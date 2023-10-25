 中国罗威纳犬伤人事件 德国养狗有何规定？ | 德国新闻 | DW | 25.10.2023

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德国新闻

中国罗威纳犬伤人事件 德国养狗有何规定？

四川一条罗威纳犬重伤两岁女童的事件引起中国媒体的关注。那么，在德国对于养狗有怎样的法规？如果发生狗伤人的事件，又会如何处理？

BdT Deutschland Rottweiler Magnus - zu lieb für die Polizei

在德国，罗威纳犬也被训练用于当警犬

（德国之声中文网）在德国，16个联邦州对养狗有不同的规定。

包括北威州在内的四个联邦州采取了根据狗的品种不同 "分别对待"的政策。其余联邦州，如下萨克森州，则采取不分品种"一视同仁"的政策。

比如德国之声所在的北威州波恩市，如果申请养一只罗威纳犬作为宠物，申请人需要满足以下条件：

  1. 至少18岁
  2. 拥有饲养罗威纳犬的相关知识（需提供证明，比如通过笔试），同时还须向政府部门申请开具本人的"无罪证明"
  3. 有能力用狗绳引导、控制狗
  4. 有能力提供该犬种所需要的生活环境，并有条件防止狗外逃
  5. 购买专门的第三方责任险
  6. 使用芯片或其它方式使狗能被识别

而在下萨克森州，所有申请养狗的人--不分狗的品种--都必须经过理论和实践两项考试。其中，实践考试是在养狗的第一年进行。当然，也有申请人可以免除考试的情况，比如兽医，或者申请人能证明自己在过去十年中有两年不间断的养狗经验等。

两种思路 系绳是"硬规定"

为什么会有北威州和下萨克森州这两种不同的做法呢？

北威州的思路是，如果狗的体型和力量比较大，那么一旦出现危险情况，伤害度可能更大。

下萨克森州的思路则是，关键是对养狗人进行足够的培训，而不是按狗的品种"一概而论"。

当然，在下萨克森州，同样需要对狗植入芯片，以便识别身份。同时，狗主人也必须购买专门的第三方责任险。

但无论如何，根据波恩市的规定，所有的狗在步行区、购物街等闹市区，以及人流较多的街道和广场，都必须系绳。此外，在公园、绿地以及儿童玩耍的场所也必须系绳。在举行公共活动的地点、电梯以及其它人群聚集的地点，还有学校、幼儿园以及其它公共场所，也必须系绳。此外，养狗也须交税，目前波恩市一般情况下养一条狗每年须交税162欧元。

养狗也要考执照

北威州的分类 罗威纳犬须戴口套

北威州的规定对狗进行了分类：一是"危险的狗"，其中按品种来看，包括比特犬、美国斯塔福郡梗、斯塔福郡斗牛梗和牛头梗及其彼此之间的杂交以及与其它狗的杂交。此外，还有一些其它的情况，比如专门以好斗为目的繁育和驯养的狗，或者在人未作出任何非法行动的情况下咬伤人的狗，等等。

二是"特别品种"，包括：阿拉诺犬、美国斗牛犬、獒犬、西班牙獒犬、那不勒斯獒犬、巴西菲拉犬、阿根廷杜高犬、罗威纳犬和土佐犬，以及它们之间以及与其他狗的杂交。

对于列入这两类的狗，出门除须系绳外，还必须给狗戴口套。如果想要免除这样的措施，必须由相关政府部门或者指定的兽医对狗进行"行为测试"。罗威纳犬作为列入"特别品种"的狗，即适用这一规定。除这两类之外，北威州还对所谓"大型犬"（身高超过40cm，体重超过20kg）有一些专门的规定。

养狗伤人怎么办？

德国罗威纳犬协会（Deutscher Rottweiler Verein e.V.）的朗格讷-格罗特（Annette  Langner-Grot）女士向德国之声表示，就她个人而言，希望政府对养狗经验的要求设立的更高一点。她希望，养狗的人能提前做好充分的准备，以此减少那些过后因力不从心等原因将狗弃养至动物收容所的情况。比如，狗需要足够的时间在户外奔跑等。

她同时表示，在德国，如果养狗过程中发现狗的表现异常，可以向有良好声誉的"养狗学校"（Hundeschule）或者养狗协会寻求帮助。而如果真出现咬人的情况，会针对个案，比如如果养狗人不能满足有一个封闭环境可以防止狗外逃的条件，那么，他可能会被禁止养狗，狗会被送往动物收容所。或者，有可能必须给狗系绳和带口套才能出门遛狗。

波恩市政府新闻处的克劳茨（Isabel Klotz）女士也向德国之声确认，发生狗咬人的事件后，将由官方的兽医予以确认，这条狗是否属于法律规定中"危险的狗"这一类别：这里主要指，在人未作出任何非法行动的情况下咬伤人的狗。如果是，必须采取限制措施，如戴口套和系绳的规定。如养狗人不予执行，则可能被剥夺养狗的权利。而如果一条狗对人造成重伤甚至死亡，那这条狗将会被"安乐死"。

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