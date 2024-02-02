中国美国商会：美国在华企业投资态度趋于审慎

昨天（2月1日）中国美国商会公布的《2024年中国商务环境调查报告》显示，在华美国企业对美中双边关系及其盈利潜力比一年前更加乐观，但大多数企业相较于大幅追加新投资，更倾向于优先考虑推进核心业务。
（德国之声中文网）中国美国商会（AmCham China）2月1日公布了2024年度《中国商务环境调查报告》。报告指出，在华美国企业2024年面临复杂前景，“新冠疫情防控措施解除后，企业财务数据呈回暖态势，但业界仍普遍持审慎态度。尽管近半数会员企业预计2023年将实现盈利，多数企业的投资态度趋于审慎，转而以发展核心业务为主要目标”。报告分析认为，这一战略变化受多方面因素影响，而美中关系紧张依旧是其中的首要因素。
去年10月，中国美国商会对其成员就企业绩效、商业运营和经营目标、商业环境以及中美关系四个方面进行了调查访问。约半数会员企业参与了此次数据收集工作。
商会主席谭森（Sean Stein）在报告中指出：“尽管美中贸易额近年有所扩大，但是两国间的信任缺失和关系紧张问题依旧存在。”受访企业主要关切的问题仍然集中在美中关系、中国的监管环境、成本，以及中国的网络安全法律法规和知识产权保护等方面。
报告指出，2023年在华美国企业的财务表现有所改善，盈利水平和息税前利润率均有所上升。约40%的受访企业预期将实现盈利，高于前一年的33%。商会会员企业对中国接下来两年的商业前景预期有所改善，相较去年更为乐观，尤其在中国的市场增长、盈利能力和经济总体状况方面。
但也有近三分之一的受访企业表示，相比本土企业外资企业受到更多不公平待遇。不过报告也强调，这一感受在各细分领域存在差异。同时，有57%的受访企业仍表示对中国进一步对外资开放市场的承诺表示不确定或信心不足，尽管这一比例相比2022年有显著改善。
报告指出，去年商会会员企业对中国的投资意向大幅下滑。今年情况略有改善，50%的受访企业将中国列为全球首选或前三位投资目的地，相比2022年上升了5个百分点。43%的受访企业表示他们今年不打算扩大在华投资，另有5%的会员计划削减支出，此比例相比去年下降 4%。另外，37% 的会员表示会小幅增资（1-10%）。报告指出，反映出会员企业对中国投资环境依然保持谨慎乐观的态度。
与此同时，超三分之一的受访企业感到在中国受欢迎程度有所下降，在中国市场的开放程度、市场准入、监管执法中受到不公平待遇等方面存在担忧。
几乎所有受访企业均表示美中双边关系至关重要。近30%的受访企业预计2024年美中关系将有所改善，对双边关系的乐观程度明显高于2023年。
报告还指出，过去一年，尽管美中关系紧张和其他因素仍对招聘外籍人才产生负面影响，但外籍人才愿意调派至中国工作的意愿有所上升。
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今年1月，德国商会（AHK）也发布了2023/24年度商业信心调查报告。54%的受访企业认为，中国市场的投资吸引力正在下降；其中的主要原因，56%的企业认为增长前景有限。但54%的企业计划在未来两年内增加在中国的投资，这个数字比上次调查小增3个百分点，但距离2021年的71%仍相差很大。
42%的德国企业预计今年行业发展将呈现积极态势。78%的受访企业预计未来5年将保持稳定增长。91%的受访企业表示未来两年间没有撤出中国市场的计划。
去年年底中国英国商会（British Chamber of Commerce in China）公布的针对约300家英国在华企业所做的调查显示，55%的受访企业表示2024年将削减或维持相同水平的中国业务投资，只有35%的受访企业表示将增加投资。这与2022年61%的受调查企业表示将削减或维持相同水平的中国业务投资相比略有改善，但仍比2018年调查开始以来的历年都要糟糕。
最近几周，中国官方做出了一系列关于今年加强财政政策的承诺。目前中国这个世界第二大经济体正在努力应对房地产低迷、需求疲软和持续的通缩压力。
（路透社等）
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