 中国腾讯音乐告别独家版权 遭罚50万人民币 | 经济纵横 | DW | 26.07.2021

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经济纵横

中国腾讯音乐告别独家版权 遭罚50万人民币

中国对腾讯音乐「反垄断」调查终於告一段落。腾讯遭责令解除网络音乐独家版权，并罚50万人民币。独家版权正式成为历史後，将如何改变中国串流音乐产业？

China Tencent Konzern

中国官方勒令腾讯放弃音乐串流独家版权。

（德国之声中文网）中国知名音乐串流平台腾讯音乐遭中国国家市场监管总局下令解除独家音乐版权，并对该公司收购中国音乐公司后在网络音乐市场的不公平市场行为进行罚款。中国政府近几个月持续加强对该国大型科技公司进行「反垄断行动」，包括对电子商务巨头阿里巴巴被处以27.5亿美元的创纪录罚款。

DW.COM

欧盟委员会通报说，鉴于宝马和大众集团在限制减排技术推广方面有合谋垄断行为，将对这两家德国汽车巨头总共处罚8.75亿欧元。

本周四，腾讯等十多家涉足金融服务的网络平台负责人被中国监管机构约谈。同时有媒体报道称，继阿里巴巴之后，腾讯也将收到反垄断部门的天价罚单。

在阿里巴巴182亿元的罚款落槌后，中国三部委联合约谈34家互联网平台企业，要求“充分发挥阿里案的警示作用”，并要求各平台在一个月限期内全面自查、彻底整改。约谈与会的包括百度、腾讯这样的龙头企业。

中国国家市场监督管理总局24日在其官方网站上发布的一份通知中说，它已经调查腾讯在中国在线音乐广播平台市场的活动，其中音乐版权是核心资产。7月中，路透社曾援引知情人士的话报道称，中国反垄断监管机构准备要求腾讯控股的音乐流媒体业务放弃独家音乐版权。

责令解除版权

官方调查指出，腾讯收购中国音乐集团後，持有独家音乐库将超过80%，可能有能力促使上游版权方与其达成更多独家版权协议，或要求给予其优于竞争对手的交易条件，也可能有能力通过支付高额预付金等版权付费模式提高市场进入壁垒（堡垒），对相关市场具有或者可能具有排除丶限制竞争效果。

因此，根据行政处罚书的决定，对腾讯遭处以50万元罚款，并责令腾讯不得与上游版权方达成独家版权协议，已经达成的协议需在30日内解除，与独立音乐人的独家合作期限不得超过3年，与新歌首发的独家合作期限不得超过30日等，使竞争者均有公平触达上游版权资源的机会。

腾讯7月24日回应称，将「认真遵守决定，严格落实监管要求，依法合规经营，切实履行社会责任，维护市场的良性竞争。腾讯将压实责任，与腾讯音乐等关联公司在规定时限内制定整改措施方案，按照处罚决定要求全面不折不扣地完成，确保整改到位。」

腾讯股价大跌

遭解除网络音乐独家版权後，腾讯控股周一（7月26日）开盘跌近 4%，盘中一度跌逾6%，市值跌破4.8万亿港元。这也是腾讯继去年8月以来股价首次跌破500港元。

中国媒体引用业内人士指出，腾讯音乐能发展至目前如此大的体量，最关键的一点就是拥有大量独家音乐版权，版权的流失会在会员付费丶用户增长等多方面对腾讯造成打击。另外，在监管部门公布处罚信息前，腾讯音乐活跃用户已略微呈现颓势。

2021年一季度，腾讯网上音乐付费用户6090万，按年增长42.6%，但是每月活跃用户6.15亿，较去年同期下降4200万人，同比下降6.4%。不过无论如何，目前腾讯音乐市场地位仍是领先地位，中国分析机构艾媒咨询CEO张毅对《证券日报》表示，不管是用户市场份额，还是可支配的版权音乐作品市场，腾讯音乐每年占有率都保持在60%以上。

张毅认为，国家市场监督管理总局对腾讯音乐的禁令，将利好整个数字音乐市场，尤其是在5G时代，更新的商业业态将会出现。他指出，对于腾讯内部而言，禁令有利于激发其内部危机感，增加创新欲望，对包括网易云音乐等其他竞争者而言，有望获得更广阔的市场空间。

（路透社丶新浪财经等）

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