中国能从俄罗斯的失败学到什么前车之鉴？

（德国之声中文网）随着地面部队被迫在乌克兰撤退再重新集结，以及黑海舰队遭击沉，俄罗斯的军事失误正在增加。世界上没有哪个国家比中国更关注此事：规模较小、武器不足的乌克兰部队如何使世界上数一数二强大的俄军严重受损。

中国和俄罗斯一样，一直雄心勃勃地改革其苏联式的军队。专家们说，中国领导人习近平将会仔细分析俄罗斯入侵乌克兰所暴露的弱点，因为这可能会对中共的解放军拿下台湾岛有所帮助。

俄军自乱阵脚

麻省理工学院安全研究项目主任弗拉沃（M.Taylor Fravel）表示，关键在于：「一个经过广泛改革和现代化的军队是否能够执行比俄罗斯入侵乌克兰所采取更复杂得多的行动。」

俄罗斯的武装部队经历了十多年的改革和升级，在格鲁吉亚、车臣、叙利亚和吞并克里米亚的战斗中吸取的教训有助于此次入侵。然而，这同时也暴露了俄罗斯军队自上而下的弱点。

专家们感到意外的是，俄罗斯在入侵乌克兰时似乎没有什么准备，而且缺乏核心，即沿着多条协调性差的轴线开展行动，未能有效结合空中和陆地行动。

食物和运输频频出问题，随着损失的增加，莫斯科已将其血流成河的部队从首都基辅撤出，进行重组。上周，俄方军舰莫斯科号据称被乌克兰用导弹击沉。

纸上谈兵不等于现实

国际战略研究所高级研究员格雷厄姆（Euan Graham）说：「在任何层面上，都很难看到俄罗斯能借目前形势取得成功。」他指出，普京原先预期的是迅速获胜，也严重误判了乌克兰的抵抗，「这是他一场非常个人化的战争」。

这是否因为普京事前只被告知他想听到的内容，而非对军事改革进展和乌克兰能力的准确掌握？习近平也是一位专制领导人，他现在可能也在想这个问题：「呈现在他面前那份关于解放军武力的报告，是否真的准确？」，弗拉沃说。

美国CENTRA Technology的高级顾问陈大维（David Chen）表示：「俄罗斯在乌克兰的经验表明，在军事科学院或国防大学那些纸上谈兵时看似合理的东西，在现实世界中变得更加复杂。」

任中央军委主席时进行改革

习近平是一位革命指挥官的儿子，自己也曾穿过军装，在担任中央军委主席职务3年后，于2015年开始进行军事改革。部队总兵力在减少了30万之后，略低于200万，军官人数减少了三分之一，更加强调军士在战场上的领导作用。

北京的军事分析家岳刚说，中国军队有尊重下级士兵主动性的传统，这可以追溯到其革命的起源。他认为，相较于俄罗斯在乌克兰的部队，「中国的士兵被鼓励提出他们对于作战的想法和观点。」

将7个军区重组为5个战区之后，效率提高了。习近平还试图终结军队中猖獗的腐败现象，在上台后不久就处理了两名前高级将领的案件。其中一人被判处终身监禁，另一人在结案前死亡。但中国的军队是高度不透明的，因此很难明确知道该组织打击贪腐的工作究竟取得多大成效。

不过，对习近平来说，军队的主要任务仍然是保护执政的共产党，他追随他的前任，严厉反对让军队将其最终的忠诚度转移到国家身上。格雷厄姆认为：「习近平终究仍会采用政治解决方案，因为他不是一个军事专家或经济专家。」

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 两次通话 线上峰会 2021年2月10日，拜登在上任3周后首次与中国国家主席习近平通电话，两人就新冠疫情丶气候变化及防止武器扩散等议题交换意见。拜登还谈及中国经济政策丶香港丶新疆人权丶对台施压等美方关切话题。习近平则表明，台湾丶涉港涉疆等问题，事关中国主权和领土完整，希望美方谨慎处理。9月初，两人再度通话，华盛顿方面称，拜登传达的信息是，美国希望确保“动态保持竞争”，在未来不会出现任何情况使双方转向“无意的冲突”。11月16日，习近平与拜登首次视频通话（图），从公开报道看，议题及相关表述并未超出之前两次通话的范畴。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 阿拉斯加会谈 中美官员3月18日在阿拉斯加举行拜登上任后两国首次高层会谈，参与者包括中国外长王毅、国务委员杨洁篪，美国国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文。会谈明显带有对抗气氛，美方表示，如果中国希望重建双边关系，应该改变自己的行为；杨洁篪则批评华盛顿进行长臂管辖，王毅警告美国将无法“遏制”中国。会谈被媒体形容为“各说各话”、“针锋相对”，最终“不欢而散”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 涉港中国官员被制裁 2021年3月美中阿拉斯加高层会晤前夕，华盛顿宣布对包括中国人大常委会副委员长在内的24名中国大陆及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。美方称制裁原因是北京方面持续打压香港的政治自由。中国全国人大此前通过决议，对香港的选举制度进行改革，被认为使香港民主派参政参选空间进一步压缩。北京回应称会“采取必要反制措施”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 制裁公司名单扩大 拜登上任后，美国扩大了对中国公司的制裁名单。2021年6月4日，拜登签署一项行政令，自8月2日起禁止美国人交易首批包括华为，中海油等59家中国公司的证券。11月，美国延长对中国「涉军企业」投资禁令，延续特朗普时代的措施，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司，并对原有名单作了更新。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 美副国务卿赴天津 美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman，图）于7月25日至26日访问中国，在天津与中国外交部长王毅、外交部副部长谢锋等官员会谈。此次会晤气氛也并不融洽。谢锋指责美国应为两国关系陷入僵局负责，并敦促美方无条件撤销对中方领导人、官员、政府部门的制裁，取消对中国留学生的签证限制，停止打压中国企业，撤销对孟晚舟的引渡等等。舍曼在会谈中强调，美方不希望让“激烈和持续的”美中竞争“转变为冲突”，美国希望确保通过“护栏和界限”，“负责任地管理两国关系”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 孟晚舟获释 9月底，滞留加拿大3年的华为前首席财务官孟晚舟与美国检方达成协议，将针对她涉嫌银行欺诈一事撤销起诉，孟随后获释回到中国。几乎与此同时，在孟晚舟被捕后不久在中国被逮捕并被押的两名加拿大人也得以获释回国。美国政府对此表示欢迎。这被称为中、美、加三国之间一项高风险的“换囚”活动。 有评论称这项进展有助於缓解中美紧张关系。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 新大使上任 2021年里，中美分别任命了驻对方国家的新大使。接替崔天凯任中国驻美大使的是秦刚。拜登则任命本已退役的伯恩斯（R. Nicholas Burns，图）任驻华大使。两人均为资深外交官，有丰富的政府工作经验。伯恩斯虽没有太多中国经历，但被视为稳健、务实。秦刚也被视为谨慎型丶而非“战狼式”的外交官。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 放宽对记者签证限制 11月16日习近平与拜登线上峰会后，中国官媒和美国国务院当天证实，中美将放宽对来自对方国家记者的签证限制。自2020年初特朗普政府将部分中国驻美媒体列为“外国使团”后，双方均对彼此驻地记者进行限制。华盛顿要求中国官方媒体驻美机构削减60名中国籍雇员，并限制中国籍记者签证，而北京则驱逐了《纽约时报》《华尔街日报》及《华盛顿邮报》的11名美籍驻华记者。之后，许多新申请中国签证的美国媒体工作者也无法顺利取得记者签证。中美两国现相互保障现任常驻记者在遵守防疫规定前提下可以正常往返对方国家。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 禁止新疆产品进口 12月8日，美国国会众议院通过《防止强迫维吾尔劳动法》，禁止进口来自中国新疆的商品。未来不管是全部或者部分在新疆制造的商品，都会被预设为涉及强迫劳动丶不得进口，除非公司能够提出「明确和令人信服的证据」，证明其供应链中没有强迫劳动，则可有机会上诉。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 外交抵制北京冬奥 12月6日，美国政府正式宣布将对2022北京冬奥进行外交抵制，即美国官员将不会出席北京冬奥。理由是“中国在新疆正在进行的种族灭绝丶反人类罪以及其他侵犯人权的行为”。 中国大使馆发言人批评美国此举是将体育政治化，表示：“事实上，没有人关心这些人是否会来”。不过12月底有媒体报道，美方为数十位为奥运团队提供支持的中低阶官员向中国提出签证申请。中国外交部发言人1月19日证实，中方已经向美方由政府官员组成的团队部分成员审发了相应签证。



把美国视为假想敌

中国军事改革的既定目标是同「强大的敌人」进行「战斗并获胜」，此处的「敌人」通常被理解为美国。中国为新设备投入了巨额资金，启动了更真实的训练，并通过研究美国在伊拉克、阿富汗和科索沃的作战行动，改革其作战理论。

美国海军陆战队司令伯格（David H. Berger）上周在澳大利亚的一个论坛上表示，北京将密切关注乌克兰冲突。他说：「我不知道他们会学到什么教训，但是......他们毫无疑问专注于学习，他们在过去15年里一直做着这些事。」伯格强调，必须在太平洋地区建立强大的联盟，作为遏制中国对台湾的野心的一环。

去年10月，习近平再次重申「祖国必须统一，也必然统一」。中国声称台湾是自己的领土，控制该岛是北京政治和军事思维的一个关键点。华盛顿的长期政策是为台湾提供政治和军事支持，同时没有明确承诺保卫台湾免受中国的攻击。

就像普京对乌克兰的评估一样，习近平治下的中国似乎并不相信台湾会试图抗战到底。北京经常将与该岛的问题归咎于所谓「台独份子」及其美国支持者。同时，完全由国家控制的中国媒体利用无中生有的说法，发表台湾不会自愿与它的「中国同胞」作战的言论。

观看视频 03:16 俄罗斯入侵乌克兰：台湾民众怎么看？

更加谨慎或更加鲁莽？

弗拉沃认为，现在许多国家在俄罗斯入侵乌克兰后迅速作出反应，对其实施严厉又一致的制裁，并愿意向乌克兰提供高科技武器装备，这可能使习近平重新考虑他对台湾的态度。他说：「随着先进工业化国家的快速反应，以及它们所表现出的团结，习近平可能会在台湾问题上更加谨慎，不会那么胆大妄为。」

又或者，乌克兰的经验可能会促使中国加快在台湾问题上的时间表，进行小范围的攻击，如夺取一个离岛，作为对自己军队的真实测试，陈大维表示。他说：「明智的做法是通过更严格的演习使解放军的联合机构和程序更加成熟。」但他补充：「正如全世界所看到的，一个野心勃勃的集权领导人和一个不断缩短的时间表可能会导致鲁莽行事。」

（美联社）

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