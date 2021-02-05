中国考虑和中东欧国家进行疫苗合作

（德国之声中文网）中国国家主席习近平在2月9日中国与中东欧国家合作的「17+1」峰会上表示，中国正考虑与这些国家进行「疫苗合作」。

习近平在该视讯会议上说，中国与中东欧各国可以加强疫情防治经验的交流，「中国愿继续在力所能及范围内向有关国家提供疫苗，为推动疫苗作为全球公共产品丶促进疫苗在全球公平分配和使用作出贡献。」

据新华社报导，目前，塞尔维亚已经从中国企业端获取了100万剂的疫苗，匈牙利正与中国的疫苗企业进行合作。

美联社报导，匈牙利总理奥班（Viktor Orban）在会议中说，他期待第一批中国的新冠肺炎疫苗最快能够在下周抵达匈牙利，他还赞扬中国国药集团(Sinopharm)发展的疫苗。匈牙利也是第一个对中国国药集团疫苗发行许可证的欧盟国家，该国已经购买了足够的疫苗剂量能让250万人接种。

中国国药集团（Sinopharm）疫苗与中国科兴（Sinovac）疫苗已经通过中国的有条件批准，也与土耳其和其他八个国家谈好了百万剂的疫苗供应。

美联社指出，北京经营与中东欧政府的关系，为的是得以扩张出口市场以及中国建设机构至海外营运的市场; 但当中国的政治影响力透过「17+1」深入欧盟，这也让法国丶德国和其他西欧国家感到更为不安。

据新华社报导，习近平在致词中表示，与9年前相比，中国与中东欧国家之间的贸易额增长近85%。

美联社报导，波兰总理杜达（Andrzej Duda）在会议中强调，帮助疫後经济回稳的最好办法就是去扩张贸易。「我们预期，以17+1形式进行的合作将开始为该地区的经济带来可估量的双边效益，首先是以更多中东欧商品与服务出口到中国的形式，也让更多中国的创建投资进到中东欧来。」

习近平在致词当中说会促进与中东欧国家的贸易与投资合作，并计划在未来5年从中东欧国家进口累计价值1700亿美元以上的商品，同时也会推进中国宁波丶沧州等地的中国－中东欧国家经贸合作示范区丶产业园建设等。

该场视频峰出席的中东欧国家元首与高级官员来自捷克丶波兰丶波士尼亚与赫塞哥维纳丶黑山丶塞尔维亚丶阿尔巴尼亚丶克罗埃西亚丶希腊丶匈牙利丶北马其顿丶斯洛伐克丶保加利亚丶斯洛维尼亚丶爱沙尼亚丶拉脱维亚丶立陶宛丶罗马尼亚等国。

李玟仪/杨威廉（综合报导）

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