”（Newnew Polar Bear）货柜船是他们调查上个月两条海底电信电缆受损情况的重点调查对象，因为该船在10月7日至8日的动向与受损时间和地点相符。 

路透社报道称，根据船舶追踪和海事分析网站“海上交通”（Marine Traffic）的数据，在损坏发生时，“新新北极熊号”和悬挂俄罗斯国旗的“Sevmorput号”都曾出现在电缆和管道附近。中国官方曾表示，愿意根据国际法就该事件提供必要资讯；俄罗斯则将其参与此事的怀疑斥为“胡扯”。而“新新北极熊号”的所有者兼运营商“新新海运”先前在路透社联系时则拒绝置评。

资料图片：新新北极熊号”（Newnew Polar Bear）货柜船

资料图片：新新北极熊号”（Newnew Polar Bear）货柜船

 

《 Politico》报道，“新新北极熊号” 被认为曾拖着锚穿越波罗的海海底，切断了电缆和天然气管道。这个重达6000公斤的锚在损坏地点附近仅仅几米处被找到。 

路透社报道，芬兰警方11月表示，有证据表明这个锚可能属于“新新北极熊号”，他们还在芬兰和爱沙尼亚之间受损的天然气管道上发现了该锚的油漆。 

（综合报道） 

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