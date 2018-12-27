"中国网络沙皇"获刑14年

（德国之声中文网）作为习近平主席反腐运动中落马的最著名高官之一，鲁炜此前已被清理出执政的共产党。该党严密控制着司法。

鲁炜在位时以个性鲜明形象示人，常有不落俗套之举，但被视为严控网络的化身，尽管他的落马未导致相关政策的改变。

位于华东地区的宁波市中级法院在一份声明中指出，被告当庭表示服从判决，不上诉。

在检方对他提出腐败指控后，去年10月，59岁的鲁炜受到正式起诉。根据诉讼，被告在超过15年时间里，利用所担任的各种政府职务，其中包括国务院网信办主任一职，直接或者通过他人非法收受、索取单位和个人给予的财物，共计折合人民币3200万余元（约值500万美元）。该法院同时称，被告人"认罪悔罪，积极退赃"，赃款赃物已大部分追缴。

路透社未能与狱中的鲁炜取得联系，请他表态，外界也不清楚谁是他的辩护律师。

鲁炜曾任职新华社，后升任北京宣传部部长，2013年进入网信办。在卸任网信办主任一职后，他被任命为中宣部副部长。

2017年6月，中共中央巡视组反馈巡视情况称，一段时间来，中央网信办"四个意识"不强；政治责任感不强；政治担当缺失；政治生态不良，存在"小圈子"问题；廉洁意识淡薄，管党治党不严。"同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。"

中国互联网--墙的故事 互联网 - 互联半个中国 截至2012年底,中国网民数量达5.64亿，全国共有网站268万。(数据来源：中国互联网络信息中心CNNIC)。

中国互联网--墙的故事 内外有别 海底光缆、同步卫星将中国的网络与国际互联网紧密联结，中国的网络出口带宽达每秒数百万兆。然而，许多在境外能够流畅访问的网站，在中国境内却是无法访问的，比如Twitter, Facebook, YouTube等。德国之声也不幸位列其中。

中国互联网--墙的故事 官方从未正式承认的高墙 与那些不受官方待见的网站所进行的数据通讯，将会被一套精密的系统所拦截、阻断。民间通常把它称作The Great Firewall，缩写GFW，仿自中国长城的英译The Great Wall。相应地，它的中文名也时常被叫做“中国防火墙”或者“防火长城”等。然而，官方从未正式承认过这堵高墙的存在。

中国互联网--墙的故事 未卜先知？ 1987年9月20日，中国第一封电子邮件诞生，由机电部科研人员王运丰发送给德国卡尔斯鲁厄大学的措恩教授(Werner Zorn)。邮件内容很简单，只有短短一句话，英德双语(甚至还包含一个拼写错误)。但在今天看来，这句话颇具讽刺意味：“越过长城，我们抵达世界上每一个角落。”

中国互联网--墙的故事 穿墙有术 勤劳智慧的中国人民自然也有应对之道。经典的穿墙术是使用代理服务器。用户不再直接访问被屏蔽的境外网站，而是通过代理服务器(Proxy Server)。通讯数据相当于从代理服务器这边绕道行驶，实现翻墙效果。

中国互联网--墙的故事 内容扫描 拆箱查验 防火长城的设计者自然知道这一古老的穿墙术。为了阻断这些故意绕开防火墙的数据通讯，他们还有更高级的手段。比如，系统会自动检索所有的通讯内容。一旦搜索到敏感字词，该数据包立刻被拦截，导致通讯阻断、访问中止。

中国互联网--墙的故事 通讯加密 拒绝过滤 所谓道高一尺，魔高一丈(或者说魔高一尺，道高一丈)。中国网民们面对严苛的内容过滤，依然有其他的翻墙手段。他们通过各种加密方法，阻止防火墙对通讯内容进行过滤。比较常用的加密翻墙方式可以是HTTPS，也可以是VPN等。对于现有的防火长城系统而言，若要对加密数据进行解密过滤，运算负荷太高，困难重重。

中国互联网--墙的故事 彻底封锁难以实现 尽管防火墙还可以定向封锁特定的代理或VPN服务器，但是彻底封锁却是难以实现的。只要中国的网络仍然与世界相连，就总能找到一条翻墙的通道。许多翻墙软件能够智能地自动搜寻这样的通路，用户无需任何专业技能就可突破防火长城的封锁，比如德国之声推荐的Psiphon。

中国互联网--墙的故事 世间还有多少墙，有待推倒？ 这是柏林墙遗址“东边画廊”的一幅著名漫画。随着2013年3月，缅甸解除对Facebook, YouTube等网站的封锁，全球不能正常访问Facebook的国家仅剩4个：中国、伊朗、古巴、北朝鲜。 作者: 文山



多年来，中国政府封锁被认为向共产党的统治地位构成挑战、破坏国家稳定的来自境外的社交网络平台、新闻网页，其中包括谷歌搜索引擎和Gmail伺服器。

在鲁炜主持下，首届全球互联网大会2014年在中国召开。组织方试图借此推介北京的互联网管理设想，寻求外国高科技企业同意在一份大会闭幕声明中纳入"尊重各国的网络主权"这样的说法，引起愤怒。高科技业代表们拒绝在声明上签字，人权组织谴责该文件旨在取消互联网自由。

2014年，鲁炜造访社交网站巨擘-脸书总部，脸书创始人扎克伯格用普通话致欢迎词。脸书网页长期在中国被封。

鲁炜曾极力为中国的网禁作辩护。2015年，他曾这样对记者表示："我们不欢迎那些挣了中国钱、占了中国市场，还诬蔑中国的人。"

凝炼／乐然（路透社、德新社）