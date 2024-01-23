中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌

拥抱日本股市

在本土股市低迷的背景下，一些中国散户也选择日本股市，加入了抢购日本股票的行列。《华尔街日报》援引金融数据提供商万得(Wind)的统计，四只追踪日经指数的中国上市ETF上周实现约26亿美元的成交额，是有记录以来交易最繁忙的一周。