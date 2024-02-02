中国美国商会：美国在华企业投资态度趋于审慎

（德国之声中文网）中国美国商会（AmCham China）2月1日公布了2024年度《中国商务环境调查报告》。报告指出，在华美国企业2024年面临复杂前景，“新冠疫情防控措施解除后，企业财务数据呈回暖态势，但业界仍普遍持审慎态度。尽管近半数会员企业预计2023年将实现盈利，多数企业的投资态度趋于审慎，转而以发展核心业务为主要目标”。报告分析认为，这一战略变化受多方面因素影响，而美中关系紧张依旧是其中的首要因素。

去年10月，中国美国商会对其成员就企业绩效、商业运营和经营目标、商业环境以及中美关系四个方面进行了调查访问。约半数会员企业参与了此次数据收集工作。

商会主席谭森（Sean Stein）在报告中指出：“尽管美中贸易额近年有所扩大，但是两国间的信任缺失和关系紧张问题依旧存在。”受访企业主要关切的问题仍然集中在美中关系、中国的监管环境、成本，以及中国的网络安全法律法规和知识产权保护等方面。

世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

近一半受访企业没有扩大投资的打算

报告指出，2023年在华美国企业的财务表现有所改善，盈利水平和息税前利润率均有所上升。约40%的受访企业预期将实现盈利，高于前一年的33%。商会会员企业对中国接下来两年的商业前景预期有所改善，相较去年更为乐观，尤其在中国的市场增长、盈利能力和经济总体状况方面。

但也有近三分之一的受访企业表示，相比本土企业外资企业受到更多不公平待遇。不过报告也强调，这一感受在各细分领域存在差异。同时，有57%的受访企业仍表示对中国进一步对外资开放市场的承诺表示不确定或信心不足，尽管这一比例相比2022年有显著改善。

报告指出，去年商会会员企业对中国的投资意向大幅下滑。今年情况略有改善，50%的受访企业将中国列为全球首选或前三位投资目的地，相比2022年上升了5个百分点。43%的受访企业表示他们今年不打算扩大在华投资，另有5%的会员计划削减支出，此比例相比去年下降 4%。另外，37% 的会员表示会小幅增资（1-10%）。报告指出，反映出会员企业对中国投资环境依然保持谨慎乐观的态度。

与此同时，超三分之一的受访企业感到在中国受欢迎程度有所下降，在中国市场的开放程度、市场准入、监管执法中受到不公平待遇等方面存在担忧。

几乎所有受访企业均表示美中双边关系至关重要。近30%的受访企业预计2024年美中关系将有所改善，对双边关系的乐观程度明显高于2023年。

报告还指出，过去一年，尽管美中关系紧张和其他因素仍对招聘外籍人才产生负面影响，但外籍人才愿意调派至中国工作的意愿有所上升。

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德国英国商会也对各自在华企业进行信心调查

今年1月，德国商会（AHK）也发布了2023/24年度商业信心调查报告。54%的受访企业认为，中国市场的投资吸引力正在下降；其中的主要原因，56%的企业认为增长前景有限。但54%的企业计划在未来两年内增加在中国的投资，这个数字比上次调查小增3个百分点，但距离2021年的71%仍相差很大。

42%的德国企业预计今年行业发展将呈现积极态势。78%的受访企业预计未来5年将保持稳定增长。91%的受访企业表示未来两年间没有撤出中国市场的计划。

去年年底中国英国商会（British Chamber of Commerce in China）公布的针对约300家英国在华企业所做的调查显示，55%的受访企业表示2024年将削减或维持相同水平的中国业务投资，只有35%的受访企业表示将增加投资。这与2022年61%的受调查企业表示将削减或维持相同水平的中国业务投资相比略有改善，但仍比2018年调查开始以来的历年都要糟糕。

最近几周，中国官方做出了一系列关于今年加强财政政策的承诺。目前中国这个世界第二大经济体正在努力应对房地产低迷、需求疲软和持续的通缩压力。

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



（路透社等）

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