中国能从俄罗斯的失败学到什么前车之鉴？

俄罗斯侵略乌克兰以来，失误频传，专家们认为普京（Vladimir Putin）错估局势。而将台湾视为中国领土、数次表示「祖国必须统一」的习近平，又能从俄乌战争悟出什么道理？
（德国之声中文网）随着地面部队被迫在乌克兰撤退再重新集结，以及黑海舰队遭击沉，俄罗斯的军事失误正在增加。世界上没有哪个国家比中国更关注此事：规模较小、武器不足的乌克兰部队如何使世界上数一数二强大的俄军严重受损。
中国和俄罗斯一样，一直雄心勃勃地改革其苏联式的军队。专家们说，中国领导人习近平将会仔细分析俄罗斯入侵乌克兰所暴露的弱点，因为这可能会对中共的解放军拿下台湾岛有所帮助。
麻省理工学院安全研究项目主任弗拉沃（M.Taylor Fravel）表示，关键在于：「一个经过广泛改革和现代化的军队是否能够执行比俄罗斯入侵乌克兰所采取更复杂得多的行动。」
俄罗斯的武装部队经历了十多年的改革和升级，在格鲁吉亚、车臣、叙利亚和吞并克里米亚的战斗中吸取的教训有助于此次入侵。然而，这同时也暴露了俄罗斯军队自上而下的弱点。
专家们感到意外的是，俄罗斯在入侵乌克兰时似乎没有什么准备，而且缺乏核心，即沿着多条协调性差的轴线开展行动，未能有效结合空中和陆地行动。
食物和运输频频出问题，随着损失的增加，莫斯科已将其血流成河的部队从首都基辅撤出，进行重组。上周，俄方军舰莫斯科号据称被乌克兰用导弹击沉。
国际战略研究所高级研究员格雷厄姆（Euan Graham）说：「在任何层面上，都很难看到俄罗斯能借目前形势取得成功。」他指出，普京原先预期的是迅速获胜，也严重误判了乌克兰的抵抗，「这是他一场非常个人化的战争」。
这是否因为普京事前只被告知他想听到的内容，而非对军事改革进展和乌克兰能力的准确掌握？习近平也是一位专制领导人，他现在可能也在想这个问题：「呈现在他面前那份关于解放军武力的报告，是否真的准确？」，弗拉沃说。
美国CENTRA Technology的高级顾问陈大维（David Chen）表示：「俄罗斯在乌克兰的经验表明，在军事科学院或国防大学那些纸上谈兵时看似合理的东西，在现实世界中变得更加复杂。」
习近平是一位革命指挥官的儿子，自己也曾穿过军装，在担任中央军委主席职务3年后，于2015年开始进行军事改革。部队总兵力在减少了30万之后，略低于200万，军官人数减少了三分之一，更加强调军士在战场上的领导作用。
北京的军事分析家岳刚说，中国军队有尊重下级士兵主动性的传统，这可以追溯到其革命的起源。他认为，相较于俄罗斯在乌克兰的部队，「中国的士兵被鼓励提出他们对于作战的想法和观点。」
将7个军区重组为5个战区之后，效率提高了。习近平还试图终结军队中猖獗的腐败现象，在上台后不久就处理了两名前高级将领的案件。其中一人被判处终身监禁，另一人在结案前死亡。但中国的军队是高度不透明的，因此很难明确知道该组织打击贪腐的工作究竟取得多大成效。
不过，对习近平来说，军队的主要任务仍然是保护执政的共产党，他追随他的前任，严厉反对让军队将其最终的忠诚度转移到国家身上。格雷厄姆认为：「习近平终究仍会采用政治解决方案，因为他不是一个军事专家或经济专家。」
中国军事改革的既定目标是同「强大的敌人」进行「战斗并获胜」，此处的「敌人」通常被理解为美国。中国为新设备投入了巨额资金，启动了更真实的训练，并通过研究美国在伊拉克、阿富汗和科索沃的作战行动，改革其作战理论。
美国海军陆战队司令伯格（David H. Berger）上周在澳大利亚的一个论坛上表示，北京将密切关注乌克兰冲突。他说：「我不知道他们会学到什么教训，但是......他们毫无疑问专注于学习，他们在过去15年里一直做着这些事。」伯格强调，必须在太平洋地区建立强大的联盟，作为遏制中国对台湾的野心的一环。
去年10月，习近平再次重申「祖国必须统一，也必然统一」。中国声称台湾是自己的领土，控制该岛是北京政治和军事思维的一个关键点。华盛顿的长期政策是为台湾提供政治和军事支持，同时没有明确承诺保卫台湾免受中国的攻击。
就像普京对乌克兰的评估一样，习近平治下的中国似乎并不相信台湾会试图抗战到底。北京经常将与该岛的问题归咎于所谓「台独份子」及其美国支持者。同时，完全由国家控制的中国媒体利用无中生有的说法，发表台湾不会自愿与它的「中国同胞」作战的言论。
弗拉沃认为，现在许多国家在俄罗斯入侵乌克兰后迅速作出反应，对其实施严厉又一致的制裁，并愿意向乌克兰提供高科技武器装备，这可能使习近平重新考虑他对台湾的态度。他说：「随着先进工业化国家的快速反应，以及它们所表现出的团结，习近平可能会在台湾问题上更加谨慎，不会那么胆大妄为。」
又或者，乌克兰的经验可能会促使中国加快在台湾问题上的时间表，进行小范围的攻击，如夺取一个离岛，作为对自己军队的真实测试，陈大维表示。他说：「明智的做法是通过更严格的演习使解放军的联合机构和程序更加成熟。」但他补充：「正如全世界所看到的，一个野心勃勃的集权领导人和一个不断缩短的时间表可能会导致鲁莽行事。」
（美联社）
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