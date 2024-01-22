中国股市跌不停 胡锡进：为股市表现难过

（德国之声中文网）本周一（1月22日），中国股市继续下跌。根据《华尔街日报》报道，中国沪深300指数下跌1.6%，收于近5年来最低点。香港恒生指数下跌2.3%，现在接近2009年以来的最低收盘点位。

2024年一开年中国股市走势低迷。上个礼拜四（1月18日），中国股市跌至近五年来最低水准，上证指数跌破2800点。路透社分析原因称，中国经济复苏乏力，刺激政策的前景有限，导致投资者远离风险资产。

股市走衰令股民们哀鸿遍野，包括去年高调宣布自己进入中国股市的《环球时报》前主编胡锡进。他在微博上写道：“老胡为今天的股市表现难过”。他在另外一条微博中表示：“老胡发别的信息，下边的评论全是说股市的，可见股市暴跌在股民中的震动有多大。另外，股市连跌的影响已经超出了资本市场，对整个经济的信心和社会综合信心的影响也是负面的。我个人认为，这已经是当前防范金融风险和提振社会信心的一个紧迫项。”

大量网民在他的微博留言，有人说 “你是唯一一个评论股市不会被禁的大V，谢谢您能够反映大家的呼声”。还有人说：“为什么全球就咱们一家跌？这个是重点”。与中国股市狂跌的表现不同，日本股市在飙升。根据共同社消息，1月22日，日经指数早盘创下自泡沫经济期1990年2月以来约34年的盘中新高。一度较上周五收盘上涨超过500点，升破36000点大关。东京股市延续了上周五（1月19日）美股的上扬走势，呈现普涨格局。

中国同30年前的日本有哪些相似之处？

中国国务院总理李强周一发布表态，要维护市场信心，他当天主持召开国务院常务会议，根据中国政府网，会议强调增强市场内在稳定性。要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。要增强宏观政策取向一致性，加强政策工具创新和协调配合，巩固和增强经济回升向好态势，促进资本市场平稳健康发展。

（综合报道）



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