 中国航母辽宁号参加西太平洋军演 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.04.2023

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中国航母辽宁号参加西太平洋军演

中国航母辽宁舰已在西太平洋某海域，开展实战化演练。海南海事局发布通告称，由于周末军演原因，禁止船只进入相关海域。这是近日来中方一系列军演的一个组成部分。

辽宁号是中国海军的第一代航空母舰

辽宁号是中国海军的第一代航空母舰

（德国之声中文网）中国海南海事局周三宣布，由于周五至周日的军事演习，将禁止船只进入东海岸水域。中国海南海事局在其官网上发布"琼航警34/23"通告称，"自2023年4月21日1800时至4月23日0800时在19-57.08N 110-57.45E、19-57.08N 111-17.58E、19-48.67N 111-17.58E和19-48.67N 111-00.00E诸点连线水域范围内进行军事训练，禁止驶入。 "

而中国辽宁号航空母舰此前也曾赴西太平洋海域开展实战演练。据中国官媒中央广播电视总台4月21日在其社交平台上报道，中国航母辽宁舰已在西太平洋某海域，开展实战化演练。《中国青年报》也报道称，“辽宁舰在西太平洋某海域，开展了防空、反潜等多课目训练，锤炼航母编队的远海体系作战能力。”

此外，青岛海事局17日发布航行警告，宣布18日在黄海海域进行重大军事活动，禁止船只驶入。广东海事局也在18日发布警告称，20日9时起至15时将在珠江口部分海域进行军事演习。

（综合报导）

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