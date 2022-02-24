中国舆论看乌克兰：没人能安然无恙穿过“战争泥淖”

（德国之声中文网）在中国外交部周四（2月24日）的例行新闻会上，俄罗斯在乌克兰的军事行动也是记者提问的一个焦点。外交部发言人华春莹表示："乌克兰局势发展到今天是我们不愿意看到的"，并称中方密切关注最新事态，呼吁各方保持克制，避免局势失控。

据路透社报道，华春莹强调，要基于事实来判断，不认同西方媒体称俄罗斯"入侵"乌克兰。同时她指责美国"一直在不断推高紧张、煽动战争危险"。

"至于美方暗示俄罗斯有中国背后支持才行动，相信俄方会很不高兴听到这种说法。"华春莹说，俄方完全基于自身的判断和国家的利益，独立自主地制定并且实施自己的外交和战略， "做任何事情前恐怕不需要征求别人的意见。"此外，莫斯科也不需要中方或者其它国家给它提供武器。

周四，中国外长王毅同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话时表示，中方一贯尊重各国的主权和领土完整，但同时“理解俄方在安全问题上的合理关切”。他说，中方主张应彻底摒弃冷战思维，通过对话谈判，最终形成均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。



基辅一处加油站前排起长龙

中国使馆：可挂上中国国旗

中国外交部发言人还提醒，鉴于当前的形势，在乌克兰的中国公民和中资企业要注意保护自己的人身安全，以免发生意外的伤害。如果遇到问题，使馆会予以全力的帮助。

中国驻基辅大使馆发布的消息建议在乌克兰的中国公民待在家里、留在学校，或至少采取预防措施。中国外交部没有呼吁公民离开乌克兰，而是发出安全提醒。并称如果他们需要开车到任何地方，可在车身明显处贴上中国国旗。

中国社交媒体上，对乌克兰战事的关注度极高。中国人民大学国际关系教授金灿荣在微博上频频发帖，"现在看，拜登让泽连斯基快跑是对的"；"普京可能是想通过这次军事行动一劳永逸地解决北约不断东扩的问题。这次乌克兰不被打死也得被打残。"

《环球时报》前主编胡锡进认为，最新进展是俄罗斯"对北约东扩的宣战"。他写道，乌克兰局势升级为严重军事冲突是一个"巨大悲剧"，乌克兰成为了"北约疯狂东扩的牺牲品"。

而造成目前的局面，责任在美国："美国对俄罗斯的战略挤压，深度羞辱了那个战斗民族，普京今天拔出了剑，他要制造一个结束从苏联解体以来俄罗斯人在欧洲不断退缩的历史转折点。"

胡锡进认为美国已"抛弃"了乌克兰。"小国和小力量完全倒向一个核大国，帮助它对抗另一个核大国，这是极高风险和极不明智的选择，它的结局太可能成为牺牲品了。乌克兰血的教训证明了这一点。"

乌克兰首都基辅受到空袭

"没有人可以安然无恙"？

参与讨论的大多数网友也抱着一种围观的心态。不少人认为乌克兰"自己认美做爹，结果人家不来帮他"。

"谁会是第一个脱离口头承诺帮助，转为实际行动的人，没有的话，乌克兰只能为自己种的因，吃现在结的果。" ​

"眼下，旅居乌克兰的中国人或中国家庭，应该在家门口挂俄罗斯国旗还是挂中国国旗更稳妥？ "

"战争对于我来说真的太过于遥远，我能感受到的一切不过于是视频，来自于一些数据，多少人死亡，多少人受伤等等，但这些信息并不能让我感受得到战争的残酷所在……没有经历过的人始终还是不能懂。"

24日在中国主要媒体上，对俄罗斯入侵乌克兰，虽然不乏突发新闻报道，但评论、分析甚少。澎湃新闻发表社论"战争没有预定的剧本"，试图以置身局外的高度来点评："俄乌冲突的爆发是俄罗斯与北约、美国就欧洲安全边界进行博弈的结果"。作者认为，俄罗斯进兵乌克兰，"会搅动世界的巨变，在相当程度上改变世界现有秩序的运转逻辑。它可能代表着一个时代的结束。""可以肯定的是，没有人可以安然无恙地穿过"战争泥淖"。

（综合报道）

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