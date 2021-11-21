 中国航天器“捉卫星”清除太空垃圾 | 科技环境 | DW | 09.02.2022

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科技环境

中国航天器“捉卫星”清除太空垃圾

专业人士观测到中国航天器“捕捉”废旧卫星并将其丢弃到一处“太空坟场”轨道。这一举动在国际上引起了极大注意。

ESA will das Weltall aufräumen | ClearSpace-1

欧洲宇航局计划于2025年发射清理太空垃圾的航天器。

（德国之声中文网）今年一月，专业人士观察到一颗中国卫星捕捉一颗废旧卫星，并在几天后将其丢弃到300公里外的一处"坟场"轨道。这里发生旧卫星碰撞航天器的危险比较小。

空间问题专家弗雷维林（Brien Flewelling）在上个月由战略和国际研究中心（CSIS）和安全世界基金会（SWF）举办的一场线上研讨会上，向与会者介绍了有关发现。弗雷维林是美国私营公司ExoAnalytic Solutions的首席空间分析师，该公司利用大型全球光学望远镜网络跟踪卫星的位置。

专家看到，1月22日中国一颗"实践-21"卫星意外改变其位置，接近退役的北斗-G2卫星。几天后，实践-21"捉住"北斗G2，并改变了其运行轨道。ExoAnalytic的图像显示，接下来几天，这两颗卫星向西移动。26日两颗卫星脱离，G2被推开。

中国官方尚未证实发生了上述太空拖移活动。

于2009年发射的北斗G2卫星属于中国北斗定位系统，升空后不久就发生了故障，十多年来一直同其它上百万太空垃圾一起环绕地球。实践-21于2021年10月发射升空，目前已回到地球静止轨道（GEO），即以地球旋转的相同速度在赤道上空绕行，位置大约在刚果盆地上方。

Kasachstan | Start Sojus-2.1a-Trägerrakete mit 38 Satelliten aus 18 Ländern

欧洲宇航局ELSA-d卫星2021年3月发射升空

是太空清道夫还是威胁？

清理太空垃圾并无不妥，不少其它国家已经推出或正在开发清除空间垃圾的技术。2021年3月，日本发射了实验卫星ELSA-d，旨在测试空间碎片捕获和清除技术。欧洲宇航局（ESA）也计划于2025年发射清理太空垃圾的航天器。

尽管开发和实施空间垃圾处理技术的努力看起来似乎稀松平常，一些美国官员对像实践-21这样的中国垃圾处理卫星表示担忧。美国太空司令部指挥官迪金森（James Dickinson）去年4月表示，像中国的实践-21这样的卫星技术今后可能被用来"捕捉"其它卫星。

这真的是一个现实的危险吗？安全世界基金会在2021年的一份报告中说，有充分证据表明，中国和俄罗斯都在努力开发具有 "反空间能力 "-即破坏空间系统能力--的技术。报告称，中国官方始终强调坚持和平利用外太空，而目前也没有证据表明该国为任何破坏性或反空间行动创造条件。

美国空军智库"中国航天研究所"（ CASI）在2021年的一份报告中称，实践21卫星应仅限于用来测试转移空间垃圾的方法。

观看视频 01:15

太空中的“定时炸弹”

外层空间垃圾成患

CASI的报告称，实践-21很可能是中国的在轨维修、组装和制造（OSAM）卫星之一。不少国家的航天机构数十年来都在开发OSAM卫星技术。它们可能是为现有卫星补充燃料、维修或处理空间废物而的设计航天器。

据美国空间监测网络统计，自从上世纪60年代人类开始太空活动以来，6000多次发射行动已将超过5万个目标带入空间轨道。据欧洲宇航局空间碎片办公室的数据，目前有3万多个人造天体在地球外层空间飞行，但只有约5000个还在正常工作。

而这还只是那些体积足够大、能够被跟踪到的物体。美国、俄罗斯、中国和印度都曾在太空中炸毁本国卫星，产生了无以计数的小型碎片。欧洲宇航局的数据显示，共有3亿多枚小型物体在太空穿梭，其中有些速度高达30000公里/小时，几乎是最快的子弹的5倍。

欧洲宇航局于1990年代开始测试在轨维修、组装和制造（OSAM）卫星项目以及地球静止轨道服务飞行器（GSV）计划，旨在于地球静止轨道上捕捉和维修发生故障的卫星。1993年12月对哈勃太空望远镜进行的成功的光学维修是OSAM卫星发挥作用的另一个例子。

美国宇航局在计划实施更多的OSAM太空任务，包括名为OSAM-1 和 OSAM-2的计划，后者被设计为可在太空3D打印部件，希望有一天能够在太空直接打造因体积太大而无法用火箭运载的部件。

 

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俄卫星碎片横飞 空间站宇航员急避险

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