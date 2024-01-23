中国股市惨跌 “这可能是投资者能承受的最后一滴水”

（德国之声中文网）中国股市持续下跌，市场情绪仍然脆弱。根据联合早报报道，沪指本周一（1月22日）再度跌破2800点后，周二（1月23日）开市继续走低。不过国务院总理李强发出要维护市场信心的承诺让跌入低点的股市出现短暂反弹，当天收盘沪指上涨了0.5%，香港恒生指数收盘上涨了2.6%，为两个月来最大的单日涨幅。

中国国务院总理李强周一表态要维护市场信心，他当天主持召开国务院常务会议，根据中国政府网，会议强调增强市场内在稳定性。要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。要增强宏观政策取向一致性，加强政策工具创新和协调配合，巩固和增强经济回升向好态势，促进资本市场平稳健康发展。

彭博社援引知情人士表示，北京正在考虑调动2万亿元人民币（约合2790亿美元）救市，这笔资金主要来自国有企业的离岸账户，通过沪深港通购买在岸股票。

纽约梅隆投资管理公司（BNY Mellon Investment Management）的亚洲区域宏观和投资战略主管米特拉（Aninda Mitra）：“所谓的救市计划是一项受欢迎的措施，凸显出高层对下挫市场的重视……但这一比例不到GDP的2%，我们担心这仍然不够。” 她补充说：“我对市场情绪和价格在短期内提振并不感到意外。但我对可持续性表示怀疑，除非这些举措能够得到一个更广泛、深远的改革方案的补充。”路透社暂未联系到中国证券监督管理委员会进行置评。

2024年开年以来中国股市表现差强人意，三大指数集体低开，自2021年2月达到峰值以来，沪深300指数下跌了47%，恒生指数下降了49%。《华尔街日报》指出，复苏乏力的经济增长、人口减少和低迷的房地产行业都给中国股市产生影响，促使投资者大举抛售中国股票。

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



A股跳水的同时美股、日股等大涨

与跌跌不休的中国股市相比，美国股市，日本股市近期则不断上涨。东京股市延续了上周五（1月19日）美股的上扬走势，呈现普涨格局。根据彭博社统计的数据，美国股市市值目前比大陆和香港股市市值的总和还高出38万亿美元（50.9万亿新元），创下新纪录。该媒体援引邦德资产管理（香港）有限公司首席投资官粱江（Michael Liang）表示：“中国市场具有价值，但催化剂并不存在”，美国市场则拥有动力和经济优势。

彭博社指出，由于市场情绪乐观，认为美联储会在今年降息并引导经济软着陆，加上科技股大涨的推动下，美国股市创下历史新高。

联博中国首席投资官朱梁（音）表示，“近期在中国市场发生的事情可能是投资者能够承受的最后一滴水。”他说：“作为一个长期投资者，我们保持乐观，几乎跌倒了最低点，政府会采取行动。”

然而，大多数投资者似乎仍在观望时机。潘耀资产副总经理Simon Yu指出：“市场对任何看起来脆弱的事情都持谨慎态度……如果没有实质性举措，只有模糊的承诺，投资者的期望将会持续悲观。”

中泰国际策略分析师颜招骏向《香港经济日报》表示，股市持续下跌已引发信心危机，从而影响了经济复苏，如果政府出手2万亿元救市的消息属实，体现决策层对接连下挫的资本市场的重视，有助提振市场信心，但股市反弹的持续性及幅度，要视乎政策具体的操作。

（路透社，彭博社等）

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