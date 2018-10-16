中国股市为何一直“跌跌不休”？

(德国之声中文网) 尽管全球金融市场近几个月来都被贸易战等负面消息困扰，但是各国的证券指数似乎并没有受到很大影响。而中国的股市却是一个例外。仅从今年10月初至今，中国的沪深300指数就已经下跌了9%，而与今年初相比，更是已经下挫了将近四分之一。而德国DAX指数在过去一整年中只下跌了9%。德国《法兰克福汇报》在一篇金融市场分析中，甚至将上证综指称为"全球股指年度最惨输家"。

东北证券分析师沈正阳在接受路透社采访时表示，这是因为国内金融市场处于熊市，没有重大利好消息，而且中国经济的杠杆压力问题也没有解决。

北德州立银行(NordLB)的亚洲市场分析师格罗瑟(Dr. Stefan Große)则认为，中国股市近期连续低迷，受到了内外多重因素的复合影响，而其中最显著的就是中美贸易纠纷。他在接受德国之声采访时说："此前，美国与邻国加拿大、墨西哥达成新的贸易协定时，人们一度产生了希望，认为中美贸易纠纷也能很快解决，但是很快，新一轮的威胁让希望破灭，白宫方面更是有可能正式指责中国操控货币，这会进一步激化局势。"

同时，贸易战加大了人民币的贬值压力，这也对股市产生了不利影响。格罗瑟指出，中国国内的经济数字近期也并不是非常靓丽，"尽管采购经理人指数尚且高于50这一枯荣线，但是消费者行为趋于保守，已经让许多业内人士开始担心。比如，今年9月，中国汽车市场的销量明显下滑。此外，打击'地下钱庄'之类的行动，也对近年来的中国经济增长形成了中长期的阻滞效应。"

实体经济暂未受真正冲击

《法兰克福汇报》则引述牛津大学中国中心的经济学家马格努斯(George Magnus)指出，中国股市低迷，也反映出了中国异常严重的企业负债问题。马格努斯认为，尽管中国政府已经在努力处理这个问题，但是最终可能无力解决。

北德州立银行的格罗瑟还指出，尽管近期金融市场上充斥着有关中美贸易战的消息，但是在今年10月以前，贸易战对中国股市的影响实际上还相对有限。即便现在出口行业的上市企业受到了很大的下行压力，中美贸易战仍然没有对双方的实体经济产生真正的影响。格罗瑟说："美国确实是中国极其重要的贸易伙伴，但是中国国内市场其实也非常强大。而且，北京也通过放松货币政策、刺激经济政策、加强与其他国家的贸易等手段为中美贸易战做了一定的准备。"他认为，相比关税的提高，特朗普总统将中国视为眼中钉的姿态，以及其充满不确定性的行事风格，才是更有可能造成金融市场动荡的因素。

中美贸易战并不是导致中国股市下跌的唯一因素

格罗瑟还警告指出，一旦股市的动荡影响了消费者以及企业界的信心，即消费支出和投资额都出现了减少，那么中国市场的低迷就会对包括欧洲在内的全球市场产生严重的不利影响，"这将远远超越关税提高、或者股票赔钱这些问题。"