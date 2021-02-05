 中国考虑和中东欧国家进行疫苗合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.02.2021

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中国考虑和中东欧国家进行疫苗合作

中国国家主席习近平在2月9日与中东欧国家的「17+1」峰会中表示，将加强与中东欧的疫苗和贸易合作。匈牙利总理对中国提供疫苗表示感谢，波兰则希望扩大与中国贸易。

China Xi Jingping

中国国家主席习近平2月9日在北京出席「中国－中东欧国家领导人峰会」视讯会议。（资料画面）

（德国之声中文网）中国国家主席习近平在2月9日中国与中东欧国家合作的「17+1」峰会上表示，中国正考虑与这些国家进行「疫苗合作」。

习近平在该视讯会议上说，中国与中东欧各国可以加强疫情防治经验的交流，「中国愿继续在力所能及范围内向有关国家提供疫苗，为推动疫苗作为全球公共产品丶促进疫苗在全球公平分配和使用作出贡献。」

据新华社报导，目前，塞尔维亚已经从中国企业端获取了100万剂的疫苗，匈牙利正与中国的疫苗企业进行合作。

美联社报导，匈牙利总理奥班（Viktor Orban）在会议中说，他期待第一批中国的新冠肺炎疫苗最快能够在下周抵达匈牙利，他还赞扬中国国药集团(Sinopharm)发展的疫苗。匈牙利也是第一个对中国国药集团疫苗发行许可证的欧盟国家，该国已经购买了足够的疫苗剂量能让250万人接种。

中国国药集团（Sinopharm）疫苗与中国科兴（Sinovac）疫苗已经通过中国的有条件批准，也与土耳其和其他八个国家谈好了百万剂的疫苗供应。

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定于本周二举行的中国与中东欧国家“17+1”视频峰会上，多个国家的高层领导人可能缺席。这个从一开始就引发争议的合作平台，是否在新冠危机中遇到了瓶颈？

科兴新冠疫苗获批附条件上市，成为继国药集团中国生物新冠灭活疫苗之后第二个在中国获批上市的国产新冠疫苗。与此同时，科兴公司公布第三期临床研究数据。

对于北京来说，向各国提供当前紧缺的新冠疫苗，不仅可以为本国制药工业开拓市场，更可以通过输出“软实力”，扩大中国的国际影响力。

奥地利总理库尔茨表示，如果俄罗斯和中国的新冠疫苗在欧洲获批使用，奥地利愿意准许两国的疫苗在奥地利生产。他本人也愿意接种这两个国家的疫苗。

欧委会主席冯德莱恩首次承认在购置疫苗问题上有过失，没有太多考虑到疫苗大规模生产中可能出现的挑战。匈牙利总理欧尔班宣布，该国下周就会开始接种俄罗斯卫星五号疫苗，成为第一个接种该疫苗的欧盟国家。

美联社指出，北京经营与中东欧政府的关系，为的是得以扩张出口市场以及中国建设机构至海外营运的市场; 但当中国的政治影响力透过「17+1」深入欧盟，这也让法国丶德国和其他西欧国家感到更为不安。

据新华社报导，习近平在致词中表示，与9年前相比，中国与中东欧国家之间的贸易额增长近85%。

美联社报导，波兰总理杜达（Andrzej Duda）在会议中强调，帮助疫後经济回稳的最好办法就是去扩张贸易。「我们预期，以17+1形式进行的合作将开始为该地区的经济带来可估量的双边效益，首先是以更多中东欧商品与服务出口到中国的形式，也让更多中国的创建投资进到中东欧来。」

习近平在致词当中说会促进与中东欧国家的贸易与投资合作，并计划在未来5年从中东欧国家进口累计价值1700亿美元以上的商品，同时也会推进中国宁波丶沧州等地的中国－中东欧国家经贸合作示范区丶产业园建设等。

该场视频峰出席的中东欧国家元首与高级官员来自捷克丶波兰丶波士尼亚与赫塞哥维纳丶黑山丶塞尔维亚丶阿尔巴尼亚丶克罗埃西亚丶希腊丶匈牙利丶北马其顿丶斯洛伐克丶保加利亚丶斯洛维尼亚丶爱沙尼亚丶拉脱维亚丶立陶宛丶罗马尼亚等国。

李玟仪/杨威廉（综合报导）

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