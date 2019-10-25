中国罕见同志广告 收获好评和质疑

（德国之声中文网）阿里巴巴（Alibaba）旗下的电子商务平台天猫（Tmall）本周在网络上发布了一则非同寻常的宣传广告。在这部片长22秒的广告里，一名年轻男子在春节假期将另一名男子带到家中吃饭，家人做出不同反应。

整部广告片中虽然没有直接提及"同性"话题。但却引发了网民、尤其是LGBT群体的广泛关注。#天猫广告片出现同志情侣#的话题在新浪微博上引起186.5万的阅读量。中国媒体"凤凰网"称，这是大陆主流厂商广告中首次出现"同志"情节。

拥有59万微博粉丝的情感博主LoveMatters发布天猫的广告视频并称赞道："大公司对性少数群体进行支持，是让性少数群体获得可见度、被社会公众看到并认可的重要因素之一。谢谢天猫！"这条博文被转发3万多次，收获11万多次点赞。

有网民表示："天猫这个'吃瓜'立场就很聪明，不直接说支持还是不支持，但能够正视它就已经是了不起的一步了。"还有人坦言： "哭了，我也渴望能带他回家，也希望能被带回家"。

上海骄傲节的联合创始人Raymond Phang 接受法新社采访时将天猫的广告称作"绝妙的点子"，"在重要的节日期间触及家庭包容的话题。" 他补充说："LGBT群体通常都不会被提及，在网上的可见度几乎为零。"

北京同志中心不愿透露全名的段（Duan，音译）先生认为，天猫的广告进一步提高了中国LGBT群体可见度的，"我们为此感到高兴，并对其表示鼓励"，他如是说。

不同的声音

中国知名同志导演范坡坡在接受德国之声采访时则提醒："中国的舆论大环境其实在不断收紧，当然包括同性内容。另外，本身没有什么权益的LGBT群体也要谨防被过度消费以及被引诱消费。"

确实，在天猫广告视频的评论下不难看到另一种声音，有网民感叹："同性恋的钱真好赚"。同样发布天猫广告、拥有182多万粉丝的"同志之声"微博账号在视频下留言："本条广告收益 ¥5000元已捐入同志之声，用于发展 #同志之声同志生命热线# 项目"。

天猫的广告让人不禁想起2014年当当网的男男牵手海报，不同之处在于这张海报最终未在任何官方渠道使用。当时，当当网CEO李国庆在自己的微博上晒出海报，配以文案："我怕有色眼光，但我敢认真去爱，敢做敢当当。"

《纽约时报》曾在一篇以中国最大同志交友应用Blued（淡蓝网）获得数千万元人民币融资为引子发表的文章中分析，聚焦LGBT人群的"粉红经济"在西方因商业目的被质疑，在中国内地则客观上增强了这个群体的可见度。

就在"粉红经济"引起关注的同时，2017年6月，中国网络视听节目服务协会通过了《网络视听节目内容审核通则》，其中第八条将同性恋界定为"表现和展示非正常性关系、性行为"的"渲染淫秽色情和低级庸俗趣味"的"应予删除"的内容。

次年4月，新浪微博宣布，针对其网站上色情和暴力内容的清理行动，也会针对同性恋题材。这一消息引发大量#我是同性恋的#标签，抗议声势之大，以至于新浪最终决定缩小"清理"工作的范围，把重点放在"色情、暴力和血腥内容"上，而不是同性恋的题材上。

据估计，目前中国的LGBT（女同性恋者、男同性恋者、双性恋者与跨性别者）人数约有7000万。中国于1997年停止将同性恋者视为犯有"流氓罪"，并于2001年才开始承认同性恋不是性变态类精神病。