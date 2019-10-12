中国能为伊拉克提供“援手”吗？

（德国之声中文网）伊拉克总理阿卜杜勒-迈赫迪刚刚访问了中国，他在北京说："我们属于亚洲，我们希望成为亚洲崛起的一部分。"伊拉克战争结束已经16年了，这个中东国家仍然一蹶不振，其制度和结构均阻碍国家发展。在很大程度上，这些困难源于萨达姆政权的垮台，以及美国出兵干预之后又撤军带来的混乱。

阿卜杜勒-迈赫迪曾经在法国巴黎的索邦大学（Sorbonne）学习经济。他在访问中指出，2018年，中国已经取代印度成为伊拉克最大的贸易伙伴，双边贸易额超过300亿美元。他说，如今伊拉克也是中国的第二大石油供应国。

用石油出口换取基础设施

在阿卜杜勒-迈赫迪访问期间，伊拉克和中国签署了8项协议。在伊拉克财政部与中国出口信用保险公司签署的合作框架之下，这些协议涉及道路、铁路网络、住房、港口、医院、学校、水坝、能源和运输等多个项目。根据中国官方通讯社新华社的报道，这份信贷框架协议开始执行就将投资100亿美元，用于修建从伊拉克输送石油到中国的基础设施。

这些基础设施由中国公司承建，伊拉克则承诺每天向中国提供10万桶石油。中国的海隆石油技术服务公司和伊拉克的钻井公司合作，组建一家合资公司，在伊拉克全国范围内钻探石油，包括世界最大油田之一的马季努恩（Majnoon）油田。

伊拉克是中国的第二大石油供应国

伊拉克媒体引用本国经济学家加德勒•阿塔尔（Ghadeer al-Attar）的话说："总理的访华对伊拉克具有重要意义，由此可能与中国建立重大项目合作关系，为伊拉克带来经济革命。"

这些协议还包括伊拉克电力和制造业方面的合作，以及在巴格达大学建立中文图书馆。伊拉克工矿业部长萨利赫•阿卜杜拉•朱布里说，协议内容之一就是在伊拉克建立伊中联合制造城市，生产达到“世界标准”的商品。

伊拉克电力部与中国重机集团签署了一项协议，该公司已经在伊拉克从事建筑工程，其中引人注目的是萨拉丁燃油电站的建设。

但是中国的"一带一路"倡议常常让贫穷国家陷入债务陷阱，美国对其效用表示怀疑，认为中国的主要目的是在这些地区扩大影响力。

国内抗议动荡

阿卜杜勒-迈赫迪一年前就职时，誓言要打击腐败，重振经济。但是，持续不断的抗议活动让他难以实现这一抱负。

世界银行预测，到2020年伊拉克经济将增长8％以上，贫困率将降至22％以下。它认为，美国对伊朗的制裁有助于伊拉克增加石油销售，而叙利亚边境重新开放，以及沙特阿拉伯边境有可能重新开放，都将进一步促进伊拉克的石油出口。

近段时间以来，伊拉克政府忙于为贫困阶层提供工作机会和资金支持。它还承诺向低收入家庭分配土地，建造10万套住房，补贴15万失业人员，并提供为15万失业人员的培训机会。

伊拉克议长穆罕默德-哈尔布西（Mohammed al-Halbousi）表示，所有拥有硕士学位的伊拉克人都将登记在教育部的薪资单上并得到收入，在与"伊斯兰国"战斗中失业的安全部队成员将被重新雇用，服务于政府的合作工将获得稳定工作。

深层次的结构性问题有待解决

伊拉克90％的财政收入来自石油。在2014-16年度石油价格暴跌之后，伊拉克采取了一些措施来解决其经济问题。其中包括，在国际货币基金组织的指导下，消减政府部门的工资开销，暂停政府雇佣，增加税收等。

伊拉克基础设施匮乏，然而这方面的建设只能得到政府预算的极少部分。自2003年以来，本应进入国库的大约4500亿美元流入了官员裙带关系、白手套承包商和军官的钱袋。有些军官还编造士兵名册来骗取薪水。

批评者认为，油价在2018年开始恢复以后，以上提到的改革措施就失效了。2019年政府预算从2018年的880亿美元增至1118亿美元，增长率为27％。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，2018年伊拉克经济在2018年萎缩了0.6％。

2017年之后，伊拉克政府再也没有发布失业数据。当年失业率为13％，青年失业率同比几乎翻了一番。很多人认为，这是问题根源所系，一切都得从就业开始。