中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌

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2024年中国股市开局并不顺利，走势低迷，三大指数全部走跌。政府承诺出台措施稳定市场，股市应声出现短暂反弹。俗话说 “千金难买牛回头”，中国股票市场已走过30余载，一路上起起落落，跌宕反转，股民们也在牛市和熊市的变换中渐渐成长。A股都有哪些惊心动魄的大涨大跌？
2024开年以来中国股市持续下跌，三大指数集体低开的背景下，国务院本周承诺要采取措施稳定市场、提振信心，央行随后宣布降准降息措施，股市之后出现短暂反弹。有涨就有跌，A股30多年的历史中，股民也经历了一次次惊心动魄的过山车之旅。
1990年12月19日的上海见证了中国史上的一个“第一”，这一天上海证券交易所开市，这标志着中国证券市场的正式诞生。一年后深交所也正式开业。迄今为止，中国股票市场走过30余载。一路上起起落落，一代代股民也在牛市和熊市的转换中成长。
最近热播的爆款电视剧《繁花》讲述了90年代上海生意场上的风云故事，其中关于90年代初股市的不少情节也燃起了股民的一波回忆杀。
1992年邓小平南巡，在讲话中他鼓励股市试验。由此激发一轮牛市。第一财经报道，当年的11月17日，天宸股份人民币股票上市，沪指完成最后一跌，一轮牛市启动。3个月内快速上涨，涨幅高达301%，这个涨幅至今为股民津津乐道。
俗话说股市有风险，投资需谨慎，正所谓 三十年河东三十年河西，有涨就有跌，有牛市自然也有熊市。2005年的6月，经过A股几年漫漫熊途，击穿1300点的心理关口之后，终于跌破千点大关，创出了998点的低点。
不过在一轮轰轰烈烈的股权分置改革等因素的影响下，各路资金快速涌入，短短两年后就出现了史无前例的大牛市行情。2007年10月，A股出现6124的历史高点，至今没有被打破。
2007年，内地上市公司在香港股票市场也表现抢眼。根据中国政府网，截至当年12月14日，内地上市公司数目占香港上市公司总数的61%,市值占总市值的58％, 图为2004年10月的香港交易所。
2015年4月证监会开放A股市场"一人多户"限制，允许每名投资者最多可以开立20个A股账户。两个月后沪市达到5178点，达到近8年来的最高点位。众多股民情绪沸腾，市场一片其乐融融，当时很多散户投资者并不知道，这就是此轮牛市的终点。按照证监会的要求，各大券商开始清理非机构类个人投资者的配资业务账户，遏制借债炒股。市场突现恐慌气氛，沪深指数之后急速下挫，两个多月急跌45%，接近腰斩。
2013年3月至2016年2月肖钢担任证监会主席，也是被视为中国股市极富灾难性的时间段：三次股灾，两次熔断，近20次千股跌停。大批股民认为证监会对2015年的股灾应对不足。2016年2月，肖钢被免去证监会主席职务。
刘士余接替肖钢上任证监会主席后掀起“监管风暴”。但2018年上证综指全年跌幅24.59%，深成指和创业板年跌幅则高达34.42%和28.65%，被股民戏称“熊冠全球”。2019年1月刘士余被免去证监会主席一职。5月19日，中纪委发布消息称，刘士余因涉嫌违纪违法，主动投案配合调查。目前的证监会主席是易会满。
过去一年多以来，中国股市的跌势尤其刺眼也是因为，其他股市的表现相当不错。《华尔街日报》报道，美国股市去年大幅飙升，并在本周创下新高。日本日经指数在2023年上涨了28%，目前处于三十多年来的最高水平。今年年初迄今，该指数上涨9.1%。
在本土股市低迷的背景下，一些中国散户也选择日本股市，加入了抢购日本股票的行列。《华尔街日报》援引金融数据提供商万得(Wind)的统计，四只追踪日经指数的中国上市ETF上周实现约26亿美元的成交额，是有记录以来交易最繁忙的一周。
中国人民银行行长潘功胜本周三在新闻发布会出人意料地宣布了降准降息的消息。有分析师指出，这表明政府希望出台政策，确保经济在新的一年有良好开局。不过《华尔街日报》指出，有经济学家认为此举措效果有限，这个全球第二大经济体需要出台更强有力的提振措施。
今年开年以来中国股市持续下跌，三大指数集体低开，与此同时，美股日股不断上涨，彭博社统计，美国股市市值目前比大陆和香港股市市值的总和还高出38万亿美元。有消息人士透露，中国政府正在考虑调动2万亿元救市。
本周一中国股市依旧走势低迷令股民们哀鸿遍野。《环球时报》前主编胡锡进表示自己亏损，并“为今天的股市表现难过”。与中国股市的走衰不同，美股日股均呈上扬走势。中国总理李强强调要维护市场信心。
近期中國股市走跌，儘管中國總理李強發出穩定市場信心的言論之後，股價略有回穩，但分析師對股市前景仍抱謹慎態度。部分觀察認為，中國股市下滑，跟「雪球」金融衍生產品有關。
中国股市周四延续跌势，跌至5年来最低水平。曾称“跌破2800肯定敢加仓”的中国知名媒体人胡锡进的炒股动向再度受到网民关注，喊话胡锡进“你不加仓对不起全国股民”。
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