中国考虑限制稀土出口掐住美国军工企业咽喉？

（德国之声中文网）《金融时报》以“中国瞄准限制稀土出口阻碍美国国防工业发展”（China targets rare earth export curbs to hobble US defence industry）为题撰文称，中国政府咨询人士透露，中国官方正在探索限制稀土产品出口的做法。稀土对于美国生产制造F35战机以及其它高精端武器是不可替代的重要材料。

上个月， 中国国家工信部公开征求对《稀土管理条例（征求意见稿）》的意见。意见稿中提出，工信部会同多个部门， 综合考虑环境承载能力、资源潜力、市场需求以及开采、冶炼分离技术水平等因素，研究拟定稀土开采总量指标和稀土冶炼分离总量指标，报国务院批准后向社会公布。

《金融时报》报道称，中国稀土行业高管表示，中国政府官员曾向他们询问，如果中国在双边争端中限制稀土出口，包括国防承包商在内的美国和欧洲的公司将受到多大程度的影响。

报道引述一位不愿透露姓名的政府咨询人士的话说：“政府想知道，如果中国禁止出口稀土，美国生产制造F35战机是否会遇到麻烦。”业内高管还补充说，北北京希望更好地了解美国能用多块的速度获得稀土的替代来源并提高自己的产能。

有报道称，美国制造一架F35战斗机平均消耗417公斤稀土成品，这还不包括航空电子设备，控制设备，雷达通信设备的稀土消耗。当前F35已经累计生产了570架，这就意味着仅仅是生产F35，美国就已经消耗了237吨的稀土成品。 除此之外，稀土还在其他重要装备生产中起着不可替代的作用，比如雷达元器件、芯片、导弹导引头对等。

去年7月，中国正式宣布对美国洛克希德·马丁公司实行制裁，作为对美国国会批准一批价值6.2亿美元的对台湾军售合同。而洛克希德·马丁公司正是这批军售的主要供应商。

当时《环球时报》报道称，中国的制裁可能包括切断包括稀土在内的材料供应，限制洛克希德·马丁的材料供应商在中国的业务。

彭博社去年12月31日报道称，美国五角大楼批准洛克希德·马丁公司无限期停止F35战斗机的全面生产。美国国防部给出的理由是，官方无法准确说明这款战机何时可以进行战斗测试，而测试已经从2017年开始不断向后推迟。

但俄罗斯媒体则猜测认为F35的停产很有可能是因为中国限制了稀土出口量所导致的。

缅甸动荡局势影响中国稀土战略？

另据香港《明报》报道， 由2017至2018年起，中国大幅压缩了国内重稀土矿的开采量，而替代来源则是缅甸。文章称，2018年，中国从缅甸进口重稀土矿石2.58万吨，与中国国内的产量相当。缅甸提供了全球大约一半的重稀土矿产量并在中国冶炼。

文章分析认为， 缅甸军方发动政变所带来的局势变化，也因此可能会扰乱中国的稀土战略。文章指出， 如果中国支持向缅甸军政府实施经济制裁，中国从缅甸输入的重稀土矿未知会否生变。因此，当前局势令中国处境极为尴尬。

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