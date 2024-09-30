中国股市上演狂飙 刺激措施推动股市翻红

北京近日祭出的一系列刺激措施，推动了中国股市的强劲上涨。本周一中国股市延续涨势，创下16年来单日最大涨幅的记录。彭博社指出，市场信心正在回暖。

（德国之声中文网）本周一（9月30日）中国股市迎来了16年来单日最大涨幅，成交额也创下历史新高。北京近日祭出的一系列刺激措施，大力推动了股市的上涨。

蓝筹股CSI300指数较2月低点上涨近30%，根据一些市场的定义，这表明A股已进入牛市走势。大幅疯涨开始在上周的几个交易日内。本周二中国开始国庆长假，许多交易员担心错过这一波上涨机会，这种情绪推动CSI300指数在收盘时大涨8.5%，五天内累计涨幅超过25%，刷新了历史记录。

与此同时，上证综合指数总成交量达1.17万亿元人民币，涨幅达到8.1%。自上周二（9月24日）北京开始推出刺激措施，以遏制经济放缓以来，该指数在五天内累计上涨21.4%，创下自1996年以来的最佳表现。

对于CSI300和上证综合指数来说，这次涨幅是自2008年以来的最大单日涨幅。

中国股市的这轮反弹源于上周北京推出的自疫情以来最强有力的刺激措施，包括大幅降息，财政支持等举措。尤其是央行推出的新规，包括允许基金、保险公司和券商更方便地获得资金以购买股票。一系列政策迅速提振此前低迷的中国股市。金利丰证券研究部执行董事黄德几表示：“这真是一次重大的转折，政策力度之大前所未见，我们从未见过如此明确的指示，既要阻止房价下跌，又要提振股市……许多外国投资者担心错失良机，本地散户也在询问我应该增持哪些股票，而机构投资者则争相追赶入市，结果大量资金涌入，将恒生指数推升至21000点。”

香港恒生指数周一上涨2.4%，目前年内累计涨幅约为24%，已超过台湾，成为亚洲表现最佳的股市。周日（9月29日）央行宣布房贷利率下调方案的同时，广州、上海及深圳都宣布调整房地产政策，欲赶在今年最后一季带动房市交易。这些举措让房地产股票大幅上涨，周一内地上市的房地产股飙升8.2%。

彭博社指出，尽管近年来中国股市多次出现“假曙光”，但越来越多人相信这次可能会有所不同。当局展现出强烈的紧迫感，誓言实现今年大约5%的经济增长目标，市场信心正在回暖。



（路透社等）

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