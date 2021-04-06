中国航母去太平洋 美国航母进南海

(德国之声中文网) 中国海军发言人高秀成4月5日对外界确认了"辽宁号"航母的动向。他说，"中国海军组织辽宁舰航母编队在台湾周边海域进行训练，这是根据年度工作计划组织的例行性训练，旨在检验部队训练成效，有利于提高维护国家主权、安全、发展利益的能力。今后，中国海军仍将按计划常态组织类似演训活动。"

此前，日本防卫省统合幕僚监部通报称，日本海上自卫队在4月3日上午8时许于长崎县男女群岛西南约470公里处外海发现"辽宁号"及6艘中国海军军舰。日本方面也出动了军舰以及军机跟踪并航拍了中国舰队。据悉，这是中国航母首次以实战化编队越过"第一岛链"前出太平洋进行演练，舰队中除了航母，还有新型驱逐舰、护卫舰、补给舰等船只。

除了发现中国舰队，日本方面还监测到中国预警机在东海以及太平洋间飞行。

中国海军演练封锁台湾

具有中国官方背景的《环球时报》指出，此次中国航母编队演练，包含了去年年底刚刚正式入列服役的首艘055级大型驱逐舰"南昌号"。报道认为，055级大型驱逐舰今后将成为中国航母编队的标准配置。

《环球时报》还注意到，中国海军发言人此次明确点出了航母编队的年度例行训练地点是"台湾周边海域"，和一年前的含糊其辞的"有关海域"形成鲜明反差。该报认为，中国军方从以往的"只做不说"到如今的"既做又说"，是"对台独势力的明确表态"。文章还指出，4月5日中国1架运-8反潜机、1架空警-500预警机、4架次歼-16战斗机、4架次歼-10战斗机出现在台湾西南空域，运-8反潜机一度绕行至台湾东南空域。

台湾军方也监测到了这一动向。中国《环球时报》援引军事专家宋忠平观点指出，尽管中国军方并未证实海军航母编队和空军编队出现在台湾周边区域是同一背景下进行的联合演习，但是此次演练还是有着很明确的战术背景。"打击'台独'，军事准备最核心的就是实现封锁，对台湾东部的封锁就是靠航母战斗群以及海空军力量来实现……航母具有实施战略围堵和战术围堵的作用，也可以阻隔域外势力来干预中国的内政。"

台湾政治大学东亚所名誉教授丁树范在接受德国之声采访时表示，中国加大对台湾施压与印太局势有关，各方都在"布局"。他说:"从(台湾)国防部门的角度来说，都要做一个最坏的打算。"

就在4月6日，美国海军发布消息称，"罗斯福号"航母战斗群已经于4月4日进入南中国海进行"例行活动"。美国海军指出，这是"罗斯福号"今年部署到美国第7舰队行动区以来，第二次进入南海水域。

文山/李鱼/(路透社、新华社等)

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