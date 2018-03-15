中国网络借贷乱象环生 金融难民维权无门

（德国之声中文网）本周二，中国官方做出承诺，将加强对网络借贷平台的监管，以减小对投资者的风险。官方的英文《中国日报》援引金融监管机构报道称，网络借贷平台必须在政府部门注册登记，并接受金融机构的监督。八月八日出版的《经济参考报》报道称："随着行业乱象不断显现，互联网金融平台管理新规正在加快酝酿推出。"该报披露，由"全国P2P网络借贷风险专项整治联合工作办公室"制定的"187标准"有望在近期扶助实施。不符合上述标准的借贷平台，将被清出市场。

中国官媒所称的"行业乱象"，同今年以来大批借贷平台"爆雷"有关。所谓爆雷是指借贷平台出现还款提现困难，甚至停止运营、老板跑路等。据英国《金融时报》报道，仅今年六月至今，"超过一百家P2P平台爆雷，有些是百亿级的平台，其中甚至有国有资本背景者。成千上万的投资人卷入其中，很多人或将面临'血本无归'的结局。"

本周一，大批来自中国各地的P2P爆雷受害者聚集北京，期望为自己的损失讨要"说法"。当局出动了上百辆大巴车，在集会开始前将示威者强制带离现场。社交媒体上流传的大量视频显示，北京警察去附近旅店里带走这些被称为"金融难民"的上访者，而中国其他地方的警察曾在机场和车站严格盘查旅客，阻拦潜在的上访者前往北京。

在警方的阻挠下，原计划于本周一举行的示威集会最终不了了之。集会组织者对德新社表示，很多示威者受到警方阻拦或抓捕。中国政府承诺，将对非法借贷平台予以"严厉打击"。

在中国，网络信贷平台在私营经济领域中扮演着重要角色，因为国有银行一般只会向国有企业发放贷款。据彭博社的估算，中国网络信贷平台拥有大约5000万登记用户，资金拥有量高达1950亿美元。