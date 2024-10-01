中国股市狂飙：短期投机还是长期利好？

高盛策略师鲁布纳发给客户的数据显示，上周中国股市飙升来自对冲基金的推动，长期机构投资者大多保持观望。而在KBI全球投资公司首席投资官奥哈洛兰看来，中国市场方向只有一个，那就是上升。

（德国之声中文网）中国领导人突然采取大动作刺激经济，诱使中国股市强劲反弹，本周一（9月30日）迎来了16年来单日最大涨幅，成交额也创下历史新高。全球投资者也为此感到振奋，正准备再次押注中国。

现在还不是乐观的时候，很少有基金经理预计中国经济会在短期内重现繁华。但是管理着超过 1.5 万亿美元客户资金的机构投资者表示，政府吸引更多资金进入股市并刺激消费者支出的举措，增强了投资者对仍处于低估值的中国企业的兴趣。

"我们会非常谨慎，但总体上我们认为上涨的空间大于下跌的风险。" 安本资产管理（Abrdn）新兴市场投资组合经理萨克斯（Gabriel Sacks）表示。他说，该公司上周"有选择地"购买了中国股票，并将等待北京出台更详细的政策计划。

到9月份，中国的制造业活动已连续五个月萎缩，服务业增速也大幅放缓，这表明中国政府可能感觉火烧眉毛，迫切需要采取紧急行动，否则不可能实现2024年5%的增长目标。

悲观的雾霭一扫而空？

高盛策略师鲁布纳 （Scott Rubner） 发给客户的数据显示，上周中国股市飙升来自对冲基金的推动，而长期机构投资者大多保持观望。

鲁布纳表示，截至8月底，互惠基金的中国股票持仓降至10年来的最低水平，仅占投资组合的5.1%。

中国消费者信心因房地产危机受到重创，这一危机的根源在于习近平试图阻止估计超过1万亿美元的高风险房地产债务进一步扩大。与此同时，中美紧张局势也在加剧。

但部分投资者认为，形势正在好转，因为中国政府承诺将采取必要措施，以实现 5% 的增长目标。该政府还放松了一些购房限制，降低了银行贷款利率，并为券商提供了购买股票的廉价资金。

"（中国股票）估值与不断改善的政策叙事之间脱节太大了，"阿特米斯基金管理公司（Artemis Fund Managers）的艾布特哈吉（Natasha Ebtehadj）表示。

她说，过去几天她增持了中国股票，并建立了一些新的仓位。

这只是一轮技术性和流动性驱动的股市反弹？ （资料图片） 图像来源: CFOTO/NurPhoto/IMAGO

一轮技术性和流动性驱动的反弹？

中国股市周一创下2008 年以来最大单日涨幅，但投资者警告不要期待更多此类短期大幅波动。

"这是一轮技术性和流动性驱动的反弹，"富达国际（Fidelity International）驻新加坡的投资组合经理埃夫斯塔索普洛斯（George Efstathopoulos）表示，部分原因可能是空头回补。

"可能有大量的空头回补，也可能有大量的对冲基金入场以获取短期收益，" 安本资产管理的基金经理萨克斯说。

据理柏基金（Lipper）追踪的数据，2024 年迄今，投资者从大中华区股票基金中净撤出 14 亿美元，扭转了 2023 年以来所有的资金流入。疫情后人们对中国消费支出激增曾寄予希望，但是2023年梦想破灭。

埃夫斯塔索普洛斯表示，他会等到中国消费者信心上升后再购买更多中国股票。

对冲基金托斯卡基金香港公司（Toscafund Hong Kong）首席投资官廷克（Mark Tinker）表示，北京最新的措施表明，中国可能会建立可持续的家庭需求，而不是通过另一次房地产或基础设施繁荣来追求快速增长。他说："如果你只是鼓励更多不稳定性杠杆的增加，那么5%的增长就不值得追求。"

百达资产管理公司（Pictet Asset Management）首席策略师保利尼（Luca Paolini）表示，投资者可能忽视了美国降息刺激全球需求和中国出口的前景。

9月18日，美联储大幅降息50个基点，开启了期待已久的货币宽松周期。

"我们本周告诉客户，如果你在中国没有任何投资，那么可能需要增持一些。"保利尼说。

KBI全球投资公司（KBI Global Investors）首席投资官奥哈洛兰（Noel O'Halloran）表示，他今夏开始基于估值理由买入中国股票，并且不会立即获利了结。

"就改变对中国市场的配置而言，现在对很多人来说还为时过早，但我认为方向只有一个，那就是上升。" 奥哈洛兰说。

（路透社）

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