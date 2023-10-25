 中国罗威纳犬伤人事件 德国养狗有何规定？ | 德国新闻 | DW | 25.10.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

德国新闻

中国罗威纳犬伤人事件 德国养狗有何规定？

四川一条罗威纳犬重伤两岁女童的事件引起中国媒体的关注。那么，在德国对于养狗有怎样的法规？如果发生狗伤人的事件，又会如何处理？

BdT Deutschland Rottweiler Magnus - zu lieb für die Polizei

在德国，罗威纳犬也被训练用于当警犬

（德国之声中文网）在德国，16个联邦州对养狗有不同的规定。

包括北威州在内的四个联邦州采取了根据狗的品种不同 "分别对待"的政策。其余联邦州，如下萨克森州，则采取不分品种"一视同仁"的政策。

比如德国之声所在的北威州波恩市，如果申请养一只罗威纳犬作为宠物，申请人需要满足以下条件：

  1. 至少18岁
  2. 拥有饲养罗威纳犬的相关知识（需提供证明，比如通过笔试），同时还须向政府部门申请开具本人的"无罪证明"
  3. 有能力用狗绳引导、控制狗
  4. 有能力提供该犬种所需要的生活环境，并有条件防止狗外逃
  5. 购买专门的第三方责任险
  6. 使用芯片或其它方式使狗能被识别

而在下萨克森州，所有申请养狗的人--不分狗的品种--都必须经过理论和实践两项考试。其中，实践考试是在养狗的第一年进行。当然，也有申请人可以免除考试的情况，比如兽医，或者申请人能证明自己在过去十年中有两年不间断的养狗经验等。

两种思路 系绳是"硬规定"

为什么会有北威州和下萨克森州这两种不同的做法呢？

北威州的思路是，如果狗的体型和力量比较大，那么一旦出现危险情况，伤害度可能更大。

下萨克森州的思路则是，关键是对养狗人进行足够的培训，而不是按狗的品种"一概而论"。

当然，在下萨克森州，同样需要对狗植入芯片，以便识别身份。同时，狗主人也必须购买专门的第三方责任险。

但无论如何，根据波恩市的规定，所有的狗在步行区、购物街等闹市区，以及人流较多的街道和广场，都必须系绳。此外，在公园、绿地以及儿童玩耍的场所也必须系绳。在举行公共活动的地点、电梯以及其它人群聚集的地点，还有学校、幼儿园以及其它公共场所，也必须系绳。此外，养狗也须交税，目前波恩市一般情况下养一条狗每年须交税162欧元。

养狗也要考执照

北威州的分类 罗威纳犬须戴口套

北威州的规定对狗进行了分类：一是"危险的狗"，其中按品种来看，包括比特犬、美国斯塔福郡梗、斯塔福郡斗牛梗和牛头梗及其彼此之间的杂交以及与其它狗的杂交。此外，还有一些其它的情况，比如专门以好斗为目的繁育和驯养的狗，或者在人未作出任何非法行动的情况下咬伤人的狗，等等。

二是"特别品种"，包括：阿拉诺犬、美国斗牛犬、獒犬、西班牙獒犬、那不勒斯獒犬、巴西菲拉犬、阿根廷杜高犬、罗威纳犬和土佐犬，以及它们之间以及与其他狗的杂交。

对于列入这两类的狗，出门除须系绳外，还必须给狗戴口套。如果想要免除这样的措施，必须由相关政府部门或者指定的兽医对狗进行"行为测试"。罗威纳犬作为列入"特别品种"的狗，即适用这一规定。除这两类之外，北威州还对所谓"大型犬"（身高超过40cm，体重超过20kg）有一些专门的规定。

养狗伤人怎么办？

德国罗威纳犬协会（Deutscher Rottweiler Verein e.V.）的朗格讷-格罗特（Annette  Langner-Grot）女士向德国之声表示，就她个人而言，希望政府对养狗经验的要求设立的更高一点。她希望，养狗的人能提前做好充分的准备，以此减少那些过后因力不从心等原因将狗弃养至动物收容所的情况。比如，狗需要足够的时间在户外奔跑等。

她同时表示，在德国，如果养狗过程中发现狗的表现异常，可以向有良好声誉的"养狗学校"（Hundeschule）或者养狗协会寻求帮助。而如果真出现咬人的情况，会针对个案，比如如果养狗人不能满足有一个封闭环境可以防止狗外逃的条件，那么，他可能会被禁止养狗，狗会被送往动物收容所。或者，有可能必须给狗系绳和带口套才能出门遛狗。

波恩市政府新闻处的克劳茨（Isabel Klotz）女士也向德国之声确认，发生狗咬人的事件后，将由官方的兽医予以确认，这条狗是否属于法律规定中"危险的狗"这一类别：这里主要指，在人未作出任何非法行动的情况下咬伤人的狗。如果是，必须采取限制措施，如戴口套和系绳的规定。如养狗人不予执行，则可能被剥夺养狗的权利。而如果一条狗对人造成重伤甚至死亡，那这条狗将会被"安乐死"。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

HANDOUT - 01.01.2020, Niedersachsen, Osnabrück: Der Rottweiler Magnus liegt vor einem Baum. Der Hund hat es nicht in den Polizeidienst im Norden geschafft. Die Ausbildung von Magnus wurde beendet, weil das Tier einen wichtigen Zwischentest nicht bestanden hat. (zu dpa Rottweiler Magnus ist zu lieb für den Polizeidienst) Foto: --/Polizei Osnabrück/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

从罗威纳咬伤女童到抵制捕杀流浪犬 23.10.2023

四川崇州一名2岁女童被一条恶狗咬伤后，中国多地宣布加强养犬管理规定。但两起流浪犬被捕杀的事件又让新一轮“管狗”行动变了味儿，在中国引起广泛讨论。

ARCHIV - 14.08.2019, Berlin: Zwei Möpse sind im Garten des Hobby-Mopszüchters Thomas Zupan zu sehen. Zupan organisiert dieses Jahr letztmalig das seit 2010 stattfindende Berliner Mopstreffen, dessen Höhepunkt das Mopsrennen ist. (zu Großer Auftritt für kleine Hunde - Mopstreffen in Berlin) Foto: Christoph Soeder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

长平观察：两条感觉受到侮辱的野狗 26.05.2023

中国对脱口秀等喜剧艺术的打压仍在继续。假如“笑果文化”事件中两条野狗能够开口说话，它们将会说些什么？时评作家长平为此虚拟了一份谈话记录。

Microphone on stage in club with bokeh background Copyright: xKittipanxBoonsopitx/xDesignxPicsx , 31926254 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: ThilankaxPererax/xDesignxPics 31926254

长平观察：“人民子弟兵”替谁背了“野狗”这口黑锅？ 19.05.2023

“笑果文化”及其脱口秀演员HOUSE（李昊石）被指“侮辱人民子弟兵”而受到重罚。时评作家长平就此事件为未来的脱口秀演员写了一份脚本。

广告

非常德国

作为大学生在德国找房 是个巨大的挑战，尤其是对于外籍学生来说（资料图片）

房租飞涨 德国大学生找房难

在住宅紧缺与能源危机的双重夹击下，在德国租房这件事变得越来越难，不仅很难找到合适的房源，房租与水电费也上涨不少。对于很少有收入的大学生来说，这更是难上加难，而物美价廉的学生宿舍远远不够分配给所有学生。

媒体看中国

李克强对外 给人开明改革派的印象（资料图片 右为新西兰毛利人的一位长者）

德语媒体：改革家之死

中国官方媒体周五报道称，前总理李克强因突发心脏病在上海去世，享年68岁。德国各主要报刊均发表悼念文章，回顾了这位前总理的生平和政绩。