中国能否超越美国成为第一经济大国？

中国成为全球第一大经济体的雄心历经了新冠疫情的打击和房地产危机的影响，同时还受到人口老龄化的挑战。提升经济增长将成为中共三中全会的首要关注点。

（德国之声中文网）多年来，有关中国能否超越美国成为世界最大经济体一直是决策者和经济学家关注的焦点。人们在想，美国 – 作为最具活力、生产力的经济体之一 – 如果被一个拥有7.5亿劳动力人口的威权政体取代成为全球第一大经济体，将会发生什么？

自从2008/9年全球金融危机爆发以来，有关中国何时超过美国的预测层出不穷。彼时金融海啸引发了全球经济大衰退（Great Recession），而在那之前，中国的国内生产总值（GDP）已至少连续五年保持两位数的年增长率。金融危机之后的十年里，中国经济继续以每年6%至9%的速度增长，直至新冠疫情爆发。

新冠疫情下的清零政策和房地产崩盘令中国经济深陷危机之中。房地产市场在鼎盛时期曾占中国经济总量的三分之一。中国政府在2020年对地产业出台了“三条红线”的监管要求，对房地产开发商债务规模进行了限制。多家房企倒闭、破产，并留下了约2000万烂尾楼。

与此同时，与西方贸易关系的恶化也削弱了这个全球第二大经济体的增长。多年来一直鼓励中国崛起的美国，也在2010年代末开始转而遏制北京的经济和军事野心，即使并不能真正遏制，只能延缓。

中国经济到顶了？

中国经济发展出现的转变如此之大，以至于出现了一个新术语：“中国经济见顶论”（Peak China）。该理论认为，中国经济受诸多结构性问题拖累，比如沉重的债务负担、生产力放缓、低消费以及人口老龄化。再加上围绕台湾的地缘政治紧张局势和西方的对华贸易的脱钩，

这一切不免引发人们猜测，中国将成为经济霸主的可能性或会推迟，甚至永远不会实现。

但中国人民大学重阳金融研究院院长王文告诉德国之声，“中国见顶论”的概念是一个“误区”，并称中国2021年的经济总产出已接近美国的80%。

王文表示，只要北京保持“内部稳定和外部和平”，中国经济很快就会超过美国。他提到，数以百万计的中国农村人口渴望迁往城市，而城市的收入和生活质量据报道要比农村高得多。

“中国的城镇化率只有65%。如果未来达到80%，意味着将有2亿至3亿人口进入城市地区，这将大幅增加实体经济，”他说道。

生产率增长“消失了”

然而，其他经济学家认为，导致“中国经济见顶论”说法的问题可能已经酝酿了数年。

多伦多大学（University of Toronto）经济学教授布兰特（Loren Brandt）告诉德国之声说：“中国经济在2000年代初之所以增长如此迅速，是因为生产率很高。”他补充道，在中国改革开放的前三十年里，生产率贡献了GDP增长的70%左右。

“金融危机后，生产率增长完全消失了。现在的生产率增长可能只有2008年之前的四分之一，”这位中国经济专家补充道。

中国经济观察家曾寄希望于中共在即将召开的三中全会上提出重大刺激措施，以应对诸多短期经济阻力。但他们现在认为，北京将会专注于某些领域的增长，如先进技术和绿色科技，同时提振养老金和私营部门的发展。

在美国出口限制的压力下，中国正在加紧推进本国的芯片制造 图像来源: picture alliance / Chu Baorui / Costfoto

中国的总债务已经达到国内生产总值的300%以上，其中大部分由地方政府持有。外国直接投资连续12个月下降，仅2024年前五个月就下降了28.2%。尽管中国为高新技术生产投入了巨额资金，但北京的一些贸易伙伴仍在采取限制中国产品进口的措施。

“中国经济在[研发]、人力和一流基础设施建造方面进行了巨额投资。但这些投入并没有帮助经济持续增长，”布兰特告诉德国之声。

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习近平中央集权化对经济的影响

在习近平的领导下，北京通过企业国有化向经济更加集中化的方向迈进。中国领导人决定，下一轮增长应建立在国内消费的基础上，从而减少中国对出口的依赖。

然而，中国的许多社会福利保障未能跟上经济奇迹的步伐。由于面临更高的医疗和教育支出，消费者对花费积蓄更多持谨慎态度。布兰特指出，房地产崩盘导致房产价格大跌已经令居民家庭财富下降了30%。

“头二、三十年的[权力下放]为地方政府提供了做决策的空间，” 布兰特补充道。“中国的经济发展曾受益于之前享有的自主权、自由以及激励措施，也从私营部门带来的巨大活力中获益匪浅。而在当前的领导层下，中国经济面临的问题将更难以被扭转。”

在2000年代后期，私营部门在中国经济中占比接近三分之二，但在去年上半年，这一比例已经下降至40%。国有和混合所有制部门的规模则不断扩大。虽然中国目前在《财富》杂志全球领先企业排行榜上拥有最多上榜企业，但这些企业的利润率（4.4%）远低于其美国同行（11.3%）。

中国会步日本后尘吗？

人们最大的担忧是所有这些因素可能导致中国经济发展走向日本的老路。二战后，日本经历了经济奇迹，数十年的高速增长最后引发了巨大的股市和房地产泡沫。

在其巅峰时期，一些经济学家曾预测日本将超过美国成为世界第一大经济体。然而，1992年，泡沫破裂，股市崩盘，大量账面资产化为乌有，经济陷入混乱。日本在此后长达30年时间里未能恢复到之前的水平。

与此同时，中国经济学家指出，中国的工业GDP已经是美国的两倍。去年中国GDP增长率为5.2%，是美国的两倍多。若以购买力平价（PPP）为衡量标准，中国经济在2016年就已经超过了美国。

“中国的发展在过去45年里，面临着许多经济问题，”王文告诉德国之声。“但与30年前的经济不景气、20年前的高负债以及10年前的房地产崩盘相比，中国当前的问题并不是最严重的。”

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