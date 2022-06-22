中国：美军机飞越台湾海峡威胁地区和平

（德国之声中文网）解放军东部战区新闻发言人施毅本周六（6月25日）在一份声明中说，美国周五派出巡逻机飞越台湾海峡上空。中方空军和陆军部队对美机行动全程跟监警戒。

根据中国官媒央视报道，东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，6月24日，美一架P-8A反潜巡逻机穿航台湾海峡并公开炒作。中国人民解放军东部战区组织空中和地面兵力对美机行动全程跟监警戒。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8远距离支援干扰机 运-8远距离支援干扰机简称“远干机”，是特种飞机， 它可实施远距离干扰，掩护航空兵突防和支援陆海军作战。2019年10月1日，由运-8、运-9等组成的支援保障机梯队曾参加中国国庆阅兵。自今年9月以来，中国军机频繁进入台湾西南防空识别区。9月28日，台湾军方首次曝光运-8远干机画面。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 空警-500 空警-500也称为高新10号，是全天候、带多传感器中型预警与指挥控制飞机。它有4台涡轮发动机，最大起飞重量可达77吨，飞行时速550公里，航程可达5700公里。空警-500是中国研制装备的第三代预警机。该机10月至少两次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8技术侦察机 它是运8系列军机中的技术侦察机，也是中国空军首型技术侦察机，其平台优势和侦察效能明显。今年9月以来，该机多次飞进台湾防空识别区“执行任务”。周四，台湾军方首次曝光该机照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8反潜机 运-8反潜机具备侦察和反潜能力。机身下部安装了磁性探测器；机首下方配有大型对海搜索雷达；机身上安装了许多刀状发射天线和接收天线。机载雷达可实现360度环视扫描，此外，可能设计了内置式武器舱，从而可搭载并发射空射反舰导弹。台湾国防部公布的资讯显示，运-8反潜机9月来多次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-9通信对抗机 运-9通信对抗飞机是特种飞机，它可实施远距离干扰，降低对方指挥控制效能、破坏对方战场态势。运-9通信对抗机属于中国空军航空电子对抗侦察装备。该机参加了2019年的天安门阅兵式。今年9月以来，运-9通信对抗飞机多次进入台湾西南防空识别区。台湾国防部在其推特上贴了运-9通信对抗机的照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 台湾防空识别区 这是中华民国1953年与美国协商制定的防空识别区，覆盖台湾岛以及中华人民共和国政府管辖的浙江、江西和福建3省以及广东省一小部分。理论上，解放军军机自机场起飞就已经进入台湾防空识别区。后来在美国的干预下，国军空军的实际活动范围退到海峡中线以东。2020年，解放军军机多次进入海峡中线以东的空域展开“训练”，此举被台湾视作挑衅。



他表示，美方行为蓄意干扰破坏地区局势，危害台海和平稳定，我们对此表示坚决反对。战区部队随时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权和领土完整。

美国海军没有立即回应路透社的置评请求。

根据CNN报道，美国印太司令部在一份声明中称，一架美国海军P-8A波塞冬”反潜巡逻侦察机（P-8 Poseidon）本周五飞越台湾海峡，以表明美国“对自由开放的印太地区的承诺”。声明写道：“美国将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动，包括在台湾海峡内……美国根据国际法在台湾海峡内开展活动，维护各国航行自由和权利。“

中国宣称对台湾海峡拥有主权。而美国和台湾则坚称，台湾海峡是一条国际水道。

这次紧张局势之前，台湾曾在周四（6月23日）表示，台湾空军派遣巡逻以广播驱离进入到防空识别区的22架中国军机。这是中国军方本周内第二次大规模进入防空识别区。



（路透社等）



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