 中国考生“境外游”考德福 为哪般？ | 非常德国 | DW | 29.09.2018

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非常德国

中国考生“境外游”考德福 为哪般？

上周四，德国大学入学德语鉴定考试德福TestDaF在世界各地登场。许多中国考生不惜飞往台湾或其他境外考场赴考。对此一现象，德国之声实地采访台湾高雄考场的德福考生和考试中心负责人。

TestDaF in Taiwan (DW/C.Min-Rong)

TestDaf在高雄

（德国之声中文网）这场在高雄科技大学举办的德福考试，59名考生中，有49名考生来自中国大陆，所占比例超过80％。台湾高雄考场德福考试中心负责人表示，自2014年大陆考生突增以来，每到报名期间总会收到台湾考生的来信，反映网上预订考试位置怎么一下子就被"秒杀"了。而台北考场的情况是更是如此，"一间教室大概30个考生，台湾考生可能只有一两个"，曾在台北考过德福考试的台湾考生惠斯勒谈到他在台北考试的经验。

大陆考生：场次少，考位竞争

德福考试由德国的德福考试院组织进行，每年举办六次考试，考试日期与试题全球统一。有别于其他国家，中国一年仅有三次考试时间，且考试日期皆与世界其他考区不同。许多大陆考生表示，之所以会出国考试是因为国内场次太少，国外场次多较有利于时间的规划与安排。来自贵州的林意可同学说："国内的考试只有三个（日期） ，这样就导致考位的竞争非常激烈考试的时间和申请（德国大学）的时间也不太合适。"拥有丰富考试经验的的林意可接着表示："时间不合适导致学生安排时间的时候，考试时德语水平还不够，通过率也就不高，大家就反覆地去报考场。如果申请境外的考试，不仅有六次，而且时间上的安排会更灵活一些。"

台湾属于全球考场，因此每年总是吸引许多大陆考生报考。受访的考生中，绝大多数的大陆考生都是因为考试的缘故第一次来到台湾，其中也有考生是第二次到台湾参加德福考试。除了来台考试外，许多考生更把握此次机会，顺便到台湾旅游。"大陆考试次数少，九月份刚开学试程少，来台湾顺便来旅游"，来自北京的大一考生路易莎说，她和几位湖北的朋友一起到台湾参加考试。

中国德福考试的安排与世界其他考区不同，受访考生普遍认为原因可能是中国考生过多。来自上海的考生吕晶说："我猜它（德福考试机构）是想限制一下中国的人数。 ""我想是因为大陆人太多的缘故，大陆早些年学术声望......德国人可能对这个有一定的意见"，浙江考生李译炜说道。贵州的林意可同学也说："这个应该是突增的考生量吧，因为中国的普通家庭都比较能够负担去德国留学，所以有这个想法的人就会去申请（去德国念书）。这样一年加起来有时候是三千多个考位，那相当于如果要和全球同考的话，就要多加三千多份卷子，然后可能是这样会改不过来吧。"

TestDaF in Taiwan (DW/C.Min-Rong)

高雄考场门口

除了台湾，哪些考区也是赴考选项？

多名大陆考生也分享了其他同学的考试经验，他们表示除了台湾，香港和马来西亚外，也有不少人到邻近的泰国，越南，韩国和日本考试。不过他们也说，基本上还是会以台湾，香港和马来西亚为主要考量，尤其前两地语言和文字也相通。例如，在找考场的时候能节省不少时间。"今天如果比方说在韩国那就得靠我运气，就是那个人的英语程度好不好和我的英语程度能不能理解"，林意可说道。

台湾考生和考官怎么看？

"报名前很有压力，早有耳闻台湾的两个考场都会有很多陆生过来，怕自己会抢不到"，台北考生乔乔说道。针对许多中国考生一同竞争德福考位，台南考生惠斯勒起初认为应该保障台湾学生的考试名额："一开始心里会想说应该先留一些（考位）让台湾人申请，但是我后来有想到我之前在德国也是要去抢德福的位子。也就是说这是一个国际性的考试本来就会有很多人来竞争，其实就是在一个平等的状态下去抢那个名额，我觉得是公平的。"

高雄考场考试中心负责人表示，刚开始在遇到中国考生突增的情况时，会感觉到不习惯且有些陌生。实际接触中国考生后，她观察到中国考生的一些特质。例如，在报名期间与考试的过程中，中国考生更勇于表达自己的需求，也可以看出他们对考试的重视与积极性。在考试前抓紧每一分每一秒的练习时间，战战兢兢地预备每一科考试的到来。整体给人的感觉是非常用功且有礼貌的。

另外，在三位德国之声采访的台湾考生中，有两位考生也曾有出国考德福的经验。当时她们因为没有抢到台湾的考位，所以改报名韩国考场。她们描述韩国的考试情况和台湾相似，绝大多数的考生都来自中国，放眼望去几乎都是说中文的人，韩国考生屈指可数。面对这样的情况，韩国考官因此全程以德语解说试场规则，黑板上更直接写上成绩单挂号到中国的邮资告知中国考生。

接受访谈的大陆考生和台湾考生都希望德福考试院能"增加场次"，通过多一点的场次来分散大量的考试需求。

DSH TestDaf Aufnahmeprüfung für ausländische Studenten Symbolbild Grafik

在德国读大学通常要通过德语考试，如DSH或TestDaF

德福考试院：中国考位数超过报名人数

位于德国波鸿的德福考试院向德国之声表示，中国大陆考生的数量逐年增加，2016年为10797人，2017年为12008人。不过，考位数是超过报名人数的，其原因也包括2016-2017年，德福考试院在中国大陆新增了三个考点。

德福考试院表示，了解中国大陆考生去邻近地区考试的现象。但他们认为，这并非因为考位不足，而主要是由于一些中国的中介机构在网络报名时抢订大量考位，而导致其他考生无法报名。这些中介机构之后将考位转手卖给中国考生，从中获利。德福考试院正在与报名的平台 - 中国教育考试网主管单位合作，尝试解决这一问题。

此外，德福考试院估计，中国大陆考生去其它考区考试的原因，还可能是在国内考试失利后，因希望赶上德国大学的开学时间，而出国考试。不过，如果考生期待其它考区的试题更简单，那就要失望了。德福考试院表示，德福的试题难度是标准化的。

非赢利机构德福考试院还希望提醒考生，在北京一些受欢迎的私立德福备考学校，不是以帮助学生掌握在德国大学读书所需要的语言能力为中心，而是用样题让学生死记硬背。这反而让学生更难通过德福考试。

  • 日期 29.09.2018
  • 作者 陈闵榕 (发自高雄), 苗子
  • 关键词 德福
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