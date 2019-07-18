 中国网络异议先驱黄琦被判刑12年 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.07.2019

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时政风云

中国网络异议先驱黄琦被判刑12年

中国异议网站先驱“六四天网”负责人黄琦，于7月29日被以“故意泄露国家秘密罪”及“为境外非法提供国家秘密罪”判处有期徒刑12年。

China Huang Qi (Getty Images/AFP/F. Dufour)

创办并负责运作“六四天网”的黄琦。（资料照片）

（德国之声中文网）黄琦创办并负责运作的"六四天网"的名字来自1989年6月4中共政权对天安门民主运动的血腥镇压。

根据法庭资料，黄琦案是习近平2012年上台以来，异议人士受到的最严厉的判决之一。

7月29日，四川省绵阳市中级人民法院判决黄琦"故意泄露国家秘密罪"及"为境外非法提供国家秘密罪"，判处有期徒刑12年，剥夺政治权利4年，没收个人财产2万元。其中"故意泄露国家秘密罪"3年，"为境外非法提供国家秘密罪"11年，数罪并罚执行12年有期徒刑。

"六四天网"报道中共官员腐败、侵犯人权以及中国媒体不能报道的其他敏感话题，已经在中国大陆被封禁。

 2016年11月，"六四天网的"获无国界记者颁媒体自由奖。根据大赦国际消息，几周以后，黄琦就在他的家乡成都被拘捕。

黄琦长期坚持抗争，多次惹怒中国当局。

2008年，四川发生"5.12"大地震，87000人死亡或者失踪，其中包括数千名正在学校上学的学生。黄琦在"六四天网"首先报道了校园"豆腐渣"工程。2009年，他因此被判刑入狱三年。

出狱之后，黄琦继续坚持运作"六四天网"。2014年，因为该网站报道天安门广场一起疑似自焚抗议事件，黄琦和其他三名公民记者遭到北京警察传唤。

张平/ 叶宣（法新社）

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