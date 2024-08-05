中国能源格局出现变化 风能和太阳能首次超煤电

中国的能源供应格局正在发生变化。据能源咨询公司睿咨得能源的统计，今年6月，中国的光伏和风能发电量首次超过煤炭。预测显示，到2026年，光伏将成为中国最主要的能源来源。

（德国之声中文网）光伏产业专业杂志pv magazine报道，光伏和风力发电在中国超过煤炭发电。能源咨询公司睿咨得能源（Rystad Energy）的统计显示，今年6月，中国的光伏和风能发电量首次超过煤炭。该公司预测，到2026年，光伏将成为中国最主要的能源来源，累计容量超过13.8亿千瓦，比煤炭多1.5亿千瓦。

pv magazine报道，2024年上半年，中国新增了超过1亿千瓦的光伏发电装置，而新增的煤炭发电装机容量仅有0.8亿千瓦。不过，中国煤炭消费量在全球占比超过50%，依然是目前世界上最大的煤炭消费国。

光伏发电到底有多清洁? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中国有14亿人口，对电力的需求巨大。过去几十年高速的经济发展也带来对能源的巨大需求。中国官方也认识到且承认气候变化，并给自己定下目标，到2060年实现碳中和。

根据Rystad Energy的说法，中国政府正在对新的煤炭项目实施更严格的限制，以实现二氧化碳减排目标。分析师表示，目前的工作重点是逐步淘汰小型燃煤电厂、改造现有电厂设施以减少排放，并对新项目实施更严格的标准。

根据美国智库“全球能源监测”组织（Global Energy Monitor）7月中旬发布的报告，中国在建大型公用事业规模的太阳能和风电项目合计装机容量达到3.39亿千瓦，其中太阳能占1.8亿千瓦，风电占1.59亿千瓦。3.39亿千瓦这一装机容量是全球所有其他国家该数值总和的两倍， 远高于排名第二的美国的0.4亿千瓦。报告预计，如果规划中在今年年底前并网的大型公用事业规模的太阳能发电和风电项目均按期完工的话，中国将提前六年完成其领导人习近平宣布的目标，即到2030年“风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上”。

睿咨得能源高级分析师邓思朦（Simeng Deng）指出，目前正处于中国和全球能源转型的关键时刻：“凭借强大的可再生能源项目储备，中国正逐步摆脱全球最大温室气体排放国和电力消费国的称号。光伏产业将在这一转型中发挥核心作用，供应链、基础设施和产能扩展等因素，将使光伏在未来超越煤炭发电。这一转型可能成为一个里程碑，将中国从一个依赖煤炭的巨头转变为清洁能源领域的先锋。”

（综合报道）

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